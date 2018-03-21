Надо ли Западу бояться военной мощи России? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.03.2018

Еще пару недель назад казалось, что отношения России с Западом хуже быть уже не могут. Оказалось, могут. После истории с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля пессимисты в Германии заговорили даже об угрозе перерастания новой холодной войны в горячую.

Всерьез думать об этом почему-то не хочется, но некоторым это по должности положено. Например, экспертам немецкой Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik). Они совершенно беспристрастно проанализировали состояние дел в российских вооруженных силах, сравнили их боевой потенциал с другими странами и свои выводы изложили в рабочей записке, имеющейся в распоряжении DW.

Чудо-оружие Путина: фейк и реальность

Из всех представленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию новых стратегических вооружений единственно реально существующей они считают межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат", способную нести от 10 до 24 боеголовок. По натовской классификации - Satan-2.

Эти ракеты, указывают эксперты, призваны заменить прежние Р-36М, разработанные еще в советской Украине, и считаются в НАТО их усовершенствованными моделями. Успешные испытания прошли в декабре 2017 года. Дальность стрельбы - 11 тысяч километров, что позволяет поражать территорию США как через Северный, так и через Южный полюса, что делает эти ракеты неуязвимыми для американской системы ПРО.

Такой картинкой Путин иллюстрировал свой рассказ о новых ракетах

Все остальные представленные Путиным системы вооружений, по оценке немецких экспертов, большей частью находятся, скорее всего, даже не на стадии испытаний, а только в чертежах. Они указывают на тот факт, что в США от попыток создать крылатые ракеты с ядерным двигателем и соответственно практически неограниченным радиусом действия отказались еще в 60-е годы прошлого века.

Заморожены в США и программы разработки гиперзвуковых летательных аппаратов. Исследования на этот счет, по данным экспертов немецкой академии, еще ведутся в России, Китае и Индии, но, отмечают они, без особого успеха. Что же касается также представленного российским президентом лазерного оружия, то оно, по их оценке, еще далеко от принятия на вооружение хотя бы из-за его колоссальной энергоемкости. И даже в США, где такие установки есть, они используются в крайне ограниченных масштабах.

О российских танках…

Далее в рабочей записке проводится своего рода инвентаризация того, что фактически имеется в российских арсеналах и что должно было иметься в соответствие с прежними планами перевооружения армии России.

Танки "Армата"

Танк Т14 "Армата" должен был стать ее главной боевой машиной. Имеющиеся планы, однако, предусматривают производство только 120 штук в год. Если вычесть танки для учебных целей, то такого количества хватит разве что на два батальона, говорится в записке. Эксперты напоминают, что изначально Москва собиралась закупить к 2020 году примерно 2300 таких танков, теперь решено сделать отсрочку до 2025 года.

…самолетах…

В ядерной стратегии президента США в качестве угрозы преподносится будущий российский стратегический бомбардировщик нового поколения "ПАК ДА" (перспективный авиационный комплекс дальней авиации, заводское обозначение "изделие 80").

На сборке Ту-160 в Казани

Его намечено принять на вооружение с 2020 года. Пока, однако, никто не видел даже прототипа. Промежуточным вариантом считается решение возобновить производство старого советского ТУ-160 в модернизированном варианте ТУ-160М2.

…и подводных лодках

В российском военно-морском флоте, отмечают немецкие эксперты, ситуация не намного лучше. Из восьми стратегических подводных лодок класса "Борей", которые должны были поступить на вооружение к концу 2017 году, в строю, очевидно, только три. Класса "Ясень" - всего одна. Подводные лодки нового поколения - проектный класс "Хаски" - начнут заменять еще советские образцы не ранее, чем в 2025 году.

Вертолетоносец собственного производства (после срыва поставки французских "Мистралей") выйдет в море не раньше 2026 года. Фрегат класса "Адмирал Горшков" (запланировано от трех до шести к 2020 году) только в текущем году начнет проходить морские испытания. Эксперты академии безопасности указывают, что, начиная с 90-х годов прошлого века, Россия не построила ни одного военного корабля размером больше фрегата, и ни один из проектов, скорее всего, не будет реализован в ближайшие 10 лет.

Российский военный бюджет

В немецкой прессе много пишут о росте военных расходов в России и, соответственно, предстоящей новой гонке вооружений. В самом деле, отмечают немецкие эксперты, в минувшие годы Россия модернизировала свои вооруженные силы и наращивала военные расходы. За период с 2006-го до 2016 года (70 миллиардов долларов) они более чем удвоились, возрастали на 7,9 процента в год при среднем приросте ВВП в 3,4 процента. Но все познается в сравнении.

Китайские военные моряки

Так, Китай, начиная с 2006 года, когда он потратил на военные цели на 80 процентов больше, чем Россия, увеличивал свой оборонный бюджет на 10 с лишним миллиардов долларов ежегодно и довел его в 2016 году до 215 миллиардов - в три с лишним раза больше российского. В России он, скорее, сопоставим с оборонными бюджетами таких стран, как Франция (55 миллиардов), Индия (55), Великобритания (48), но не с китайским, а тем более с американским (611 миллиардов долларов).

Когда немецкие эксперты писали свою рабочую записку, они еще не знали, что после выборов 18 марта Владимир Путин объявит о предстоящем сокращении расходов на оборону. Поэтому исходили из их дальнейшего роста прежними темпами. Но даже при такой экстраполяции в следующие 10 лет, считают они, российские военные расходы снова не удвоились бы, а возросли только на 26-36 процентов.

По какому показателю Россия, однако, лидирует, так это по военной доле в государственном бюджете - 15,5 процента. В США это 9,3, в Китае - 6,2, в Индии - 8,9, в Великобритании - 4,7, во Франции - 4,0 процента.

Немцев пугают, а им не страшно

Готовя военно-стратегический раздел послания Федеральному собранию, в Кремле, наверное, учитывали результаты опроса, проведенного еще в прошлом году Фондом "Общественное мнение". Оказывается, 75 процентов опрошенных хотели бы, чтобы Россию в мире боялись, и 86 процентов полагают, что так оно и есть.

Опрос, проведенный на этот счет в Германии социологическим институтом Forsa, показывает, что 86 процентов россиян явно заблуждаются. 91 процент жителей Германии не испытывают страха перед военной мощью России, а среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет таковых еще больше - 98 процентов. Причем, эти опрошенные едва ли знакомы с рабочей запиской немецкой Федеральной академии политики безопасности.

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