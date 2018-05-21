На немецких полях поспел первый урожай клубники

Эта аппетитная фотография была сделана в понедельник, 21 мая, в земле Северный Рейн - Вестфалия.
Клубнику в Германии продают круглый год - привозят из разных далеких стран, но настоящие любители покупают ее лишь в сезон. Свежую клубнику предпочитают в качестве десерта к спарже - королеве весенних овощей на немецких столах. Несколько недель назад в Германии уже начали собирать урожай, созревший в теплицах или под пленкой. Сейчас пришел черед плантаций под открытым небом.
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Как приготовить спаржу?
В Германии уже начали собирать первый урожай клубники нового сезона. Эта фотография была сделана в земле Гессен около города Вайтерштадт.
В Германии любимый сорт - страчателла. Что можно сказать по сорту мороженого о характере? DW делится интересными фактами о вкусах и предпочтениях немцев.
В рекламе спаржа не нуждается. Этот овощ открывает новый сезон. С чем и как ее едят, делятся немецкие повара.
Спаржу ценили еще древние римляне. Среди европейцев сейчас особой любовью она пользуется у немцев.