 Наблюдатели фиксируют нарушения на выборах президента РФ | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Наблюдатели фиксируют нарушения на выборах президента РФ

Правозащитники сообщают о таких нарушениях, как массовый подвоз избирателей, незаконная агитация, недопуск наблюдателей на избирательные участки и заманивание избирателей для повышения явки.

На выборах президента РФ

По всей России в воскресенье, 18 марта, открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны. Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина сообщила журналистам, что по состоянию на 9.00 мск серьезных нарушений не зафиксировано. Поступали жалобы только на небольшие нарушения, которые сразу устранили, пояснила Гришина.

В свою очередь независимые наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях. Так, штаб оппозиционного политика Алексея Навального, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты, собрал более 33 000 наблюдателей. Они начали фиксировать нарушения с самого начала голосования, сообщает корреспондент DW, отмечая, что самое типичное из них - подвоз людей на машинах для массового голосования.

"С каждым часом приходит всё больше информации о нарушениях", - отмечают ведущие Youtube-канала "Навальный LIVE", в прямом эфире следящие за ходом выборов. В частности, они демонстрируют видео, где к одному участков в Московской области автобусы привезли сотрудников Росгвардии.

Контекст

В переизбрании президента РФ Владимира Путина на пост главы государства в Германии никто не сомневается. Но DW решила выяснить, что пишут немецкие СМИ о других кандидатах. (18.03.2018)

Сузанне Шаттенберг рассказала в интервью DW о несостоявшемся актере Леониде Брежневе, об отличии периода застоя от сегодняшней России и о брежневской "дипломатии в плавках". (17.03.2018)

Наблюдателей не пускают, избирателей заманивают

Правозащитное движение "Голос" сообщает о таких нарушениях, как массовый подвоз избирателей, незаконная агитация, недопуск наблюдателей на избирательные участки, использование административного ресурса для повышения явки.

В частности, в Москве на участке №803 "с ближайшего завода" были привезены 486 человек, а на участке №1761 города Сергач Нижегородской области висит плакат, призывающий проголосовать за Владимира Путина. Многих наблюдателей и членов комиссий от кандидатов Ксении Собчак, Павла Грудинина и Григория Явлинского не пускают на УИК, мотивируя это, как правило, тем, что наблюдатель от данного кандидата уже зарегистрирован, отмечают правозащитники.

Ряд участковых избирательных комиссий завлекают избирателей бесплатной едой, ярмаркой продуктов по сниженным ценам (в частности, в Хабаровске или Хабаровском крае), талонами на скидку (например, в московском районе Люблино) или даже сдачей крови на онкологические заболевания.

Нарушения в аннексированном РФ Крыму

Отмечены нарушения и в аннексированном Россией Крыму, выборы в котором Украина и Евросоюз вообще считают незаконными. Накануне "Крымская правозащитная группа" сообщила со ссылкой на источники, что руководителей нескольких крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, "обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы".

Кроме того, сотрудник одного из бюджетных предприятий города сообщил правозащитникам, что ему и его коллегам велели отзваниваться руководителю после того, как они проголосуют. А в нескольких школах Керчи и Симферополя на родительских собраниях говорили о необходимости идти на выборы, чтобы “выполнить свой гражданский долг”. Родителей детей одной из симферопольских школ даже попросили "отчитаться" о голосовании по мессенджеру Viber, утверждают правозащитники. 

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Явка на выборы-2018: за ценой не постоим!

    Власти всячески пытаются повысить явку на выборах президента России 18 марта, в том числе - предлагая скидки на продтовары. Карикатурист Сергей Елкин об этой рекламной акции.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Жириновский как жертва насилия со стороны Собчак

    Во время теледебатов кандидатов на пост президента РФ Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак. В ответ она плеснула в него водой. Карикатурист Сергей Елкин увидел это так.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Предвыборные дебаты: (не)настоящие страсти

    Собчак, Грудинин или все-таки Явлинский? Перед выборами президента России всех волнует только один вопрос: кто же победит? На самом деле нет. Карикатура Сергея Елкина.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Особенности предвыборной агитации в России

    За каких кандидатов в президенты России на выборах 18 марта можно агитировать, не опасаясь обвинений в проведении несанкционированной акции? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

  • Карикатура Елкина

    Российские выборы в карикатурах

    Путин отказался сниматься в предвыборных роликах

    Российские телеканалы начинают трансляцию предвыборных роликов кандидатов в президенты-2018. Владимир Путин, как выяснилось, в собственных видео не снимался. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Рыбы разного размера и степени похожести на реальных людей и подписи: независимый кандидат, основной кандидат, кандидаты-прилипалы

    Российские выборы в карикатурах

    Типология кандидатов в президенты России

    В избирательном бюллетене значатся 8 фамилий кандидатов в президенты. Так претендентов на пост главы государства классифицировал Сергей Елкин.

