Названы лауреаты премии Московской Хельсинкской группы

Премию Московской Хельсинкской группы получили помимо прочих Юрий Дмитриев и Оюб Титиев. Всего премией и дипломами награждены 13 человек.
Лауреатами премии Московской Хельсинкской группы (МХГ) в области защиты прав человека стали, помимо прочих, руководитель грозненского представительства центра "Мемориал" Оюб Титиев, а также глава карельского отделения того же центра Юрий Дмитриев. Церемония вручения прошла в Москве в субботу, 12 мая. Как сообщается пресс-службой МХГ, Титиева наградили за "мужество, проявленное в защите прав человека", а Дмитриева - "за исторический вклад в защиту прав человека и правозащитное движение".
Премию МХГ также получили автор-исполнитель Тимур Шаов, журналистка Вера Васильева, одна из создателей Объединенной группы общественного наблюдения Виктория Громова, юрист Арсений Левинзон, директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина, правозащитника Любовь Мосеева-Элье, директор Института прав человека Валентин Гефтер и психоанатилик Людмила Альперн. Почетными дипломами МХГ удостоены трое иностранных правозащитника - генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Бьёрн Энгесланд, президент Европейской ассоциации юристов за демократию и права человека Билл Бауринг и директор программ поддержки гражданского общества CEELI Institute Дженифер Гаспар.
Объявление лауреатов премии и церемония их награждения приурочены к 12 мая. Именно тогда в 1976 году была создана Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР - Московская Хельсинкская группа.
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