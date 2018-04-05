На границе сектора Газа и Израиля произошли новые столкновения

На границе между Израилем и сектором Газа в пятницу, 6 апреля, произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Сотни протестующих палестинцев подожгли шины и начали бросать в израильских военных через пограничный забор камни.

Израильская армия обвиняет в беспорядках радикальное исламское движение ХАМАС и сообщает в своем микроблоге в Twitter, что его сторонники продолжает поджог шин. В армии также сообщили, что прилегающие к границы районы объявлены "закрытой военной зоной".

Солдаты ответили на действия палестинцев стрельбой и слезоточивым газом. Как сообщает информагентство dpa со ссылкой на представителя армии Израиля, выпущенные выстрелы были предупредительными. Между тем в органах здравоохранения сектора Газа заявили, что трое палестинцев получили огнестрельные ранения. По информации фотографа агентства AFP, находящегося на месте событий, к востоку от города Газа, возможно, в результате стрельбы погиб один человек.

Берлин призывает к деэскалации

На настоящий момент общее число жертв столкновений составляет, по разным данным, от 19 до 22 палестинцев, при этом еще более 1400 пострадали. По информации dpa, с 30 марта, когда начались протесты, погибли 18 палестинцев, еще четверо умерли позже - от полученных ранений и в результате новых столкновений.

Правительство Германии требует от Израиля объяснений в связи с большим числом погибших и раненых палестинцев. В Берлине наблюдают за ситуацией с большим беспокойством и ставят под сомнение "соразмерность" действий израильской армии, заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Райнер Бройль (Rainer Breul). Он призвал обе стороны конфликта к деэскалации.

Палестинцы заявляют о своем праве на возвращение

Столкновения палестинцев с израильскими солдатами стали самыми сильными с 2014 года. Начало протестов было приурочено к Дню земли, посвященному памяти шести арабов, погибших в 1976 году при протестах против экспроприации земельных наделов.

Тысячи палестинцев намерены протестовать до 15 мая, когда они будут отмечать "День национальной катастрофы", последовавшей за созданием Израиля в 1948 году. Тогда после первой арабо-израильской войны почти 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои земли. Эти беженцы и палестинцы, уехавшие позже, общая численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение.

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