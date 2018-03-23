 На месте теракта во Франции найдены бомбы и пистолет | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018
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Европа

На месте теракта во Франции найдены бомбы и пистолет

Полиция обнаружила три самодельные бомбы и пистолет в супермаркете в Требе. Следователи также предполагают, что преступник был связан с ИГ.

Неподалеку от места преступления, город Треб, 23 марта 2018 г.

Неподалеку от места преступления, город Треб, 23 марта 2018 г.

После захвата заложников во французском Требе следователи обнаружили в супермаркете, где произошло нападение, три самодельных взрывных устройства. Помимо этого, в субботу, 24 марта, на месте преступления обнаружен пистолет калибра 7,65 мм, а также охотничий нож.

Контекст

Следователи пытаются установить, действовал ли 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, захвативший заложников в супермаркете Треба на юге Франции, в одиночку. (24.03.2018)

В больнице скончался полицейский, тяжело раненный во время захвата заложников в городе Треб. (24.03.2018)

Полицейские также произвели обыск квартиры в городе Каркасон, который находится в 8 километрах от Треба. Во время следственных мероприятий было обнаружено написанное от руки завещание преступника, в котором он якобы объявил о своей принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".

Во время захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции, 23 марта убиты трое человек, еще 16 человек пострадали. Позднее в больнице скончался полицейский, который обменял себя на одну из заложниц. Преступника, 26-летнего выходца из Марокко Редуана Лакдима, застрелили полицейские. Предполагаемый сообщник Лакдима, молодой человек 2000 года рождения, арестован. Под стражу также была взята женщина из окружения террориста.

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    Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников. Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил, что злоумышленник отпустил всех удерживаемых людей. Сам он продолжает оставаться в супермаркета вместе с одним из полицейских.

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    Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими в ходе штурма супермаркета. Общее число погибших при захвате заложников возросло до трех. 16 человек ранены.

    Автор: Виталий Кропман


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В Париже предотвращен теракт

 

Контекст

Захват заложников во Франции

Вооруженный сторонник "Исламского государства", захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, убит. (23.03.2018)  

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