  • Карикатура - Ксения Собчак держит в каждой руке по крылу. В одной - из розовых перьев с надписью Шоубизнес, в другой - железное с надписью Политика.

    Российские выборы в карикатурах

    Дилемма Ксении Собчак: шоувумен или политик?

    Ксения Собчак пытается держать равновесие в разных ситуациях. После регистрации кандидатом в президенты РФ кто она - политик или шоувумен? Но точно - не ангел, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура - Ксения Собчак со словами Леша, я иду и с батоном хлеба в руках бежит к башне, в которой заточен Алексей Навальный. Он спрашивает: Рапунцель? Вход в башню сторожит полиция в виде дракона.

    Российские выборы в карикатурах

    Собчак как спасительница Навального

    Ксения Собчак спешит на помощь Алексею Навальному? По мнению карикатуриста Сергея Елкина, это как сказка про "Рапунцель" на новый лад перед выборами в России.

  • Карикатура: Золушка говорит крестной: Нет, крестная, на бал я не пойду, чтобы не повышать явку. Вдали - портрет Путина с надписью Наш король.

    Российские выборы в карикатурах

    Сказки о явке на выборах президента России

    На выборы президента России 18 марта 2018 года пойдут не все. О возможных причинах ожидаемой низкой явки избирателей - карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура - витязь на коне и с копьем перед избирательной урной с надписью 18 марта

    Российские выборы в карикатурах

    Голосовать или нет на выборах президента России

    Идти или не идти на президентские выборы? Навальный призывает к бойкоту, власти делают все, чтобы повысить явку. О трудностях выбора - карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин с бенгальским огнем. Надпись: 18 марта - праздник высокой явки! (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Выборы-2018 - праздник (для) Путина?

    Регионам приказано обеспечить праздничное настроение в день голосования на выборах президента 18 марта. Цель - поднять явку. Сергей Елкин о роли Владимира Путина в создании атмосферы праздника.

  • Путин курит перед дверью ЦИК и говорит: Я весь на нервах! Надпись: ЦИК проверяет документы В.В. Путина (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Путин "нервно" курит в ожидании решения ЦИК

    Владимир Путин ждет решения ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России. Волнительный, должно быть, был для него момент, предположил карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин держится за живот после того, как его дистанционно выдвинули в президенты при помощи куклы вуду (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Путин и выборы: в ЦИК - лично, кандидатом - заочно

    Подавать документы в ЦИК Владимир Путин приехал лично. Видимо, дистанционное выдвижение кандидатом на выборы не прошло для него бесследно, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин стоит и смотрит на плакаты с надписями: рабочие, пранкеры, Единая Россия, артисты, ОНФ, спортсмены, космонавты, силовики (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Трудности выдвижения Путина

    Владимир Путин пошел на новый президентский срок кандидатом-самовыдвиженцем. Почему? Карикатурист Сергей Елкин о трудностях выбора главы российского государства.

  • Карикатура - Владимир Путин с поднятой рукой на газелле - эмблеме автозавода ГАЗ - и цифра 2018.

    Российские выборы в карикатурах

    Путин решил въехать на газели в новый президентский срок

    Владимир Путин на празднике автозавода ГАЗ объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин предложил подходящий транспорт.

  • Путин в кустах с пилой перед деревом с ветками, на которых написано Навальный, Собчак, Жириновский, Зюганов и другие фамилии (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Выборы президента России в одной картинке

    Перед началом сбора подписей за возможных кандидатов в президенты о своем намерении баллотироваться заявили несколько десятков человек. Путин долго хранил молчание. Интрига, впрочем, была не в том, будет ли он выдвигаться, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Остап Бендер спрашивает Кису Воробьянинова: Киса, вы логотипы рисовать умеете?. Рядом логотип выборов президента России 2018 года (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Какие выборы, такой и логотип

    Разработка логотипа президентских выборов 2018 года обошлась в 37 млн рублей. Сергея Елкина впечатлил творческий размах авторов.

