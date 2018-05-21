На немецких полях поспел первый урожай клубники

Клубнику в Германии продают круглый год - привозят из разных далеких стран, но настоящие любители покупают ее лишь в сезон. Свежую клубнику предпочитают в качестве десерта к спарже - королеве весенних овощей на немецких столах. Несколько недель назад в Германии уже начали собирать урожай, созревший в теплицах или под пленкой. Сейчас пришел черед плантаций под открытым небом.

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Домашнее варенье по-немецки

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Варенье клубничное Клубничное варенье - самое популярное в Германии. Аромат разносится далеко за пределы кухни: правильно, скоро на столе появится банка свежего варенья. Подготовленные ягоды надо сбрызнуть двумя ложками фруктового ликера или лимонного сока, засыпать сахаром (лучше желирующим), добавить стручок ванили и дать постоять. Затем довести до кипения и варить четыре минуты.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Айвовое желе С айвы, собственно, все и началось: французское слово "мармелад" означало первоначально "варенье из айвы". Сегодня в немецком языке так именуют любое варенье - Marmelade. Айва, нарезанная кусочками, хороша и в виде варенья. Но наиболее популярно желе из отваренного в сахарном сиропе фрукта, пропущенного затем через мелкое сито. В сироп можно добавить белое вино или пиво.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Желе из шиповника Для этого желе плоды шиповника заливают небольшим количеством воды, варят. Плоды протирают через сито, смешивают с сахаром (на стакан сока - два стакана сахара), доводят до кипения и варят на медленном огне до загустения. Ускорить этот процесс помогает желирующий сахар. В таком случае пропорцию следует изменить - 1:1.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Из ежевики Здесь решает личное предпочтение: оставить ягоды в варенье целиком или все же протереть через сито. Вкус гарантирован в любом случае! Ягоды смешать с сахаром, дать постоять несколько часов, затем довести до кипения, снять с огня, остудить. Процедуру повторить еще два раза и разлить по банкам.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Варенье из бузины Ему приписывают поистине чудодейственные свойства. Если желаете сами убедиться в этом, сложите (обязательно!) промытые ягоды в кастрюлю и без воды (она не понадобится) доведите до кипения. Бузину пропустите через сито, смешайте с желирующим сахаром, прокипятите минут пять.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Ягодно-фруктовое трио Вишня, абрикосы или красная смородина? Если трудно сделать выбор, можно сварить сразу три сорта. Из смородины лучше приготовить желе, а из вишни и абрикосов - ароматное варенье. Любители смелых экспериментов могут создать собственное творение, смешав ягоды и фрукты. А вот косточки лучше удалять, настаивают врачи, поскольку в них содержится далеко не безопасная синильная кислота.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Мирабель Этот особенно нежный сладкий сорт желтой сливы в Германии очень популярен. И варенье из нее получается с характерной кислинкой. Подготовленные фрукты смешать с сахаром, добавить 1 - 2 ложки медового вина или виски, дать несколько часов постоять. Затем довести до кипения и варить минут пять.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Крыжовник да клубника Сочетание этих популярных сортов ягод считается в Германии очень удачным. В какой пропорции? Это решает каждый сам, в индивидуальном порядке. Варенье получается густым, если ягодную массу с сахаром лишь доводить до кипения, а затем давать ей остыть. И так три раза.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Черника Варенье из черники отличается особо нежным вкусом. Эта ягода в каких-либо "спутниках" и не нуждается. Варенье можно сварить с сахаром, с медом или кленовым сиропом. И лучше его не переваривать: при длительном кипячении черника становится жесткой.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Вишневое Можно удовлетвориться классическим рецептом и сварить вишневое варенье по всем правилам: без воды и с обыкновенным сахаром. Можно заменить сахар на желирующий, добавить пряности (корицу, имбирь), пару ложек шоколадного ликера или немного острого перца чили. Выбирайте!

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Малиновое Способ приготовления - проще не придумаешь! Ягоды поместить в кастрюлю, засыпать сахаром (пропорция 1:1, если варенье хранится в прохладном месте, и 1:1,5 - если в тепле), дать немного постоять. Довести до кипения, остудить. Все дважды повторить, затем разлить в подготовленные банки. Употреблять при простуде и не только.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Сливовое Сливу порезать дольками, добавить две ложки апельсинового сока и немного красного вина, сахар и, по желанию, корицу. Довести до кипения, варить, помешивая, минут десять. Если сливу измельчить с помощью миксера, получится повидло, которое удобно не только подавать к чаю, но и использовать для различных видов выпечки.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Из облепихи Терпко-кислая на вкус ягода - кладезь полезных веществ! Перебранную и промытую облепиху поместить в кастрюлю, довести до кипения в собственном соку. Затем пропустить через сито, добавить немного апельсинового сока и меда или сахара (1:1), довести до кипения. Варить около пяти минут, постоянно помешивая.

