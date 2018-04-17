 Настасья Кински - звезда Московского кинофестиваля | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.04.2018
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Культура и стиль жизни

Настасья Кински - звезда Московского кинофестиваля

Немецкая актриса вошла в этом году в жюри Московского кинофестиваля, стартовавшего в столице России 19 апреля.

  • Кински и Сейвидж

    Пленительная красота Настасьи Кински

    Кински и Сейвидж

    Актеры Джон Сейвидж и Настасья Кински - члены жюри стартовавшего вчера, 19 апреля, Московского кинофестиваля.

  • Клянусь в неверности

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Клянусь в неверности"

    Какой мужчина устоит перед таким взглядом! На этом фото Настасья Кински, которая в молодости кружила голову всем подряд, запечатлена в роли Даниэллы Истман в американском фильме "Клянусь в неверности" (1984). Между прочим, имя для Настасьи родители позаимствовали из романа Достоевского "Идиот". Может быть, поэтому у нее такая загадочная душа и непредсказуемый характер?

  • Такая, как ты есть

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Такая, как ты есть"

    Франческа состоит в любовной связи с человеком, который не только значительно старше ее, но и, возможно, приходится ей отцом. Такова завязка итальянского фильма "Такая, как ты есть" (1978), где Настасья Кински сыграла в тандеме с Марчелло Мастрояни. Звезда итальянского кино был без ума от своей партнерши.

  • Ледяное сердце

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Ледяное сердце"

    В американском фильме "Ледяное сердце" (2001) героиня Настасьи Кински, жена одаренного психиатра, не только околдовывает опасного психопата, но и сама влюбляется в него. Начинается бурный роман, но потом оказывается, что все было подстроено коварным супругом.

  • Отель Нью-Хэмпшир

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Отель "Нью-Хэмпшир"

    У Настасьи Кински непростая судьба. В детстве их с сестрой домогался отец - известный актер Клаус Кински. Когда это стало известно общественности, разразился скандал. В американской мелодраме "Отель "Нью-Хэмпшир" (1984), где Настасья сыграла Сьюзи, речь также идет об инцесте.

  • Аттестат зрелости

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Аттестат зрелости"

    Школьницу, состоящую в любовной связи с преподавателем, сыграла Настасья Кински в фильме "Аттестат зрелости" (1977) - новелле из немецкого телесериала "Место преступления". Актриса без проблем снималась в этой и многих других картинах обнаженной.

  • Революция

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Революция"

    Сняться с Аль Пачино - честь для любой актрисы. А вот сам Аль Пачино был в восторге от Настасьи Кински, когда они сыграли возлюбленных в британо-американской исторической картине "Революция" (1985).

  • Свидание на одну ночь

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Свидание на одну ночь"

    У обоих героев - семьи и налаженная жизнь. Но, случайно познакомившись, они теряют голову, проводят бурную ночь в отеле и расстаются, не планируя дальнейших встреч. Судьба же распоряжается иначе. Такова фабула американского фильма "Свидание на одну ночь" (1997). Роли роковых женщин Настасье Кински предлагали постоянно.

    Автор: Наталия Королева


  • Кински и Сейвидж

    Пленительная красота Настасьи Кински

    Кински и Сейвидж

    Актеры Джон Сейвидж и Настасья Кински - члены жюри стартовавшего вчера, 19 апреля, Московского кинофестиваля.

  • Клянусь в неверности

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Клянусь в неверности"

    Какой мужчина устоит перед таким взглядом! На этом фото Настасья Кински, которая в молодости кружила голову всем подряд, запечатлена в роли Даниэллы Истман в американском фильме "Клянусь в неверности" (1984). Между прочим, имя для Настасьи родители позаимствовали из романа Достоевского "Идиот". Может быть, поэтому у нее такая загадочная душа и непредсказуемый характер?

  • Такая, как ты есть

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Такая, как ты есть"

    Франческа состоит в любовной связи с человеком, который не только значительно старше ее, но и, возможно, приходится ей отцом. Такова завязка итальянского фильма "Такая, как ты есть" (1978), где Настасья Кински сыграла в тандеме с Марчелло Мастрояни. Звезда итальянского кино был без ума от своей партнерши.

  • Ледяное сердце

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Ледяное сердце"

    В американском фильме "Ледяное сердце" (2001) героиня Настасьи Кински, жена одаренного психиатра, не только околдовывает опасного психопата, но и сама влюбляется в него. Начинается бурный роман, но потом оказывается, что все было подстроено коварным супругом.

  • Отель Нью-Хэмпшир

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Отель "Нью-Хэмпшир"

    У Настасьи Кински непростая судьба. В детстве их с сестрой домогался отец - известный актер Клаус Кински. Когда это стало известно общественности, разразился скандал. В американской мелодраме "Отель "Нью-Хэмпшир" (1984), где Настасья сыграла Сьюзи, речь также идет об инцесте.

  • Аттестат зрелости

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Аттестат зрелости"

    Школьницу, состоящую в любовной связи с преподавателем, сыграла Настасья Кински в фильме "Аттестат зрелости" (1977) - новелле из немецкого телесериала "Место преступления". Актриса без проблем снималась в этой и многих других картинах обнаженной.

  • Революция

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Революция"

    Сняться с Аль Пачино - честь для любой актрисы. А вот сам Аль Пачино был в восторге от Настасьи Кински, когда они сыграли возлюбленных в британо-американской исторической картине "Революция" (1985).

