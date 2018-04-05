 На границе сектора Газа и Израиля произошли новые столкновения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

На границе сектора Газа и Израиля произошли новые столкновения

Число жертв беспорядков на границе Израиля и сектора Газа превысило 20 человек. В Берлине требуют от Тель-Авива объяснений в связи с большим числом погибших и раненых палестинцев.

Беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, 6 апреля 2018 года

Беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, 6 апреля 2018 года

На границе между Израилем и сектором Газа в пятницу, 6 апреля, произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими солдатами. Сотни протестующих палестинцев подожгли шины и начали бросать в израильских военных через пограничный забор камни.

Израильская армия обвиняет в беспорядках радикальное исламское движение ХАМАС и сообщает в своем микроблоге в Twitter, что его сторонники продолжает поджог шин. В армии также сообщили, что прилегающие к границы районы объявлены "закрытой военной зоной".  

Солдаты ответили на действия палестинцев стрельбой и слезоточивым газом. Как сообщает информагентство dpa со ссылкой на представителя армии Израиля, выпущенные выстрелы были предупредительными. Между тем в органах здравоохранения сектора Газа заявили, что трое палестинцев получили огнестрельные ранения. По информации фотографа агентства  AFP, находящегося на месте событий, к востоку от города Газа, возможно, в результате стрельбы погиб один человек.

Контекст

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

Признание Иерусалима столицей Израиля со стороны США вполне может вызвать третью интифаду. Что это значит? DW объясняет. (08.12.2017)

Берлин призывает к деэскалации

На настоящий момент общее число жертв столкновений составляет, по разным данным, от 19 до 22 палестинцев, при этом еще более 1400 пострадали. По информации dpa, с 30 марта, когда начались протесты, погибли 18 палестинцев, еще четверо умерли позже - от полученных ранений и в результате новых столкновений.

Правительство Германии требует от Израиля объяснений в связи с большим числом погибших и раненых палестинцев. В Берлине наблюдают за ситуацией с большим беспокойством и ставят под сомнение "соразмерность" действий израильской армии, заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Райнер Бройль (Rainer Breul). Он призвал обе стороны конфликта к деэскалации.

Палестинцы заявляют о своем праве на возвращение

Столкновения палестинцев с израильскими солдатами стали самыми сильными с 2014 года. Начало протестов было приурочено к Дню земли, посвященному памяти шести арабов, погибших в 1976 году при протестах против экспроприации земельных наделов.

Тысячи палестинцев намерены протестовать до 15 мая, когда они будут отмечать "День национальной катастрофы", последовавшей за созданием Израиля в 1948 году. Тогда после первой арабо-израильской войны почти 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои земли. Эти беженцы и палестинцы, уехавшие позже, общая численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение.

Смотрите также:

  • Израильское поселение на Западном берегу реки Иордан

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Более двухсот поселений

    Согласно данным правозащитной организации "Бетселем", в 1967-2013 годах на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме были созданы 125 официальных израильских поселений и аванпостов и около сотни нелегальных. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), власти Израиля заняли 35 процентов территории Восточного Иерусалима под строительство поселений.

  • Строительство нового поселения в районе Хар-Хома близ Иерусалима

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Есть ли шанс на примирение?

    В районе Хар-Хома, расположенном между Иерусалимом и Вифлеемом, строится новое еврейское поселение. Представители палестинцев считают, что израильская поселенческая политика разрушает шансы на решение затяжного конфликта путем создания двух государств и препятствует мирному урегулированию. Международное сообщество также критикует строительство поселений.

  • На голосовании по законопроекту о легализации поселений были все депутаты кнессета

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Израиль конфискует частные земли

    На землях, находившихся в частном владении палестинцев, строительство поселений запрещалось. Новый закон легализовал постфактум поселения, построенные на палестинских территориях "по незнанию или по инициативе государства". Владельцам земли предусмотрены компенсации или предоставление альтернативного участка. Палестинская автономия не разрешает продавать землю Израилю под угрозой смертной казни.

