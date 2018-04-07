На немецких дорогах стало больше олдтаймеров

В Германии зарегистрировано свыше 477 тысяч машин, выпущенных более 30 лет назад и получивших специальные номерные знаки серии "H" для классических автомобилей.
Как отмечается в сообщении Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге, их число за год увеличилось более чем на десять процентов. Для машин со знаками классических автомобилей страховые компании предлагают особые выгодные тарифы, так как их владельцы особенно бережно к ним относятся и совершают меньше ДТП. "Н" в конце номера означает "исторический" - от немецкого "historisch".
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Ежегодно Технический музей в Шпайере посещают более полумиллиона человек. Его автомобильная коллекция считается одной из самых интересных в Германии.
Автомобильных музеев мало не бывает. Похоже, именно таким принципом руководствуются коллекционеры раритетных авто, выставляющие свои олдтаймеры на всеобщее обозрение.
У каждого уважающего себя флагмана немецкого автопрома есть свой музей. Мимо них ни пройти, ни проехать, но одними фирменными коллекциями олдтаймеров дело не ограничивается.
Эта фотография была сделана в прошедшие выходные в баден-вюртембергском городе Бад-Тайнах-Цавельштайн, где состоялся фестиваль олдтаймеров Ford Model T.
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