На праздничном столе: пасхальный кролик с пастернаком и айвой

В былые времена приготовление пищи занимало немало времени и в будни, а уж для праздничного стола тем более. В свое меню жена знаменитого реформатора Мартина Лютера Катарина фон Бора (Katharina von Bora) нередко включала блюда, требующие длительного тушения с добавлением чабреца, майорана, сухофруктов и неизменного чеснока.

В те времена он славился как средство, обладающее рядом чудодейственно-оздоровительных свойств, способное предотвратить страшную эпидемию и к тому же сдобрить практически любое блюдо.

Одно из таких блюд, подаваемых и на пасхальный стол в Воскресение Христово, - тушеный кролик. Вот рецепт.

Кролика разделать на несколько частей, уложить в жаровню. Добавить нарезанные кубиками морковь, пастернак, айву, чернослив, пригоршню зубчиков чеснока (два из них растолочь), пригоршню листьев шалфея (лучше свежего), несколько веточек чабреца и чабера, лавровый лист (3-4), мелко порубленный кусочек корня имбиря, соль, перец. Все хорошенько перемешать, добавить несколько столовых ложек вина, смазать сметаной (200 г).

Запекать под крышкой в печи (200 °C) около часа. Затем снять крышку и держать в печи еще полчаса, пока кролик не зарумянится.

Рецепты постной кухни - здесь.

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