  • Свидание на одну ночь

    Пленительная красота Настасьи Кински

    "Свидание на одну ночь"

    У обоих героев - семьи и налаженная жизнь. Но, случайно познакомившись, они теряют голову, проводят бурную ночь в отеле и расстаются, не планируя дальнейших встреч. Судьба же распоряжается иначе. Такова фабула американского фильма "Свидание на одну ночь" (1997). Роли роковых женщин Настасье Кински предлагали постоянно.

    Автор: Наталия Королева


  

 

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    ... а французы - французской. 23 сентября 2017 года ей исполнилось бы 79 лет. Во всем мире ее по-прежнему помнят, ценят и любят.

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    Роми дебютировала на экране в 1953 году в картине "Когда вновь расцветает белая сирень". Мировая известность пришла к ней в 1955 году после выхода фильма "Сисcи" о юности австрийской императрицы Елизаветы. На фото - Роми Шнайдер и Курд Юргенс в фильме "Катя - некоронованная императрица" (1959 год), в котором ему досталась роль царя Александра II, а Роми - Екатерины Долгоруковой.

  • На сьемках фильма ''Монпти''

    Роми Шнайдер: путь звезды

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    Популярность очень быстро начала тяготить юную звезду. Кроме того, режиссеры видели ее только в одном образе: разряженной куклы. А она совсем не собиралась всю жизни играть роль Елизаветы Австрийской в разных вариациях. Первая серьезная попытка "побега из образа Сисси" состоялась в 1957 году. Роми Шнайдер уехала в Париж, где снялась в картине "Монпти".

  • Роми Шнайдер и Ален Делон

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Ален Делон и Франция

    В 1958 году Роми Шнайдер снялась вместе с Аленом Делоном в фильме "Кристина". Эта встреча стала началом большой любви и карьеры серьезной драматической актрисы. Роми переезжает к Делону в Париж, отказывается от четвертой серии "Сисси", мечтает сниматься у французских режиссеров. Немецкая пресса не скрывает своего недовольства "предательством" звезды.

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    Роми Шнайдер: путь звезды

    Мечты сбываются

    Несколько месяцев жизни в Париже – и Роми становится иконой стиля среди европейских кинодив. Роми "оттачивает" не только внешность, но и актерское мастерство. В 1961 году Роми Шнайдер снимается у Лукино Висконти в картине "Боккаччо-70", в 1962-м - у Орсона Уэллса в фильме "Процесс".

  • С Мишелем Пикколи в картине ''Мелочи жизни''.

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Большое кино

    В Голливуде Роми снимается с Питером Селлерсом, Питером О'Тулом и Вуди Алленом. Но нигде она не чувствует себя так комфортно, как во Франции, где ее приняли за свою и искренне полюбили. С французским актером Мишелем Пикколи (на фото) ее связывала многолетняя дружба и совместная работа в нескольких картинах.

  • Роми Шнайдер и Ален Делон в фильме ''Бассейн''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Культовая эротика

    Картина "Бассейн" 1969 года стала культовой: столько в ней было эротики и красоты. Роми Шнайдер снова встретилась на съемочной площадке с Аленом Делоном. Французская пресса пристально следила за их отношениями... Такими красивыми их никто и никогда не видел ни до, ни после этого фильма.

  • В фильме ''Людвиг II''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Совсем другая Сисси

    В 1972 году Роми Шнайдер снова предстает на экране в роли Елизаветы Австрийской. На этот раз – в картине Лукино Висконти "Людвиг II", драме о жизни баварского короля. Это совсем иная Сисси, ничего общего не имеющая с той, которую играла Роми в начале своей карьеры. Это серьезное кино, без китча и попыток приукрасить историю.

  • С Клаусом Кински в фильме ''Главное - любить''

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Признание

    Роми Шнайдер и Клаус Кински в картине "Главное - любить" Анджея Жулавского. За эту роль в 1976 году Роми получила своего первого ''Сезара'' - высшую кинонаграду Франции.

  • Роми Шнайдер на обложках журналов

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Пресса

    О Роми Шнайдер неустанно пишут бульварные издания. Ее роли и премьеры интересуют их значительно меньше, чем скандальные романы, депрессии, проблемы с алкоголем и транквилизаторами.

  • Роми Шнайдер

    Роми Шнайдер: путь звезды

    Память

    Биография этой удивительно красивой женщины была полна профессиональных взлетов и личных драм. Ее ранняя смерть (ей было всего 43 года) навсегда примирила немецких и французских ценителей творчества актрисы.

    Автор: Дарья Брянцева


 

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    Самая титулованная актриса Франции, обладательница пяти премий "Сезар" в номинации "Лучшая женская роль". В частности - за роль в знаменитой картине "Королева Марго" 1994 года. На фото - кадр из фильма "Подземка" Люка Бессона.

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    Чуть ли не каждый фильм с ее участием попадает в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Работы, о которых чаще всего писали критики, - главные роли в фильмах "Госпожа Бовари" и "Пианистка".

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    Ее отец был шофером, мать - продавщицей. Она - звезда мирового кино! Прославилась, еще будучи подростком, после фильма "Бум" (1980 год). Сегодня ей уже 50, но она продолжает активно сниматься в кино и рекламе, поет, пишет маслом, прекрасно плавает и обожает русскую литературу.

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    Автор: Дарья Брянцева


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