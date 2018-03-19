Националист Дацик приговорен к сроку за нападение на бордель | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2018

Ультранационалист Вячеслав Дацик, который в 2016 году прогнал работавших в подпольном петербургском борделе женщин и их клиентов голыми по улице, приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 19 марта.

Дацик признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 139, 116 и 213 Уголовного кодекса России - нарушение неприкосновенности жилища, побои и хулиганство. Обвинение просило приговорить подсудимого к пяти годам колонии строгого режима. Сам Дацик свою вину отрицал.

Нападение на подпольный бордель

Вночь на 18 мая 2016 года Дацик вместе с группой мужчин ворвался в помещение подпольного публичного дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Он выгнал 11 человек голыми на улицу и заставил их проследовать в отделение полиции, снимая происходящее на камеру телефона.

По версии следствия, находясь в том же помещении, Дацик избил трех женщин, а также отнял у находившихся в борделе деньги и сотовый телефон. Позднее в тот же день он с подельниками напал на отель в Петроградском районе, который группировка также приняла за бордель.

За несколько месяцев до нападения Дацик, в прошлом - особо агрессивный боец смешанных единоборств, вышел на свободу после 5-летнего тюремного заключения. Впервые его задержали в 2007 году за серию разбойных нападений на салоны сотовой связи, но признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Дацику удалось сбежать из лечебницы и скрыться в Норвегии, где он подал заявление о предоставлении убежища. В 2011 году власти Норвегии отказали ему и экстрадировали Дацика в Россию. Там его повторно судили за нападение на салон сотовой связи и приговорили к пяти годам лишения свободы.

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