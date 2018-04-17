Настасья Кински - звезда Московского кинофестиваля

Пленительная красота Настасьи Кински

"Клянусь в неверности"

Какой мужчина устоит перед таким взглядом! На этом фото Настасья Кински, которая в молодости кружила голову всем подряд, запечатлена в роли Даниэллы Истман в американском фильме "Клянусь в неверности" (1984). Между прочим, имя для Настасьи родители позаимствовали из романа Достоевского "Идиот". Может быть, поэтому у нее такая загадочная душа и непредсказуемый характер?