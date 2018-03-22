На немецких морских курортах уже расставили пляжные корзины | Кадр дня | DW | 22.03.2018

Эта фотография была сделана в среду, 21 марта, на нижнесаксонском острове Нордернай в Северном море, где завершают расстановку пляжных корзин - неотъемлемого атрибута немецких морских курортов.

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Потенциал пляжной корзины за 135 лет еще не исчерпан

Как немцы используют пляжные корзины Культовый объект Где можно принимать солнечные ванны в удобном, защищенном от ветра месте. Только в пляжной корзине! Вот уже 135 лет такие комфортабельные нарядные кабинки украшают пляжи Германии. Они давно завоевали культовый статус.

Как немцы используют пляжные корзины Как дома Обычно пляжная корзина рассчитана либо на одного, либо на двоих человек. Хотя в наше время производятся и многоместные, так называемые "семейные" кабинки. Купол короба подвижный, как у детской коляски. Его можно открывать и закрывать. Внутри - удобный, мягкий диван с подушками. Под ним - выдвижная подставка для ног. По бокам - откидные столики. Есть также ящики для одежды и кармашки для мелочей.

Как немцы используют пляжные корзины На острове Узедом Такие плетеные пляжные кресла стали настоящими бестселлерами. Вариаций штрандкорбов сегодня существует множество. Изготавливая их, производители ориентируются на пожелания заказчика. На этом снимке запечатлены пляжные корзины, установленные на одном из пляжей знаменитого немецкого острова Узедом в Балтийском море.

Как немцы используют пляжные корзины Пляжный клуб в Берлине Сегодня такие корзины можно увидеть отнюдь не только на морском побережье, но и в городе. На этом фото запечатлен один из берлинских пляжных клубов на берегу реки Шпрее.

Как немцы используют пляжные корзины На берегу Эльбы Пальмы, белый песок, экзотические коктейли и, конечно же, пляжные корзины. Так выглядит пляжный клуб восточногерманского города Дёмиц на берегу Эльбы.

Как немцы используют пляжные корзины На лужайке у дома Главные заказчики мануфактур по производству пляжных корзин - владельцы и арендаторы пляжей. Хотя в последние годы их приобретают также для дач, террас и балконов.

Как немцы используют пляжные корзины Спальная корзина на пляже в Киле Ширина - 1,3 метра. Длина - 2,4 метра. Настоящие спальные корзины - новшество на пляжах Германии. Такие модели появились здесь только в этом году. На снимке - один из пляжей в северогерманском Киле. Какие еще изобретения ожидают отдыхающих? Автор: Наталия Королева



Побережье Северного моря и его острова



Немецкие достопримечательности Северного моря Острова Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

Немецкие достопримечательности Северного моря Пляжи и корзины Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

Немецкие достопримечательности Северного моря Ваттовое мелководье Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье - Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

Немецкие достопримечательности Северного моря Тюлени Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

Немецкие достопримечательности Северного моря Гельголанд В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

Немецкие достопримечательности Северного моря Халлиги В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

Немецкие достопримечательности Северного моря Маяки В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

Немецкие достопримечательности Северного моря Хузум Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

Немецкие достопримечательности Северного моря Санкт-Петер-Ординг Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

Немецкие достопримечательности Северного моря Бремерхафен Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году. Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин



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