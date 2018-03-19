 НАТО пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2018
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Россия

НАТО пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля

НАТО увеличит оборонный потенциал в связи с непредсказуемостью и агрессивным поведением России, заявил генсек альянса Столтенберг. Поводом к такому заявлению стало отравление Скрипаля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (фото из архива)

НАТО следует увеличить оборонный потенциал и готовность к активным действиям в свете растущей агрессии и непредсказуемости России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 марта.

Контекст

У НАТО нет причин сомневаться в выводе о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля. Вместе с тем альянс выступает против изоляции России и стремится улучшить отношения с ней. (16.03.2018)

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль почувствовал себя плохо, находясь в торговом центре в Солсбери. Медики диагностировали у него сильное отравление. Полиция не исключает преступного умысла. (05.03.2018)

Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и другие главы государств-членов альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите, учитывая возможное наращивание Россией ядерного потенциала. "Мы готовы ответить в любой момент, если на члена альянса нападут. Мы хотим убедительную политику сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель -деэскалация", - подчеркнул генсек НАТО.

"Россия становится все более непредсказуемой"

По словам Йенса Столтенберга, существует опасность, что Россия постепенно станет двигаться в сторону применения ядерного оружия. Поэтому НАТО следует улучшать свою подготовленность к обороне. "Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", - отметил он. Тем не менее, альянс готовится к следующей встрече в формате Совета НАТО-Россия, в повестку которой может войти тема гибридной войны, указал Столтенберг. 

За несколько дней до этого генеральный секретарь альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять холодную войну с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы в отравлении Сергея Скрипаля.

17 марта стало известно, что Россия не намерена подписывать Договор о запрещении ядерного оружия.

Конфликт вокруг отравления Скрипалей

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. В свою очередь, российские власти заявили о решении выслать 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году - получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

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    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

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    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

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    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

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    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Кто отравил Скрипаля? Мнения российских экспертов(16.03.2018)

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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