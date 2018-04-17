Настасья Кински - звезда Московского кинофестиваля

Немецкая актриса вошла в этом году в жюри Московского кинофестиваля, стартовавшего в столице России 19 апреля.
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