Домашнее варенье из местных плодов и ягод Ревень и мак У ревеня в ход идут стебли, а у мака - лепестки. Два сорта - два совершенно различных вкуса. И, тем не менее, попробовать стоит! Стебли ревеня очистить, нарезать кусочками, опустить в закипевший сахарный сироп и варить на медленном огне, пока не станут мягкими. Маковые лепестки также опускают в кипящий сироп, варят пару минут и сразу снимают с огня. Автор: Инга Ваннер



Как приготовить спаржу?

Спаржа: рецепты из Германии Сезон спаржи длится в Германии с апреля по июнь. Истинные гурманы предпочитают наслаждаться ею в оригинальном виде - слегка отварив или приготовив на пару. Так лучше сохраняются полезные свойства "королевы овощей", уверены знатоки. Отваренную (3-5 минут) зеленую спаржу можно, например, сбрызнуть соком лимона, полить растительным маслом и подать с пюре из манго и цветками фиалки.

Спаржа: рецепты из Германии Самый традиционный рецепт: основательно очищенную спаржу (белую) отваривают (около 8 минут) и подают с отварным картофелем, копченым лососем или ветчиной, обильно полив особо калорийным голландским соусом с внушительным количеством сливочного масла.

Спаржа: рецепты из Германии Этот салат готовят из зеленой (ее даже не нужно чистить!) и белой спаржи (слегка обжаренной на решетке), редиски (нарезать тонкими кружочками), авокадо, рукколы, петрушки и обжаренного овечьего (или козьего) сыра, политого ложкой душистого майского меда. Салат посыпать ядрами кедровых и грецких орехов и подать с хрустящими ломтиками свежего хлеба.

Спаржа: рецепты из Германии Быстрый вариант приготовления зеленой спаржи: обернуть ее ломтиками бекона, подрумянить на разогретой сковороде и уложить на зеленые салатные листья, приправленные бальзамическим уксусом и растительным маслом. Готово!

Спаржа: рецепты из Германии Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью по вкусу.

Спаржа: рецепты из Германии Спаржу, обжаренную на сковороде с дольками помидоров, рубленой зеленью и нежным яйцом пашот (яйцо, сваренное без скорлупы в почти кипящей воде), подают как к завтраку, так и к ужину - традиционно с темным хлебом.

Спаржа: рецепты из Германии Отварную спаржу в Германии долгое время подавали в качестве гарнира к шницелю или жаркому. Сегодня хорошо приготовленный бифштекс и спаржа (белая или зеленая) в сопровождении помидорно-фруктового соуса - блюдо популярное и изысканное, вкус которого зависит исключительно от качества и свежести ингредиентов.

Спаржа: рецепты из Германии Вегетарианский вариант любимой и в Германии пиццы без спаржи - признанной королевы овощей весеннего сезона - конечно же, не обошелся. Вот только на пиццу опытные кулинары рекомендуют ее класть не сразу, а примерно за десять минут до конца выпекания.

Спаржа: рецепты из Германии В этом салате встречаются фавориты двух сезонов - весеннего и летнего. Зеленую спаржу (ее следует слегка отварить), стручки гороха и клубнику крупно нарезать, заправить смесью бальзамического уксуса, клубничного сиропа или варенья, растительного масла и крупномолотого пряного красного перца. Перед подачей посыпать рубленой зеленью (лучше укропом).

Спаржа: рецепты из Германии Отваренную спаржу завернуть в слой смазанной сладковатой горчицей ветчины (можно копченого или маринованного лосося). Уложить на хлеб (булочку или багет), покрытый листьями рукколы, полить голландским соусом, накрыть вторым ломтиком хлеба. В такой "упаковке" спаржа скрасит любой офисный обед.

Спаржа: рецепты из Германии Белую очищенную спаржу обмакнуть в блинное тесто и обжарить во фритюре. Подавать со сладкими блинчиками "Сюзет", которые опускают в нагретый с сахаром апельсиновый ликер. Блюдо посыпать рублеными орехами (фисташками). Такое праздничное яство подают, например, в честь открытия сезона спаржи в Дортмунде. По традиции в этот день избирают "королеву спаржи".

Спаржа: рецепты из Германии Овощной паштет (террин) готовят в нагретой на 180° печи на "водяной бане" (45 минут): емкость для выпекания выложить фольгой, уложить слой зеленой спаржи, пюре из спаржи (смешать с творогом, сливками и яйцами), слой пюре из сладкого перца и снова пюре из спаржи. Подавать с крюшоном из белой спаржи, долек лимона, листьев подмаренника душистого с сахаром, льда и светлого пива. Автор: Инга Ваннер



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