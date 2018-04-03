Навальный создает партию "Рабочее название"

Алексей Навальный планирует создать политическую партию "Рабочее название". Уведомление об образовании организационного комитета, который подготовит, созовет и проведет учредительный съезд партии, 29 марта представлено в Министерство юстиции РФ, сообщил во вторник, 3 апреля, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов в микроблоге Twitter. Он разместил ответ Минюста, в котором ведомство подтверждает получение уведомления.

По словам Жданова, новая организация будет до съезда носить имя "Рабочее название", поскольку прежнее название у оппозиционеров "утащили". Учредительный съезд партии намечен 19 мая.

Как отмечает "Новая газета", ранее Навальный шесть раз безуспешно пытался зарегистрировать "Партию прогресса". А в конце марта текущего года бывший сторонник Навального Виталий Серуканов зарегистрировал в Минюсте политическую организацию с таким названием. В 2013 году политтехнолог Андрей Богданов переименовал свою партию "Родная страна" в "Народный альянс" - так называлась тогда незарегистрированная партия Навального. После этого оппозиционеру пришлось сменить название своей организации.

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