Напрямую и рикошетом: как мировая торговая война ударит по России | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 23.03.2018

Мировая торговая война, о необходимости которой так долго говорил Дональд Трамп, начинается. В отличие от американского президента, эксперты убеждены, что в таких войнах не бывает победителей: в конечном счете прямо или косвенно пострадают все вовлеченные национальные экономики. Значит, и российская тоже. Хотя отдельные фирмы и, возможно, некоторые отрасли смогут извлечь из происходящего определенную выгоду.

Российские металлурги частично потеряют важный рынок сбыта

Непосредственным и самым очевидным результатом протекционистской политики Дональда Трампа станет для России сокращение российского экспорта металлов в США. А это - второй по значению после Турции зарубежный рынок сбыта для российских металлургов и крупнейший иностранный покупатель алюминия из РФ. В 2017 году Россия поставила в Америку металлов на 4 миллиарда долларов.

После того, как Вашингтон сделал исключение (пока временно - до 1 мая 2018 года) для соседей США Канады и Мексики, а также для Австралии, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и всех 28 стран Евросоюза, 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий ударят главным образом по экспортерам из Китая и России. Пострадают и те российские компании, которые хотя и имеют металлургические предприятия на территории США или Канады, но сырье для них завозят из России.

ЕС может ввести защитные меры против экспорта металлов из РФ

Производство стали в Германии

Из-за частичной или полной потери ценовой конкурентоспособности на рынке США в результате введения пошлин российские металлурги попытаются перенаправить экспортные потоки металлов на другие рынки, прежде всего, видимо, в Евросоюз. Ожидается, что точно так же поступит и Китай. Это приведет к падению цен и обострению конкуренции между китайскими и российскими фирмами.

Но самое главное: ЕС в интересах европейских металлургов может в ответ ввести ограничения на импорт стали и алюминия. В Брюсселе подчеркивают, что правила Всемирной торговой организации (ВТО) подобные защитные меры не запрещают. Так что продать в Европе существенные дополнительные объемы, компенсируя тем самым потери на американском рынке, российским компаниям вряд ли удастся. Это чревато сокращением производства, что угрожает как доходам и прибыли фирм, так и зарплатам и рабочим местам металлургов.

Кризис перепроизводства угрожает российским сталеварам

Дональд Трамп ввел пошлины, чтобы содействовать возрождению металлургии в США. Иными словами, он стремится к тому, чтобы расширили производство действующие и возобновили работу закрывшиеся заводы, - в частности, сталелитейные. Это усугубит и без того острый кризис перепроизводства стали в мире, и число убыточных предприятий возрастет.

Один из пришедших в упадок американских сталелитейных заводов

Основным виновником этого кризиса считается Китай, который создал значительные избыточные производственные мощности в отрасли и всячески поддерживает их на государственном уровне. Но рано или поздно где-то на планете придется закрывать лишние металлургические заводы. Чем упорнее Китай будет отказываться это делать, тем выше опасность, что глобальную конкуренцию не выдержат компании в других странах, где у правительств меньше денег поддерживать убыточное производство. Например, в России или в Украине.

При охлаждении мировой экономики упадет спрос на энергоносители

Если бы речь шла только об американских пошлинах на сталь и алюминий, за мировую экономику можно было бы не беспокоиться. Тревогу вызывают возможные ответные меры различных стран и в результате - раскручивание спирали торговой войны.

Так, Китай, главная мишень протекционистских мер Дональда Трампа, объявил о первом контрударе в размере 3 миллиардов долларов, предусматривающем введение пошлин на свинину, фрукты, вино и стальные трубы из США.

Тем временем американский президент готовит заградительные пошлины на широкий ассортимент китайских товаров общим объемом в 60 миллиардов долларов. Понятно, что Пекин такой шаг без ответа тоже не оставит.

Если все это приведет к замедлению темпов роста глобальной торговли и, соответственно, мировой экономики, к сокращению объемов морских и железнодорожных грузовых перевозок, к сокращению производства на пострадавших предприятиях и даже к их разорению, то спрос на энергоносители на планете неминуемо упадет. А вместе с ним - и цены на нефть и газ.

Однако они - главные статьи экспорта РФ и ее основной источник валюты. В результате Россия попадет под удар не только напрямую, но и рикошетом.

Рост ставок ФРС приведет к оттоку иностранного капитала

Другим побочным результатом протекционистской политики Дональда Трампа для России и других стран, причисляемых к развивающимся рынкам, станет отток иностранного капитала с фондового рынка РФ, прежде всего - с рынка гособлигаций, например, ОФЗ. Взаимосвязь тут следующая.

Новому главе ФРС Джерому Пауэллу, возможно, придется ускоренно повышать ставки

Уменьшение (благодаря пошлинам) иностранной конкуренции для американских сталеваров и производителей алюминия и вообще сокращение притока дешевых китайских товаров неизбежно приведут к росту цен в Америке. Для сдерживания инфляции Федеральной резервной системе США (ФРС) придется ускоренно повышать процентные ставки, что вызовет рост доходности американских государственных облигаций.

А это, по идее, должно усилить переток иностранного капитала с рынков, считающихся более рискованными, в Соединенные Штаты. Короче, вложения в рублевые активы станут для иностранцев менее привлекательными. Для россиян это чревато ростом курса доллара, а для российского государства - удорожанием заимствований на рынке капитала. Иначе говоря, Москве придется предлагать кредиторам более высокие проценты, что отрицательно скажется на госбюджете.

Наплыв китайских товаров и возможный рост импорта КНР

Еще одним побочным эффектом разгорающейся мировой торговой войны может стать наплыв на российский рынок дешевых китайских товаров, ведь Китай будет всеми силами стремиться сбыть в другие страны продукцию, которой перекроют доступ на рынок США. Это может подорвать российские усилия дать с помощью импортозамещения импульс производству потребительских товаров и вообще промышленной продукции внутри страны.

Куда Китай перенаправит свой гигантский экспорт?

Ведь ставить барьеры на пути китайской продукции Москва вряд ли захочет: это означало бы присоединение России к торговой войне против Китая, который в Москве считается геополитическим союзником, да к тому же еще и крайне перспективным рынком для российских энергоносителей. И не только. Введение пошлин на американскую свинину, к примеру, может привести в КНР к спросу на российскую свинину, которую аграрии РФ с удовольствием поставляли бы на столь крупный соседний рынок.

Так что российские свиноводы могут оказаться одними из тех, кто выиграет от начавшейся глобальной торговой войны - если, конечно, китайцы не предпочтут мясо из ЕС, сославшись, в частности, на широко распространенную в России африканскую чуму свиней (АЧС). В основном же и бизнес, и потребители от начавшейся торговой войны только проиграют.

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