НАТО ищет новые инструменты противодействия России

Заседание министров иностранных дел стран НАТО в пятницу, 27 апреля, завершило 50-летнюю главу в истории Североатлантического альянса в том смысле, что было последним в старой штаб-квартире. "После более полувека работы в этом здании мы переезжаем в новую штаб-квартиру через дорогу. Новая штаб-квартира воплощает трансформацию НАТО для XXI столетия", - торжественно объявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Первая тема - Россия

Нынешняя повестка дня была очень напряженной. Первой темой стала Россия, в частности из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в чем Лондон подозревает РФ, а также из-за предполагаемой химатаки в сирийской Думе, в которой Запад обвиняет режим Башара Асада. "Мы видим больше попыток (России. - Ред.) запугивать и дестабилизировать", - отметил Столтенберг. В числе примеров опасного поведения Москвы он также назвал аннексию украинского Крыма, дестабилизацию востока Украины, кибератаки, дезинформацию и пропаганду, попытки вмешательства в демократические процессы.

По итогам заседания главы МИД решили продолжить нынешний курс в отношении РФ. "Мы согласились с тем, что наша политика двойного пути, а именно сильного сдерживания и обороны в сочетании с осмысленным диалогом, - правильная", - сообщил Столтенберг. "Мы должны развивать более эффективные инструменты для противостояния этим гибридным угрозам. В то же время НАТО остается приверженной диалогу с Россией", - добавил он.

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО напомнил, что альянс уже многое сделал, чтобы укрепить свою оборону, в том числе от гибридных угроз. Это и размещение четырех натовских батальонов на ротационной основе в странах Балтии и Польше, и усиление киберзащиты. При этом он пообещал и большее. "Готовясь к саммиту, мы посмотрим, как мы можем еще более усилить наши возможности реагирования на те угрозы, которые не вводят в действие статью 5-ю, но в то же время являются вызовом странам НАТО", - уточнил Столтенберг. В 5-й статье Североатлантического договора нападение на одну из стран-участниц НАТО расценивается как нападение на весь Альянс.



Ждать ли нового заседания Совета НАТО - Россия?

При этом в НАТО постоянно подчеркивают необходимость диалога с Москвой. Одной из площадок для этого является Совет НАТО - Россия (СНР). По словам Столтенберга, подготовка к следующему заседанию Совета идет. При этом генсек не стал прогнозировать, удастся ли провести его до саммита НАТО 11-12 июля. Последняя встреча СНР состоялась в октябре 2017 года. Сейчас постпред РФ при НАТО отсутствует - после того, как Александр Грушко завершил работу в Брюсселе, Москва не спешит присылать ему замену. Тем не менее в Брюсселе не исключают заседания СНР и в отсутствие постпреда.

Однако не все страны альянса видят необходимость в заседании Совета. Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал отношения НАТО с Москвой очень тяжелыми - "поскольку нет диалога и партнерства, к сожалению, Россия сегодня - не партнер". По его словам, если Москва "решит продолжать эскалацию ситуации, она будет делать это независимо от дополнительных каналов общения" и, наоборот, может использовать СНР как "дымовую завесу", чтобы продолжать свою политику.

Хайко Мас впервые участвовал в натовской встрече такого формата

Иного мнения придерживается министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), впервые участвовавший в подобном заседании. "Многие здесь говорили, и это также моя позиция, что большие конфликты, такие, как в Сирии, мы без России уладить не можем. И потому, нравится нам это или нет, но мы должны вести диалог с Россией", - заявил Мас. В то же время он ожидает, что Москва будет вносить конструктивный вклад в урегулирование конфликтов.

Новые лица

Кроме Маса, во встрече такого формата впервые участвовал Майк Помпео, утвержденный в должности госсекретаря США менее суток назад. Участники заседания сочли крайне важным, что Вашингтон был представлен именно главой Госдепартамента. Прибыть на встречу министров через 12 часов и 34 минуты после вступления в должность - это рекорд, заявил Йенс Столтенберг. "Это обстоятельство демонстрирует также его сильную личную приверженность Альянсу и подтверждает приверженность США и президента Дональда Трампа трансатлантическим связям", - добавил генсек НАТО. С ним согласился и Хайко Мас: "Тот факт, что его (Помпео. - Ред.) первым шагом в новой должности было прибыть на встречу министров иностранных дел НАТО, - это уже четкое заявление". Мас особо подчеркнул, что все беседы с Помпео были конструктивными.



Новый госсекретарь не обманул ожиданий коллег по должности. Свою пресс-конференцию он начал со слов подтверждения "железной" приверженности Соединенных Штатов статье 5-й Североатлантического договора, чего во время визита в штаб-квартиру НАТО в мае 2017-го не сделал Дональд Трамп. Хотя тот впоследствии эту приверженность все же подтвердил. По словам Помпео, "неприемлемые" действия России делают НАТО еще более незаменимой, и пока они не прекратятся, возвращение к привычному положению вещей невозможно. "Выбор в действительности в руках Владимира Путина и России. Сильнее всего мы хотели бы, чтобы они вернулись в демократический мир и вели себя иначе, чем сейчас", - добавил Помпео.

Пока же в НАТО будут искать новые способы укрепления обороны альянса. Тремя приоритетами Вашингтона на саммите НАТО Майк Помпео назвал увеличение расходов на оборону странами альянса, расширение натовских возможностей сдерживания, а также борьбу с терроризмом.

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