На месте теракта во Франции найдены бомбы и пистолет | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018

После захвата заложников во французском Требе следователи обнаружили в супермаркете, где произошло нападение, три самодельных взрывных устройства. Помимо этого, в субботу, 24 марта, на месте преступления обнаружен пистолет калибра 7,65 мм, а также охотничий нож.

Полицейские также произвели обыск квартиры в городе Каркасон, который находится в 8 километрах от Треба. Во время следственных мероприятий было обнаружено написанное от руки завещание преступника, в котором он якобы объявил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".

Во время захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции, 23 марта убиты трое человек, еще 16 человек пострадали. Позднее в больнице скончался полицейский, который обменял себя на одну из заложниц. Преступника, 26-летнего выходца из Марокко Редуана Лакдима, застрелили полицейские. Предполагаемый сообщник Лакдима, молодой человек 2000 года рождения, арестован. Под стражу также была взята женщина из окружения террориста.

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