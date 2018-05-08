 На параде Победы показали снегоходы и боевые машины ″Терминатор″ | Новости из Германии о России | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

На параде Победы показали снегоходы и боевые машины "Терминатор"

В Москве прошел военный парад. На Красной площади показали более 150 единиц военной техники, в том числе снегоходы ТТМ 190-40 и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

Снегоходы на параде Победы, 9 мая 2018

На Красной площади в Москве в среду, 9 мая, прошел традиционный парад по случаю 73-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие более 13 тысяч человек, были задействованы 159 единиц наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Контекст

Превращение Дня Победы в Украине в День победы над нацизмом и День памяти и примирения приводит к сезонному обострению дискуссий о прошлом. (09.05.2018)

Значимость Дня Победы для россиян растет. Какие перемены произошли в РФ с памятью о войне и в чем причина популярности "Бессмертного полка", DW объяснил социолог Алексей Титков. (09.05.2018)

Впервые в колонне можно было увидеть арктические снегоходы ТТМ 190-40, мотовездеходы АМ1 с передовым командным пунктом, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". В первый раз были показаны также многофункциональные беспилотные боевые модули разведки и огневой поддержки "Уран-9" и беспилотники "Корсар" и "Катран".

Помимо России, годовщину победы над нацистской Германией отмечают и другие страны. В Украине еще в 2015 году 8 мая приобрело официальный статус - указом президента Порошенко эта дата стала Днем памяти и примирения. В этом году Украинский институт национальной памяти предложил сделать выходным именно 8 мая, а 9 мая оставить праздничным, но уже рабочим днем. Празднуют День Победы также в Беларуси, Киргизии, Таджикистане и других бывших советских республиках.

Смотрите также:

  • Участники шествия 9 мая в Киеве проходят сквозь строй военных с флагами Украины

    Девятое мая в Киеве

    "Никто не забыт, ничто не забыто" в Киеве

    9 мая в Киеве прошло шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", которое считается неформальным аналогом российского "Бессмертного полка". На фото: участники шествия проходят сквозь строй военных с флагами Украины.

  • Ukraine Siegestag Demo in Kiew (DW/O. Sawytskyi)

    Девятое мая в Киеве

    Без запрещенной символики

    Украинские власти, согласно закону о декоммунизации, запретили использовать на шествии в Киеве советскую символику и георгиевские ленты. Охранники пропускали только тех, кто согласился снять "антиукраинскую атрибутику".

  • Организатор акции от Совета ветеранов призывает сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации

    Девятое мая в Киеве

    "На провокации не поддаваться"

    Полиция немедленно задерживала и выводила из колонны тех, кто все же проносил запрещенную символику. На фото: организатор акции от Совета ветеранов призывает "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации".

  • Участники шествия в Киеве 9 мая направляются от места сбора

    Девятое мая в Киеве

    "Ганьба" против "Катюши"

    Активисты националистических организаций, пытавшиеся помешать колонне, скандировали "гньба" ("позор") и патриотические лозунги. В ответ участники шествия пели "Катюшу". На фото: участники направляются от места сбора.

  • Националисты с портретами Степана Бандеры

    Девятое мая в Киеве

    C изображением Степана Бандеры

    Национальная гвардия отделила активистов Организации украинских националистов (ОУН) от участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто". Националисты стояли с транспорантами с изображением лидера ОУН Степана Бандеры.

  • Участники шествия и полиция в дыму

    Девятое мая в Киеве

    "Фашизм не пройдет"

    Заблокированные в своей штаб-квартире украинские националисты из окна забросали колонну, которая проходила мимо, дымовыми шашками. В ответ участники шествия выкрикивали: "Фашизм не пройдет".

  • Участники шествия в Киеве в парке Славы у могилы Неизвестного солдата

    Девятое мая в Киеве

    Аплодисменты в парке Славы

    У стеллы в парке Славы у могилы Неизвестного солдата участников шествия встретили аплодисментами и песнями "Катюша" и "Вставай страна огромная".

  • Красный флаг в руках участников акции 9 мая в Киеве

    Девятое мая в Киеве

    Запрещенный декоммунизацией красный флаг

    В ходе акции в Киеве удалось поднять красный флаг, попавший на Украине под запрет согласно закону о декоммунизации. У стеллы в парке Славы произошла небольшая потасовка с националистами. Ее участники "обменивались" лозунгами: "Слава Украине!" - "Фашизм не пройдет!". Полиция задержала несколько человек.

  • Парень в камуфляже с красным маком на груди и девушка, раздающая красные маки

    Девятое мая в Киеве

    С красными маками на груди

    После завершения шествия 9 мая к обелиску Славы бесконечным потоком еще долго шли жители украинской столицы. У многих на одежде были красные маки - символ Дня памяти и примирения, отмечаемого 8 мая по указу президента Порошенко, а в руках - красные гвоздики, в советское время по традиции возлагаемые к памятникам в День Победы.

    Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев


Смотреть видео 01:41

День окончания войны: как отмечают в России, Германии, ЕС, на Украине

Контекст

Девятое мая в Киеве

В Киеве 9 мая в День Победы прошло шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" - неформальный аналог "Бессмертного полка". Украинские национал-радикалы пытались его сорвать. (09.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

День окончания войны: как отмечают в России, Германии, ЕС, на Украине  

Как на Украине отметили 9 мая - DW Новости  

Советские ретро-авто на российских военных парадах  

Также по теме

Russland Militärparade zum Tag des Sieges

В Москве прошел военный парад в честь годовщины Победы 09.05.2016

В московском параде были задействованы более 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники. Ожидается, что в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая примут участие более 1,5 млн человек.

Russland Demos Unsterbliches Regiment

9 мая: что происходит за фасадом официоза 09.05.2017

День разгрома "третьего рейха" - бесспорный праздник. Но сколько в нем ритуального официоза и сколько - истинно народной памяти? Об этом рассуждает историк Екатерина Махотина.

Самые читаемые

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018"  

Первый полуфинал "Евровидения-2018: Израиль и Кипр рулят  

Посол США в Германии призвал ФРГ немедленно прекратить сотрудничество с Ираном  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно