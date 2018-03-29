 На Алтае зафиксирован рекордный уровень подтопления | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2018
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Россия

На Алтае зафиксирован рекордный уровень подтопления

30 и 31 марта на Алтае ожидаются осадки, которые могут привести к дальнейшему подъему уровня воды, предупреждают в МЧС. Эвакуированы в общей сложности почти 1,7 тысяч человек.

Наводнение в Алтайском крае

В одном из населенных пунктов Алтайского края, снимок с вертолета МЧС

В некоторых населенных пунктах Алтайского края паводок в настоящий момент превосходит по своим масштабам наводнение 2014 года, которое считается наиболее крупным за последние 30 лет, сообщил глава ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Игорь Лисин вечером 29 марта.

Контекст

Наводнение на Дальнем Востоке и его последствия как для местных жителей, так и для российских властей вторую неделю остается в центре внимания русскоязычной блогосферы. (25.08.2013)

Данные о числе жертв наводнения продолжают увеличиваться. 9 июля объявлено днем траура. (08.07.2012)

"Таких случаев немного. Например, в селе Зеленый Дол Петропавловского района", - пояснил Лисин. По его словам, резкий подъем воды спровоцировали осадки в южных районах края и плюсовые температуры.

"Из одних районов вода уходит и продвигается по поймам рек Ануй, Алей, Песчаная, Маралиха и другим, которые впадают в Обь", - пояснил Лисин, не исключив, что ситуация может осложниться и на других реках - Бии, Катуни, Чумыше и Бурле.

Уровень воды может подняться

30 и 31 марта на Алтае ожидаются осадки, которые могут привести к дальнейшему подъему уровня воды и ухудшению обстановки практически в любых населенных пунктах, предупреждают в МЧС.

От паводка уже пострадали жители, в частности, Шипуновского района, сообщается на официальном сайте Алтайского края. Ранее стало известно, что в селе Шипуново развернут пункт временного пребывания, куда были эвакуированы 70 человек из сел Ельцовка и Кузнечиха. По данным агентства "Интерфакс", в крае эвакуированы в общей сложности почти 1,7 тысяч человек.

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Ссылки в интернете

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю о паводке 2018 года

О паводке на официальном сайте Алтайского края

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