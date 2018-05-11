 Названы лауреаты премии Московской Хельсинкской группы | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Названы лауреаты премии Московской Хельсинкской группы

Премию Московской Хельсинкской группы получили помимо прочих Юрий Дмитриев и Оюб Титиев. Всего премией и дипломами награждены 13 человек.

Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

Лауреатами премии Московской Хельсинкской группы (МХГ) в области защиты прав человека стали, помимо прочих, руководитель грозненского представительства центра "Мемориал" Оюб Титиев, а также глава карельского отделения того же центра Юрий Дмитриев. Церемония вручения прошла в Москве в субботу, 12 мая. Как сообщается пресс-службой МХГ, Титиева наградили за "мужество, проявленное в защите прав человека", а Дмитриева - "за исторический вклад в защиту прав человека и правозащитное движение".

Контекст

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, обвиненный в хранении около 208 грамм марихуаны, признан политическим заключенным. (05.05.2018)

Правозащитница и журналист Зоя Светова рассказала, почему она мешает ФСБ, как можно освободить Олега Сенцова и за что судят краеведа из Карелии Юрия Дмитриева. (14.06.2017)

Премию МХГ также получили автор-исполнитель Тимур Шаов, журналистка Вера Васильева, одна из создателей Объединенной группы общественного наблюдения Виктория Громова, юрист Арсений Левинзон, директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина, правозащитника Любовь Мосеева-Элье, директор Института прав человека Валентин Гефтер и психоанатилик Людмила Альперн. Почетными дипломами МХГ удостоены трое иностранных правозащитника - генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Бьёрн Энгесланд, президент Европейской ассоциации юристов за демократию и права человека Билл Бауринг и директор программ поддержки гражданского общества CEELI Institute Дженифер Гаспар.

Объявление лауреатов премии и церемония их награждения приурочены к 12 мая. Именно тогда в 1976 году была создана Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР - Московская Хельсинкская группа.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:44

Дело Оюба Титиева: "Такой толщины подлог скрыть просто невозможно" (08.02.2018)

 

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение Московской Хельсинкской группы

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала" (31.05.2017)  

Дело Оюба Титиева: "Такой толщины подлог скрыть просто невозможно" (08.02.2018)  

Отчет "Международной амнистии" о России: от дискриминации до массовых казней (22.02.2018)  

Также по теме

Bonn Verleihung Boris-Nemtsov-Preis

Алексей Навальный вошел в число пяти номинантов на премию Бориса Немцова 02.05.2018

Третий обладатель премии, ежегодно вручаемой за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, будет определен через месяц.

Самые читаемые

Комментарий: Провал России на "Евровидении-2018" - кто виноват и что делать  

Комментарий: Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву  

По компании Metro ударил кризис среднего класса России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно