Мэй отказалась от поспешного военного ответа на инцидент в сирийской Думе

По информации британской газеты The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась присоединяться к быстрому военному ответу на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе пока не появится больше доказательств применения химического оружия сирийской армией. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом она сослалась на план Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) расследовать инцидент и направить в ближайшее время своих инспекторов в Думу, сообщает издание в среду, 11 апреля.

Необходимо наказать виновных

Кроме того, в ходе телефонного разговора Мэй и Трамп были едины во мнении о том, что атака в Думе "крайне предосудительна" и международное сообщество должно принять ответные действия с тем, чтобы поддержать международное законодательство в отношении химического оружия. "Они намерены продолжать тесное сотрудничество с международными партнерами для того чтобы гарантировать соблюдение запрета на использование химического оружие во всем мире", - сообщил офис Терезы Мэй. Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Мэй "сошлись во мнениях о необходимости не допустить повторного использования химического оружия".

9 апреля Мэй также в телефонном разговоре согласовала позицию по Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В заявлении Даунинг-стрит далее говорится, что лидеры Великобритании, Франции и Соединенных Штатов полны решимости принять меры, чтобы привлечь к ответственности виновных, если подтвердится использование химического оружия.

Трамп обещает быстрый ответ

Ранее Трамп не исключил нанесения военного удара по правительственным войскам Сирии, если будет подтверждено применение химоружия. На совещании 9 апреля он пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По последним данным, погибли не менее 42 и обратились в больницы более 500 человек. По другой информации, жертв атаки было не менее 60, пострадавших - более тысячи.

Смотрите также:

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия. Автор: Павел Лось

