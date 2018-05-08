Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018"

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018" завершился поздно вечером во вторник, 8 мая, в столице Португалии. Телезрители и национальные профессиональные жюри выбрали 10 участников из представителей 19 стран первого отборочного тура.
Фавориты "Евровидения-2018"
В финал уверено прошла одна из главных фавориток конкурса, представительница Израиля Нетта Барзилай с электро-поп композицией "Toy". Это своебразный вклад исполнительницы в дебаты о сексуальных домогательствах #MeToo. В финале "Евровидения-2018" в субботу, 12 мая, выступит и представительница Кипра Элени Фурейра с танцевальной песней "Fuego".
Среди других победителей первого полуфинала, которым букмекеры предсказывают высокие места на конкурсе, - чех Миколаш Йозеф с композицией "Lie to me", объединившей рэп, свинг и фанк, интернациональный квинтет "Equinox", представляющий Болгарию с мистической балладой "Bones", и участница из Эстонии Элина Нечаева с поп-арией "La Forza".
Другие победители первого полуфинала
Остальные пять победителей первого полуфинала "Евровидения-2018" -
Саара Аалто из Финляндии,
Эугент Бушпепа из Албании,
Ева Засимаускайте из Литвы,
Сезар Сампсон из Австрии,
Райан О'Шонесси из Ирландии.
Второй полуфинал "Евровидения-2018" состоится в четверг, 10 мая. В нем за места в финале - среди других - поборются россиянка Юлия Самойлова, украинец Melovin и молдавское трио "DoReDos", которое поддерживает на конкурсе автор музыки к песне этого ансамбля Филипп Киркоров.
Призыв немецкого участника "Евровидения-2018"
Германии не надо проходить сито отборочных туров. В числе других стран (Великобритании, Испании, Италии и Франции) - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя "Евровидения" Европейского вещательного союза, а также страны-победительницы прошлого конкурса (Португалии) ее представители автоматически попадают в финал.
В его преддверии немец Михаэль Шульте (Michael Schulte) обратился к зрителям "Евровидения" с просьбой прислать слайд-шоу, которые могут стать частью видеоклипа на его песню "You let me walk alone". Она посвящена отцу исполнителя. Михаэль Шульте призвал зрителей поделиться с ним опытом отношений детей и отцов, заполнив, в том числе и по-русски, формуляр в Сети.
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Новое веяние
После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмейкеров и экспертов "Евровидения"…
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"Евровидение-2018": чего ожидать
В ключе #MeToo
Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Норвежское дежавю
У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Самые высокие ноты
Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Электро-поп о беженцах
По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поющий Ди Каприо из Чехии
Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Болгарская мистика
Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Песня на счастье
"My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Бельгийский прагматизм
Электро-саунд без гламура и эмоций, полная концентрация на аутентичном исполнении - в Киеве бельгийка Бланш вошла в пятерку лучших. На "Евровидении-2018" Бельгия решила придерживаться этой же формулы успеха. Sennek в самой Бельгии не очень известна. Она выступает на фестивалях и дает уроки вокала. Ее основная профессия - визуальный мерчендайзер. В IKEA она отвечает за презентацию товаров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Огонь с Кипра
Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Урок вокала из Латвии
Знакомство с Дженнифер Лопес может пригодиться и Латвии. У песни Лауры Ризотто "Funny Girl" есть потенциал стать радио-хитом. 23-летняя бразильянка с латышскими корнями сегодня живет в Нью-Йорке и сама давала уроки вокала американской поп-звезде.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Греция: на родном языке
После прошлогодней победы Салвадора Собрала, исполнившего песню на португальском, многие участники последовали его примеру. Нынешний конкурс особенно богат песнями на родном языке. Композиция Янны Терзис "Oniro Mou" из Греции в букмекерском рейтинге входит пока во вторую десятку. Но, слушая ее, можно получить удовольствие только от одного звучания греческого.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поп-королева из Финляндии
Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Джастин Бибер Восточной Европы
Украинский певец Никита Алексеев выступает за Беларусь. Его потенциал открыла Ани Лорак во время участия в проекте "Голос Украины". Популярным в России, Украине и Беларуси исполнителя сделал его хит "Пьяное солнце". Джастином Бибером Восточной Европы называют его немецкие СМИ, пророчащие Никите попадание в финал "Евровидения". Если, конечно, публику не оттолкнет неаппетитная концовка...
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Со второй попытки
После запрета на въезд в Украину выступление Юлии Самойловой было перенесено на год. В Лиссабоне она исполнит песню "I Won't Break!" во втором полуфинале. По прогнозам немецких экспертов, песня не получит высоких оценок. Впрочем, Россия всегда может рассчитывать на зрительское голосование и поддержку соседей.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Эффектное шоу
Во втором полуфинале выступит и украинский участник Melovin. Это сценический псевдоним 20-летнего уроженца Одессы Константина Бочарова. Его шансы на "Евровидении-2018" эксперты оценивают неоднозначно. Мелодия красивая, но есть дефициты в вокале. Зато сценическое шоу точно произведет эффект. Свое выступление Melovin заканчивает за роялем, стоящем на охваченном пламенем помосте.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Шансы Германии
Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.
Автор: Татьяна Вайнман