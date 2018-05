Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018"

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018" завершился поздно вечером во вторник, 8 мая, в столице Португалии. Телезрители и национальные профессиональные жюри выбрали 10 участников из представителей 19 стран первого отборочного тура.

Фавориты "Евровидения-2018"

В финал уверено прошла одна из главных фавориток конкурса, представительница Израиля Нетта Барзилай с электро-поп композицией "Toy". Это своебразный вклад исполнительницы в дебаты о сексуальных домогательствах #MeToo. В финале "Евровидения-2018" в субботу, 12 мая, выступит и представительница Кипра Элени Фурейра с танцевальной песней "Fuego".

Среди других победителей первого полуфинала, которым букмекеры предсказывают высокие места на конкурсе, - чех Миколаш Йозеф с композицией "Lie to me", объединившей рэп, свинг и фанк, интернациональный квинтет "Equinox", представляющий Болгарию с мистической балладой "Bones", и участница из Эстонии Элина Нечаева с поп-арией "La Forza".

Другие победители первого полуфинала

Остальные пять победителей первого полуфинала "Евровидения-2018" -

Саара Аалто из Финляндии,

Эугент Бушпепа из Албании,

Ева Засимаускайте из Литвы,

Сезар Сампсон из Австрии,

Райан О'Шонесси из Ирландии.

Второй полуфинал "Евровидения-2018" состоится в четверг, 10 мая. В нем за места в финале - среди других - поборются россиянка Юлия Самойлова, украинец Melovin и молдавское трио "DoReDos", которое поддерживает на конкурсе автор музыки к песне этого ансамбля Филипп Киркоров.

Призыв немецкого участника "Евровидения-2018"

Германии не надо проходить сито отборочных туров. В числе других стран (Великобритании, Испании, Италии и Франции) - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя "Евровидения" Европейского вещательного союза, а также страны-победительницы прошлого конкурса (Португалии) ее представители автоматически попадают в финал.

В его преддверии немец Михаэль Шульте (Michael Schulte) обратился к зрителям "Евровидения" с просьбой прислать слайд-шоу, которые могут стать частью видеоклипа на его песню "You let me walk alone". Она посвящена отцу исполнителя. Михаэль Шульте призвал зрителей поделиться с ним опытом отношений детей и отцов, заполнив, в том числе и по-русски, формуляр в Сети.

