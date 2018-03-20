 Навальный требует от ВС РФ исполнения решения ЕСПЧ по освобождению его брата | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2018
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Россия

Навальный требует от ВС РФ исполнения решения ЕСПЧ по освобождению его брата

Поскольку решение Страсбургского суда вступило в силу, нахождение Олега Навального в тюрьме политик считает "незаконным лишением свободы".

Олег и Алексей Навальные (фото из архива)

Олег и Алексей Навальные (фото из архива)

Алексей Навальный добивается от Верховного суда России немедленного освобождения его брата.  Отмечая, что Олег Навальный находится в "строгих условиях содержания",  оппозиционер указывает во вторник, 20 марта, на своем сайте и в соцсетях, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению братьев Навальных было вынесено 17 октября 2017 года и вступило в силу 5 марта.

Контекст

ЕСПЧ в Страсбурге присудил Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более 70 тысяч евро. Страсбургский суд отказался считать дело "Ив Роше" политическим. (17.10.2017)

На встрече бывших кандидатов на пост президента России Ксения Собчак передала Владимиру Путину список из 16 политзаключенных. (19.03.2018)

 ЕСПЧ единогласно признал российский судебный процесс "фундаментально несправедливым", а также установил, что приговор был вынесен в "отсутствие события преступления", подчеркивает политик. По его словам, Верховный суд России был обязан исправить нарушения, однако не делал этого до вступления вынесенного в Страсбурге решения в силу.

По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям Навальным по 10 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб, а также компенсации за судебные издержки: в размере 45 тысяч евро Алексею Навальному и почти 11 тысяч евро и 460 тысяч рублей - Олегу Навальному.

Решением Замоскворецкого районного суда Москвы Олег Навальный 30 декабря 2014 года был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей и лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. Нахождение своего брата в тюрьме после 5 марта 2018 года, когда решение ЕСПЧ вступило в законную силу, Алексей Навальный расценивает как  "незаконное лишение свободы".

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    Автор: Галина Петровская


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Ссылки в интернете

Пост Алексея Навального в Facebook

Решение ЕСПЧ по делу Навальных от 17 октября 2017 года

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