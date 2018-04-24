Навальный позвал на митинг на Тверской вопреки отказу мэрии

Мэрия Москвы отказала оппозиционному политику Алексею Навальному в проведении шествия на Тверской улице и митинга на Манежной площади 5 мая. Об этом Навальный сообщил в своем микроблоге в Twitter во вторник, 24 апреля. Он назвал отказ незаконным и призвал своих сторонников выйти на акцию. "Центр принадлежит Путину и "Единой России". Мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы", - написал политик.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в свою очередь написала в Twitter, что мэрия "предсказуемо предложила митинговать где-нибудь подальше".

Штаб Навального в Санкт-Петербурге, который планирует 5 мая провести шествие по Загородному проспекту и митинг на Пионерской площади, сообщил, что пока не получил ответа от властей. Координатор штаба Денис Михайлов написал в Twitter, что если 24 апреля ответ не поступит, то акция будет проведена "в месте, которое указали".

20 апреля юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил о подаче заявки на проведение шествия на Тверской улице и митинга на Манежной площади численностью 15 тысяч человек.

За неделю до этого Навальный в публикации под заголовком "5 мая. Путин нам не царь" на своем сайте призвал жителей России в этот день выйти "на марши за право быть гражданами своей страны". Мы требуем борьбы с коррупцией, бедностью и неравенством, заявил политик.

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