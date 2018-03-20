Навальный требует от ВС РФ исполнения решения ЕСПЧ по освобождению его брата | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2018

Алексей Навальный добивается от Верховного суда России немедленного освобождения его брата. Отмечая, что Олег Навальный находится в "строгих условиях содержания", оппозиционер указывает во вторник, 20 марта, на своем сайте и в соцсетях, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по заявлению братьев Навальных было вынесено 17 октября 2017 года и вступило в силу 5 марта.

ЕСПЧ единогласно признал российский судебный процесс "фундаментально несправедливым", а также установил, что приговор был вынесен в "отсутствие события преступления", подчеркивает политик. По его словам, Верховный суд России был обязан исправить нарушения, однако не делал этого до вступления вынесенного в Страсбурге решения в силу.

По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить братьям Навальным по 10 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб, а также компенсации за судебные издержки: в размере 45 тысяч евро Алексею Навальному и почти 11 тысяч евро и 460 тысяч рублей - Олегу Навальному.

Решением Замоскворецкого районного суда Москвы Олег Навальный 30 декабря 2014 года был приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей и лишению свободы на 3 года и 6 месяцев. Нахождение своего брата в тюрьме после 5 марта 2018 года, когда решение ЕСПЧ вступило в законную силу, Алексей Навальный расценивает как "незаконное лишение свободы".

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