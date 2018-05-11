На Каннском кинофестивале прошла акция против сексизма в киноиндустрии

На Каннском кинофестивале состоялась акция против сексизма и за равноправие в киноиндустрии. Как передает в субботу, 12 мая, агентство dpa, 82 женщины - представительницы киноиндустрии вышли на митинг прямо на красной ковровой дорожке. Среди них - известные актрисы Кейт Бланшетт, Марион Котийяр, Сальма Хайек, Кристен Стюарт и другие, а также женщины-режиссеры и продюсеры.

Тотальное неравноправие на Каннском кинофестивале

Участницы акции заявили о тотальном неравноправии в киноиндустрии. По их словам, доказательством этого является сам Каннский кинофестиваль, где за более чем 70-летнюю историю свои фильмы показали всего 82 женщины-кинорежиссера, в то время как мужчин-режиссеров было более 1800.

Кроме того, за всю историю кинофестиваля главную награду - "Золотую пальмовую ветвь" - женщина-режиссер выигрывала лишь однажды. Ранее на Каннском кинофестивале прошла акция в поддержку российского кинорежиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом в России по обвинению в хищении бюджетных средств.

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