НАТО высылает семерых сотрудников российского представительства

НАТО высылает семерых российских сотрудников, объявил в Брюсселе во вторник, 27 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. НАТО также "ответит отказом на запрос на аккредитацию" еще трем российским сотрудникам при альянсе, отметил Столтенберг. Таким образом, численность российской миссии при альянсе сократится до 20 человек.

Высылку сотрудников генсек НАТО назвал "отчетливым сигналом России". По мнению Столтенберга, такова цена "неприемлемого" поведения российской стороны. Решение альянса является частью реакции мирового сообщества в ответ на вероятную причастность России к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Молдавия высылает трех дипломатов РФ

Ранее во вторник Молдавия также заявила о намерении выслать трех российских дипломатов. Соответствующая вербальная нота была вручена послу России в Молдавии Фариту Мухаметшину, говорится в заявлении молдавского МИДа. Российские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

В ответ на отравление Скрипаля премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Они покинули Лондон во вторник, 20 марта. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

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