 На акции протеста в Москве задержали Алексея Навального | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2018
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Россия

На акции протеста в Москве задержали Алексея Навального

На митинги в Москве и Санкт-Петербурге собрались сотни человек. Акции под лозунгом "За право быть гражданином" проходят или прошли примерно в 100 городах России.

Задержания на митинге в Москве, 5 мая 2018 года

Задержания на митинге в Москве, 5 мая 2018 года

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 5 мая, в 14.00 по местному времени начались акции сторонников оппозиционера Алекcея Навального. На митинге в российской столице на Пушкинской площади полиция задержала Навального. ГУ МВД России по Москве сообщило, что Навального, а также экс-координатора его московского штаба Николая Ляскина задержали "за организацию несогласованного публичного мероприятия" и доставили в территориальное отделение. По информации главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, Навального доставили в ОВД Красносельское. 

В Москве задерживают также и других участников. Полиция перекрыла место сбора, действует довольно жестко и без разбора, отмечает корреспондент YouTube-канала "Навальный LIVE". Задержания продолжаются в районе Страстного бульвара, который перекрыла полиция, сообщает корреспондент DW. По данным "ОВД-Инфо", в Москве к 15.00 мск задержаны более 50 человек.

В Санкт-Петербурге участники акции прошли вдоль Адмиралтейства, скандируя "Он нам не царь!". Затем, как сообщает корреспондент DW, демонстранты вышли на Малую Морскую улицу и направились в сторону Невского проспекта, скандируя "Долой царя!".

Контекст

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По данным организаторов, на митинг в Москве собрались "много тысяч" человек. Более или менее точных данных о количестве участников акций в столице и Санкт-Петербурге нет.

В Москве оппозиционеры планировали провести шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, но власти предложили перенести акцию на окраину. Штаб Навального в ответ призвал своих сторонников выйти на Пушкинскую площадь. В Петербурге протестующие хотели провести митинг на площади Ленина, но администрация города им отказала.

Протесты под лозунгом "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", приуроченные к запланированной на 7 мая инаугурации переизбранного президента Владимира Путина, проходят или прошли примерно в 100 городах страны. В общей сложности, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны более 350 человек.  

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