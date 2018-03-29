 На праздничном столе: пасхальный кролик с пастернаком и айвой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.04.2018
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Культура и стиль жизни

На праздничном столе: пасхальный кролик с пастернаком и айвой

Традиционным в Германии на пасхальном столе считается жаркое из барашка. Но так как крашеные яйца приносит здесь пасхальный заяц, то и он не остается без внимания.

Пасхальный кролик с пастернаком и айвой

В былые времена приготовление пищи занимало немало времени и в будни, а уж для праздничного стола тем более. В свое меню жена знаменитого реформатора Мартина Лютера Катарина фон Бора (Katharina von Bora) нередко включала блюда, требующие длительного тушения с добавлением чабреца, майорана, сухофруктов и неизменного чеснока.

Контекст

Что ели и пили наши предки полтысячи лет назад? Оказывается, очень вкусные вещи. А пиво разрешалось пить даже во время поста. Но в меру.

Немцы уже в Средневековье любили хорошо погулять. А тот, кто мог себе это позволить, еще и щеголял при этом своим богатством, совершенно не думая о загрязнении окружающей среды.

Как во время поста приготовить скоромное и не навлечь гнев божий? Швабские монахи нашли выход из затруднительного положения.

Прятать в безобидную оболочку из теста или крупы находчивые монастырские повара былых столетий научились не только мясной фарш, но и яйца.

В те времена он славился как средство, обладающее рядом чудодейственно-оздоровительных свойств, способное предотвратить страшную эпидемию и к тому же сдобрить практически любое блюдо.

Одно из таких блюд, подаваемых и на пасхальный стол в Воскресение Христово, - тушеный кролик. Вот рецепт.

Кролика разделать на несколько частей, уложить в жаровню. Добавить нарезанные кубиками морковь, пастернак, айву, чернослив, пригоршню зубчиков чеснока (два из них растолочь), пригоршню листьев шалфея (лучше свежего), несколько веточек чабреца и чабера, лавровый лист (3-4), мелко порубленный кусочек корня имбиря, соль, перец. Все хорошенько перемешать, добавить несколько столовых ложек вина, смазать сметаной (200 г).

Запекать под крышкой в печи (200 °C) около часа. Затем снять крышку и держать в печи еще полчаса, пока кролик не зарумянится.

Рецепты постной кухни - здесь.

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    Автор: Сабине Ольце, Инга Ваннер


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