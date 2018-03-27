 НАТО высылает семерых сотрудников российского представительства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2018
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Мир

НАТО высылает семерых сотрудников российского представительства

Семеро россиян покинут представительство РФ при НАТО в Брюсселе. Аккредитации еще трех человек не будут приняты, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе 27 марта 2018 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе 27 марта 2018 года

НАТО высылает семерых российских сотрудников, объявил в Брюсселе во вторник, 27 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. НАТО также "ответит отказом на запрос на аккредитацию" еще трем российским сотрудникам при альянсе, отметил Столтенберг. Таким образом, численность российской миссии при альянсе сократится до 20 человек.

Высылку сотрудников генсек НАТО назвал "отчетливым сигналом России". По мнению Столтенберга, такова цена "неприемлемого" поведения российской стороны. Решение альянса является частью реакции мирового сообщества в ответ на вероятную причастность России к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Молдавия высылает трех дипломатов РФ

Ранее во вторник Молдавия также заявила о намерении выслать трех российских дипломатов. Соответствующая вербальная нота была вручена послу России в Молдавии Фариту Мухаметшину, говорится в заявлении молдавского МИДа. Российские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

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DW - о двух пунктах повестки дня саммита Евросоюза, так или иначе затрагивающих интересы России, политические и экономические. (22.03.2018)

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

В ответ на отравление Скрипаля премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Они покинули Лондон во вторник, 20 марта. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Infografik Diplomaten Russland Ausgewiesen RUS

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    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

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    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

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  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

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    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

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    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:42

Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление молдавского МИДа о высылке российских дипломатов

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Дело Скрипаля в ЕС: ждать ли новых санкций?  

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля  

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