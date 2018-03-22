 На немецких морских курортах уже расставили пляжные корзины | Кадр дня | DW | 22.03.2018
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Кадр за кадром

На немецких морских курортах уже расставили пляжные корзины

Начало нового сезона в приближающиеся пасхальные каникулы будет холодным, но подготовка идет полным ходом.

Нордернай

Эта фотография была сделана в среду, 21 марта, на нижнесаксонском острове Нордернай в Северном море, где завершают расстановку пляжных корзин - неотъемлемого атрибута немецких морских курортов.

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Потенциал пляжной корзины за 135 лет еще не исчерпан

  • Культовый объект

    Как немцы используют пляжные корзины

    Культовый объект

    Где можно принимать солнечные ванны в удобном, защищенном от ветра месте. Только в пляжной корзине! Вот уже 135 лет такие комфортабельные нарядные кабинки украшают пляжи Германии. Они давно завоевали культовый статус.

  • Пляжная корзина

    Как немцы используют пляжные корзины

    Как дома

    Обычно пляжная корзина рассчитана либо на одного, либо на двоих человек. Хотя в наше время производятся и многоместные, так называемые "семейные" кабинки. Купол короба подвижный, как у детской коляски. Его можно открывать и закрывать. Внутри - удобный, мягкий диван с подушками. Под ним - выдвижная подставка для ног. По бокам - откидные столики. Есть также ящики для одежды и кармашки для мелочей.

  • На острове Узедом

    Как немцы используют пляжные корзины

    На острове Узедом

    Такие плетеные пляжные кресла стали настоящими бестселлерами. Вариаций штрандкорбов сегодня существует множество. Изготавливая их, производители ориентируются на пожелания заказчика. На этом снимке запечатлены пляжные корзины, установленные на одном из пляжей знаменитого немецкого острова Узедом в Балтийском море.

  • Пляжный клуб в Берлине

    Как немцы используют пляжные корзины

    Пляжный клуб в Берлине

    Сегодня такие корзины можно увидеть отнюдь не только на морском побережье, но и в городе. На этом фото запечатлен один из берлинских пляжных клубов на берегу реки Шпрее.

  • На берегу Эльбы

    Как немцы используют пляжные корзины

    На берегу Эльбы

    Пальмы, белый песок, экзотические коктейли и, конечно же, пляжные корзины. Так выглядит пляжный клуб восточногерманского города Дёмиц на берегу Эльбы.

  • На лужайке у дома

    Как немцы используют пляжные корзины

    На лужайке у дома

    Главные заказчики мануфактур по производству пляжных корзин - владельцы и арендаторы пляжей. Хотя в последние годы их приобретают также для дач, террас и балконов.

  • Спальная корзина на пляже в Киле

    Как немцы используют пляжные корзины

    Спальная корзина на пляже в Киле

    Ширина - 1,3 метра. Длина - 2,4 метра. Настоящие спальные корзины - новшество на пляжах Германии. Такие модели появились здесь только в этом году. На снимке - один из пляжей в северогерманском Киле. Какие еще изобретения ожидают отдыхающих?

    Автор: Наталия Королева


Побережье Северного моря и его острова

  • Бальтрум (Baltrum)

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Острова

    Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

  • Куксхафен, Нижняя Саксония

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Пляжи и корзины

    Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

  • Ваттовое мелководье в районе острова Лангеог

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Ваттовое мелководье

    Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье - Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

  • Остров Йюст

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Тюлени

    Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

  • Гельголанд

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Гельголанд

    В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Халлиг Лангенес

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Халлиги

    В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

  • Вестерхевер

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Маяки

    В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

  • Хузум

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Хузум

    Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Санкт-Петер-Ординг

    Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

  • Бремерхафен

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Бремерхафен

    Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году.

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

10 лучших морских курортов Германии

Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. Если вы там еще не были, то теперь точно захотите!  

20 самых красивых немецких маяков

В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных.  

Рюген - романтический остров на Балтике

Меловые скалы, охотничий замок, ганзейский лепрозорий, нацистский санаторий, "Неистовый Роланд" и другие достопримечательности Рюгена - в фоторепортаже DW.  

Всемирное наследие: Ваттовое море

Немецкий глагол waten означает переходить вброд, шлепать по воде или грязи, чем и занимаются здесь туристы по время отливов.  

Халлиг - остров, не всегда окруженный водой

Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги.  

"Балтийский Капри" - остров одиноких искателей Хиддензе

Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.  

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.  

"Робин Гуд" Балтики и Северного моря

Этому легендарному средневековому пирату посвящен театральный фестиваль под открытым небом на немецком острове Рюген. В 2017 году он отмечает 25-летний юбилей.  

Немецкие достопримечательности Северного моря  

Как немцы используют пляжные корзины  