  • Временное строение сносится при помощи подъемного крана

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Снос Амоны

    Новый закон не распространяется на те еврейские поселения, которые должны быть снесены по решению суда. Однако именно при помощи этого закона сторонники поселений надеялись предотвратить принудительное выселение жителей Амоны - поселения на Западном берегу реки Иордан, конфликт жителей которого с властями Израиля тянется с 2005 года. 40 семей были принудительно выселены, затем начался снос зданий.

  • Молодые палестинцы в масках убегают от бульдозера в дыму горящего мусора

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Баррикады и беспорядки

    Верховный суд Израиля постановил снести Амону еще в конце 2014 года. Сроки сноса неоднократно переносились. До последнего момента участники правых группировок и поселенцы противодействовали эвакуации жителей и разрушению поселения. Многие из противников сноса Амоны специально приехали сюда из других мест. В свою очередь палестинцы яростно протестовали против сохранения поселения.

  • Палестинцы в масках бегут в дыму по дороге, под ногами у них валяются камни

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Конфликт поселенцев с палестинцами

    Поселенцы из Амоны полагают, что занятый Израилем в ходе шестидневной войны в 1967 году Западный берег реки Иордан - это земля, обещанная еврейскому народу Богом, о чем свидетельствует Тора. Сегодня около 600 тысяч израильтян проживают в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Между еврейскими поселенцами и палестинцами вновь и вновь происходят столкновения.

  • Юный поселенец едет на велосипеде мимо ряда домов

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Новое пристанище в Офре

    В целом примерно 4000 квартир для еврейских поселенцев были незаконно построены на земельных участках, принадлежавших палестинцам. Это в общей сложности 16 поселений и аванпостов. Они должны быть либо принудительно снесены, либо легализованы согласно принятому закону. Многие из потерявших свое жилище поселенцев Амоны нашли новое пристанище в расположенном по соседству поселении Офра.

  • Мужчина и женщина выносят вещи из здания в поселении Офра

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Принудительный снос в Офре

    Но и в самой Офре, существующей с 1975 года, не все здания были возведены на законной основе. Поэтому здесь к 5 марта 2017 года должны быть снесены девять домов, построенных на частных земельных владениях палестинцев. Семья Бен Шушан также оказалась в числе тех, кому придется покинуть свое жилище.

    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


Смотреть видео 00:49

Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме

Контекст

Израильские поселения на палестинских территориях

Несмотря на протесты, кнессет Израиля принял закон о легализации поселений на палестинских территориях. Критики считают, что, даже создав два государства, конфликт теперь не разрешить. (08.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Решение Трампа привело к стычкам в Иерусалиме  

В Германии осуждают проявления антисемитизма  

Сложности выбора: как Нетаньяху выдвинул ультиматум Габриэлю  

Также по теме

Gazastreifen Marsch der Rückkehr

Берлин обеспокоен столкновениями в секторе Газа 31.03.2018

В связи с гибелью более 10 палестницев в столкновениях с израильскими военными Махмуд Аббас объявил 31 марта днем траура. МИД Германии призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Tausende Palästinenser kommen zum Marsch der Rückkehr

Тысячи палестинцев начали многодневную акцию протеста 30.03.2018

Организаторы марша протеста палестинцев настроены на удержание его в ненасильственных рамках. Однако уже в первые часы произошли столкновения. Более 10 человек убиты, сотни ранены.

Westjordanland Militärgericht, Ahed Tamimi bei Ramallah

Лондон обеспокоен приговором в Израиле 17-летней палестинке 23.03.2018

Случай палестинки Ахед Тамими, осужденной на 8 месяцев за нападение на израильского солдата, показывает, как неразрешенный конфликт вредит молодому поколению, отмечают в правительстве Великобритании.

Самые читаемые

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Представители РФ и Великобритании обменялись обвинениями в Совбезе ООН  

Эксперт из Оксфорда о "деле Скрипаля": Лондону придется открыть разведданные  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно