 На границе Мексики и США скопились группы мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2018
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Мир

На границе Мексики и США скопились группы мигрантов

Около ста пятидесяти беженцев из стран Центральной Америки требуют от США пустить их в страну. Беженцы находятся на границе между Мексикой и США.

Забор на границе между США и Мексикой, 2017 г.

Забор на границе между США и Мексикой, 2017 г.

Около ста пятидесяти беженцев из стран Центральной Америки в понедельник, 30 апреля, добралась до мексиканского города Тихуана, который находится на границе с США. Изначально в группе было более тысячи человек, однако с конца марта, когда мигранты отправились в путь, их количество снизилось. "Мы должны просить об убежище и надеемся, что правительство США откроет двери", - заявила одна из мигрантов, прибывшая из Сальвадора.

Контекст

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Тридцать человек взобрались на пограничные заграждения, выкрикивая лозунги о трудностях мигрантов. "Мы хотим сказать президенту США, что мы - не преступники, и чтобы он дал нам возможность жить без страха", - заявил представитель правозащитной организации "Люди без границ", которая организовала группу. Со стороны США были замечены пограничники, которые наблюдали за мигрантами.

Ранее группы мигрантов, пытавшиеся попасть на территорию США, вызвали резкую реакцию Дональда Трампа, который для предотвращения нелегального прохода через границу распорядился отправить на соответствующий участок тысячи солдат национальной гвардии. После того, как акция "Людей без границ" переросла в дипломатический конфликт между Мексикой и США, правозащитники приостановили ее. Однако около 600 человек на автобусах и поездах продолжают добираться до границы. Министерство внутренней безопасности США направило мигрантам предупреждение, согласно которому перешедшие границу могут быть задержаны. В начале апреля 2018 года Дональд Трамп обвинил Мексику в "бесконтрольной миграционной политике".


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    Автор: Ирина Филатова


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