  • Карикатура - Путин ликует на клюшке Овечкина

    Российские выборы в карикатурах

    Овечкин и команда сыграют за Путина в Вашингтоне

    Хоккеист сборной РФ и клуба НХЛ Александр Овечкин в конце 2017 года объявил о создании общественного движения "Putin's Team". Овечкин, конечно, не Трамп, но свои люди в Вашингтоне Путину пригодятся, отмечает Сергей Елкин.

  • Карикатура - Собчак в спортивной форме чирлидеров опережает одетых так же Явлинского, Жириновского и Зюганова

    Российские выборы в карикатурах

    Ксения Собчак - лидер компании "конкурентов" Путина

    Решив баллотироваться на президентских выборах 2018 года, Ксения Собчак в октябре 2017 года возглавила список возможных "конкурентов" Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин - о распределении ролей в этой компании.

  • Карикатура - Ксения Собчак тащит за Владимиром Путиным чемодан с надписью Выборы-2018

    Российские выборы в карикатурах

    Что означает кандидатура Ксении Собчак на выборах президента РФ

    Карикатурист Сергей Елкин о роли кандидата в президенты Ксении Собчак на выборах 2018 года.

  • Карикатура - Элла Памфилова говорит: Наш Владимир Владимирович не может вступить в президентскую гонку, пока она вся занята Навальным.

    Российские выборы в карикатурах

    Почему Навальный не смог баллотироваться на выборах президента РФ

    Алексей Навальный не смог баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Карикатура - Владимир Путин держит перед собой свою голову и говорит: Баллотироваться или нет? Вот в чем вопрос

    Российские выборы в карикатурах

    Трудный выбор Путина по выборам

    Владимир Путин долго не объявлял, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал дилемму российского президента.

  • Голый Путин с короной на голове прикрывается листами бумаги с надписью: Пакет реформ к выборам 2018 (карикатура)

    Российские выборы в карикатурах

    Предвыборное прикрытие Владимира Путина

    Для предвыборной кампании Владимира Путина, по сообщениям СМИ, готовили пакет реформ. Реальных проблем они не решат, считает карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:59

Немцы о выборах в России: "Всем давно известно, кто победит"

Контекст

Российские выборы в карикатурах

Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

Ссылки в интернете

Крымская правозащитная группа

Правозащитное движение "Голос"

Аудио- и видеофайлы по теме

Немцы о выборах в России: "Всем давно известно, кто победит"  

Доклад оппозиционеров: как изменилась Россия при Путине?  

Despasito: песня про повышение явки – "Заповедник"  

Также по теме

Ukraine Proteste in Kiew anlässlich der Wahlen in Russland vor der russischen Botschaft

В Украине россиян не пускают голосовать на выборах президента РФ 18.03.2018

Полиция не пускает россиян в дипмиссии РФ в Киеве, Одессе и Львове. Ранее глава МВД Аваков пригрозил недопуском на избирательные участки, если выборы президента России будут проходить в аннексированном Крыму.

Russland Journalistin Xenia Sobtschak Präsidentschaftskandidatin

Собчак просит Путина освободить 16 политзаключенных 19.03.2018

На встрече бывших кандидатов на пост президента России Ксения Собчак передала Владимиру Путину список из 16 политзаключенных.

Russland Versammlung 4. Jahrestag Annektierung der Krim | Präsident Wladimir Putin

Прокуратура Крыма открыла дело из-за выборов президента РФ 16.03.2018

Организация выборов президента России в Крыму нарушает конституцию и законы Украины, устав ООН, Будапештский меморандум и другие международно-правовые акты, считает прокуратура украинской автономной республики.

Самые читаемые

Что об исходе выборов в России говорят немецкие эксперты  

"Траурный марш": протест в день выборов у посольства РФ в Берлине  

СМИ ФРГ об ультиматуме Мэй: "бессильный гнев", "санкции" и "подарок Путину"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно