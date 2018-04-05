Нагорный Карабах - замороженный конфликт на Кавказе (фотогалерея)

Нагорный Карабах - болевая точка на Южном Кавказе. В этом регионе начался конфликт между Арменией и Азербайджаном, унесший тысячи жизней и длящийся десятилетия. О нем галерея DW.
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