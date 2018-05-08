На параде Победы показали снегоходы и боевые машины "Терминатор"

На Красной площади в Москве в среду, 9 мая, прошел традиционный парад по случаю 73-й годовщины Победы. В мероприятии приняли участие более 13 тысяч человек, были задействованы 159 единиц наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Впервые в колонне можно было увидеть арктические снегоходы ТТМ 190-40, мотовездеходы АМ1 с передовым командным пунктом, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6". В первый раз были показаны также многофункциональные беспилотные боевые модули разведки и огневой поддержки "Уран-9" и беспилотники "Корсар" и "Катран".

Помимо России, годовщину победы над нацистской Германией отмечают и другие страны. В Украине еще в 2015 году 8 мая приобрело официальный статус - указом президента Порошенко эта дата стала Днем памяти и примирения. В этом году Украинский институт национальной памяти предложил сделать выходным именно 8 мая, а 9 мая оставить праздничным, но уже рабочим днем. Празднуют День Победы также в Беларуси, Киргизии, Таджикистане и других бывших советских республиках.

Смотрите также:

Девятое мая в Киеве "Никто не забыт, ничто не забыто" в Киеве 9 мая в Киеве прошло шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", которое считается неформальным аналогом российского "Бессмертного полка". На фото: участники шествия проходят сквозь строй военных с флагами Украины.

Девятое мая в Киеве Без запрещенной символики Украинские власти, согласно закону о декоммунизации, запретили использовать на шествии в Киеве советскую символику и георгиевские ленты. Охранники пропускали только тех, кто согласился снять "антиукраинскую атрибутику".

Девятое мая в Киеве "На провокации не поддаваться" Полиция немедленно задерживала и выводила из колонны тех, кто все же проносил запрещенную символику. На фото: организатор акции от Совета ветеранов призывает "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации".

Девятое мая в Киеве "Ганьба" против "Катюши" Активисты националистических организаций, пытавшиеся помешать колонне, скандировали "гньба" ("позор") и патриотические лозунги. В ответ участники шествия пели "Катюшу". На фото: участники направляются от места сбора.

Девятое мая в Киеве C изображением Степана Бандеры Национальная гвардия отделила активистов Организации украинских националистов (ОУН) от участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто". Националисты стояли с транспорантами с изображением лидера ОУН Степана Бандеры.

Девятое мая в Киеве "Фашизм не пройдет" Заблокированные в своей штаб-квартире украинские националисты из окна забросали колонну, которая проходила мимо, дымовыми шашками. В ответ участники шествия выкрикивали: "Фашизм не пройдет".

Девятое мая в Киеве Аплодисменты в парке Славы У стеллы в парке Славы у могилы Неизвестного солдата участников шествия встретили аплодисментами и песнями "Катюша" и "Вставай страна огромная".

Девятое мая в Киеве Запрещенный декоммунизацией красный флаг В ходе акции в Киеве удалось поднять красный флаг, попавший на Украине под запрет согласно закону о декоммунизации. У стеллы в парке Славы произошла небольшая потасовка с националистами. Ее участники "обменивались" лозунгами: "Слава Украине!" - "Фашизм не пройдет!". Полиция задержала несколько человек.

Девятое мая в Киеве С красными маками на груди После завершения шествия 9 мая к обелиску Славы бесконечным потоком еще долго шли жители украинской столицы. У многих на одежде были красные маки - символ Дня памяти и примирения, отмечаемого 8 мая по указу президента Порошенко, а в руках - красные гвоздики, в советское время по традиции возлагаемые к памятникам в День Победы. Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев

