 На границе Израиля с сектором Газа застрелены 2 человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.04.2018
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Мир

На границе Израиля с сектором Газа застрелены 2 человека

Силы безопасности Израиля проверяют информацию об инциденте. Всего в ходе протестов на границе сектора Газа погибли 36 палестинцев.

Акция палестинцев на границе сектора Газа с Израилем (фото из архива)

Акция палестинцев на границе сектора Газа с Израилем (фото из архива)

На границе Израиля с сектором Газа в пятницу, 20 апреля, в результате столкновений между палестинцами и силами безопасности Израиля застрелены 2 человека. Протесты палестинцев на границе сектора Газа продолжаются более трех недель. За это время израильские военные застрелили 36 человек. В пятницу у границы с Израилем вновь собрались несколько тысяч палестинцев, отмечает агентство AFP.

Контекст

Ситуация в секторе Газа грозит выйти из-под контроля. Протесты палестинцев могут перерасти в новые столкновения с израильскими военными. DW о том, чего добиваются протестующие. (11.04.2018)

После столкновений палестинцев и израильтян в секторе Газа Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись взаимными обвинениями. (01.04.2018)

Представители международной организации "Врачи без границ" с начала апреля оказали помощь более чем 500 пострадавшим от огнестрельных ранений. Речь идет о "тяжелых и серьезных" ранениях, отмечают сотрудники организации.

Многодневная акция протеста

30 марта около 20 тысяч палестинцев вышли на многодневную акцию протеста "Великий день возвращения". Протесты палестинцев продлятся до середины мая.  14 мая 70 лет назад было провозглашено создание государства Израиль. А 15 мая палестинцы отмечают "День национальной катастрофы" - изгнание примерно 760.000 палестинцев из родных мест, последовавшее за созданием Израиля в 1948 году. Покинувшие палестинские земли после 1948 года в разное время беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования.

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    Более двухсот поселений

    Согласно данным правозащитной организации "Бетселем", в 1967-2013 годах на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме были созданы 125 официальных израильских поселений и аванпостов и около сотни нелегальных. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), власти Израиля заняли 35 процентов территории Восточного Иерусалима под строительство поселений.

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    В районе Хар-Хома, расположенном между Иерусалимом и Вифлеемом, строится новое еврейское поселение. Представители палестинцев считают, что израильская поселенческая политика разрушает шансы на решение затяжного конфликта путем создания двух государств и препятствует мирному урегулированию. Международное сообщество также критикует строительство поселений.

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    Израиль конфискует частные земли

    На землях, находившихся в частном владении палестинцев, строительство поселений запрещалось. Новый закон легализовал постфактум поселения, построенные на палестинских территориях "по незнанию или по инициативе государства". Владельцам земли предусмотрены компенсации или предоставление альтернативного участка. Палестинская автономия не разрешает продавать землю Израилю под угрозой смертной казни.

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    Снос Амоны

    Новый закон не распространяется на те еврейские поселения, которые должны быть снесены по решению суда. Однако именно при помощи этого закона сторонники поселений надеялись предотвратить принудительное выселение жителей Амоны - поселения на Западном берегу реки Иордан, конфликт жителей которого с властями Израиля тянется с 2005 года. 40 семей были принудительно выселены, затем начался снос зданий.

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    Баррикады и беспорядки

    Верховный суд Израиля постановил снести Амону еще в конце 2014 года. Сроки сноса неоднократно переносились. До последнего момента участники правых группировок и поселенцы противодействовали эвакуации жителей и разрушению поселения. Многие из противников сноса Амоны специально приехали сюда из других мест. В свою очередь палестинцы яростно протестовали против сохранения поселения.

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    Израильские поселения на палестинских территориях

    Конфликт поселенцев с палестинцами

    Поселенцы из Амоны полагают, что занятый Израилем в ходе шестидневной войны в 1967 году Западный берег реки Иордан - это земля, обещанная еврейскому народу Богом, о чем свидетельствует Тора. Сегодня около 600 тысяч израильтян проживают в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Между еврейскими поселенцами и палестинцами вновь и вновь происходят столкновения.

  • Юный поселенец едет на велосипеде мимо ряда домов

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Новое пристанище в Офре

    В целом примерно 4000 квартир для еврейских поселенцев были незаконно построены на земельных участках, принадлежавших палестинцам. Это в общей сложности 16 поселений и аванпостов. Они должны быть либо принудительно снесены, либо легализованы согласно принятому закону. Многие из потерявших свое жилище поселенцев Амоны нашли новое пристанище в расположенном по соседству поселении Офра.

  • Мужчина и женщина выносят вещи из здания в поселении Офра

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Принудительный снос в Офре

    Но и в самой Офре, существующей с 1975 года, не все здания были возведены на законной основе. Поэтому здесь к 5 марта 2017 года должны быть снесены девять домов, построенных на частных земельных владениях палестинцев. Семья Бен Шушан также оказалась в числе тех, кому придется покинуть свое жилище.

    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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Несмотря на протесты, кнессет Израиля принял закон о легализации поселений на палестинских территориях. Критики считают, что, даже создав два государства, конфликт теперь не разрешить. (08.02.2017)  

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