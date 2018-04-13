 НАТО поддерживает ракетный удар по Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

НАТО поддерживает ракетный удар по Сирии

Применение химического оружия является "варварским" актом и не должно оставаться безнаказанным, заявил генсек НАТО. При этом кто стоит за химической атакой в Думе, пока неясно.

Йенс Столтенберг комментирует ракетный удар по Сирии, 14 апреля 2018 г.

Йенс Столтенберг комментирует ракетный удар по Сирии, 14 апреля 2018 г.

НАТО поддерживает ракетные удары по Сирии, произведенные в субботу, 14 апреля, вооруженными силами США, Франции и Великобритании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного заседания руководства североатлантического альянса в Брюсселе. Все страны-члены НАТО выразили свою полную поддержку действиям в Сирии, добавил Столтенберг.

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

В ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе президент Трамп объявил, что США совершили военный удар в Сирии. DW ведет хронику событий (время мск). (14.04.2018)

Применение химического оружия запрещено, является "варварским" актом и не должно оставаться безнаказанным, сказал также генсек НАТО. Столтенберг заявил, что альянс может только констатировать, что в сирийском городе Дума было использовано химическое оружие, однако пока неясно, кто стоял за этим действием.

США, Франция и Великобритания предоставили большое количество важных данных о ракетном ударе, подвергать сомнению которые нет никаких оснований, сообщил Столтенберг. "Нападение существенно снизило возможности сирийского режима производить дальнейшие атаки с использованием химического оружия", - добавил генеральный секретарь альянса. Он напомнил, что удары по Сирии были "очень целенаправленными и умеренными".

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  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 00:45

Пентагон о ракетных ударах по Сирии

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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В ночь на 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. Как это было и что говорили Трамп и Мэй, в том числе в адрес России, - в видео DW.

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