 Нагорный Карабах - замороженный конфликт на Кавказе (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.04.2018
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Мир

Нагорный Карабах - замороженный конфликт на Кавказе (фотогалерея)

Нагорный Карабах - болевая точка на Южном Кавказе. В этом регионе начался конфликт между Арменией и Азербайджаном, унесший тысячи жизней и длящийся десятилетия. О нем галерея DW.

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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