Нагорный Карабах - замороженный конфликт на Кавказе (фотогалерея)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

Международные посредники в урегулировании конфликта

После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.