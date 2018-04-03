Нацистский тайник в старинном замке

Неподалеку от Дрездена, на отвесной скале над рекой Мюглиц, горделиво возвышается величественное восьмиэтажное строение с красными крышами и высокой башней. Оно издалека бросается в глаза. Это старинный замок Веезенштайн, одна из жемчужин Саксонии. В его залах по сей день красуется роскошное убранство XVIII-XIX веков - мебель в стиле неоренессанс, удивительные картины, уникальные позолоченные кожаные обои с тиснением. Сейчас Веезенштайн служит музеем, который собирает свыше 62 тысяч посетителей в год, а также местом проведения музыкальных концертов, театральных представлений, других культурных мероприятий.

И далеко не все знают, что во время Второй мировой войны в его подвальных помещениях с четырехметровой толщины стенами нацисты под строжайшим секретом хранили полотна из собраний немецких художественных галерей и музеев. Здесь же они прятали произведения изобразительного искусства и предметы роскоши, вывезенные из музеев или изъятые у преследовавшихся режимом частных коллекционеров в самой Германии и оккупированных странах. Свет на эту темную страницу истории старинного замка проливает беспрецедентная выставка "Bombensicher!" ("Бомбонепробиваемо!").

Чтобы не повторить судьбу Герники

Тайники для художественных ценностей немецкие искусствоведы начали подыскивать в начале 1940-х годов. Подтолкнули их к этому страшные последствия воздушного налета легиона "Кондор", соединения военной авиации нацистской Германии, на город Герника в ходе гражданской войны в Испании 26 апреля 1937 года, когда исторический и культурный центр Страны басков был почти полностью разрушен. И с началом Второй мировой войны экспертам в Германии стало понятно, что подобная судьба может ожидать и немецкие города: война есть война. Потому и было принято решение эвакуировать экспонаты немецких арт-галерей и музеев и спрятать их в надежных местах до лучших времен.

"Сикстинская Мадонна" Рафаэля была спрятана в нескольких километрах от Веезештайна

Свыше 100 секретных тайников для ценных произведений искусства было оборудовано в результате в различных регионах Германии. В числе этих шедевров оказались и экспонаты для так и не реализованного проекта Гитлера по созданию в Линце художественного музея на основе конфискованных и приобретенных национал-социалистами картин, произведений скульптуры и других арт-объектов. В Саксонии в качестве таких хранилищ выбор пал на крепость Кёнигштайн рядом с одноименным городом, крепость Альбрехтсбург в Мейсене и замок Веезенштайн. Веезенштайн, с его просторными помещениями с постоянной температурой воздуха и толстыми, не пробиваемыми для бомб и снарядов стенами, подходил для этих целей идеально. Большим плюсом было и его расположение: до Дрездена - всего 19 километров.

Транспортировка культурных ценностей в Веезенштайн началась в 1942 году. В конце концов, здесь оказалось несметное количество шедевров мирового искусства. Из Мейсена была привезена уникальная коллекция фарфора, из дрезденского музея "Физико-математический салон" - часть собрания исторических часов и научных инструментов, из Берлинского гравюрного кабинета, крупнейшего собрания графики в Германии, - разнообразные гравюры, из Саксонской земельной библиотеки - "кодексы майя" (иероглифические рукописи цивилизации майя), а также старейший правовой сборник Германии "Саксонское зерцало", отражавший, "как в зеркале", право Саксонии. Не говоря о таких шедеврах живописи, как полотно Рембрандта "Саския с красным цветком", картина Пуссена "Царство Флоры", произведение Тициана "Динарий кесаря".

Одиссея "Сикстинской мадонны"

Акция проводилась в строжайшем секрете. Даже те, кто во время войны жил в Веезенштайне, понятия не имели о том, что содержалось в деревянных ящиках, хранившихся в его подвалах. Но когда война подошла к концу и Германия капитулировала, в замок сразу прибыли представители одной из советских "трофейных бригад". Судя по всему, им все-таки удалось получить данные о том, где скрывались спрятанные нацистами культурные ценности.

Как рассказала в интервью Deutschlandradio куратор выставки "Bombensicher!" Биргит Фингер (Birgit Finger), советские военнослужащие приехали в замок уже 19 мая 1945 года. "Сикстинская мадонна" Рафаэля - вот главное, что их интересовало. Однако это произведение из собрания Галереи старых мастеров в Дрездене в военное время было спрятано не в Веезенштайне, а в нескольких километрах от него - в тайнике, о существовании которого знали единицы. Жемчужина итальянского Ренессанса хранилась в кондиционированном вагоне, пригнанном в заброшенный железнодорожный туннель, вход в который замуровали.

Туннель, где прятали "Сикстинскую мадонну"

Но, в конце концов, немецкие эксперты сообщили советской "трофейной бригаде" о местонахождении шедевра - решили, что пусть лучше бесценную картину увезут в СССР как трофей, чем она пострадает в подземелье. Так и произошло: "Сикстинская мадонна" была отправлена в Москву. Однако в 1955 году знаменитое полотно снова вернулось в столицу Саксонии: вместе со многими другими вывезенными из Германии картинами его возвратили ГДР, и оно по сей день находится в Дрезденской художественной галерее. Позже СССР стал передавать обратно в Германию и другие вывезенные оттуда культурные ценности.

О тех малоизвестных событиях и рассказывают представленные на выставке в Веезенштайне экспонаты, среди которых немало документов и фотографий, на протяжении долгих лет засекреченных и обнародованных только сейчас. Экспозиция открыта до 7 октября.

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