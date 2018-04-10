 Мэй отказалась от поспешного военного ответа на инцидент в сирийской Думе | Новости из Германии о Европе | DW | 11.04.2018
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Европа

Мэй отказалась от поспешного военного ответа на инцидент в сирийской Думе

Британский премьер призвала Трампа подождать более убедительных доказательств предполагаемой химатаки в Сирии, пишет The Times.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

По информации британской газеты The Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась присоединяться к быстрому военному ответу на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе пока не появится больше доказательств применения химического оружия сирийской армией. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом она сослалась на план Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) расследовать инцидент и направить в ближайшее время своих инспекторов в Думу, сообщает издание в среду, 11 апреля.

Необходимо наказать виновных

Кроме того, в ходе телефонного разговора Мэй и Трамп были едины во мнении о том, что атака в Думе "крайне предосудительна" и международное сообщество должно принять ответные действия с тем, чтобы поддержать международное законодательство в отношении химического оружия. "Они намерены продолжать тесное сотрудничество с международными партнерами для того чтобы гарантировать соблюдение запрета на использование химического оружие во всем мире", - сообщил офис Терезы Мэй. Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Мэй "сошлись во мнениях о необходимости не допустить повторного использования химического оружия".

Контекст

9 апреля Мэй также в телефонном разговоре согласовала позицию по Сирии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В заявлении Даунинг-стрит далее говорится, что лидеры Великобритании, Франции и Соединенных Штатов полны решимости принять меры, чтобы привлечь к ответственности виновных, если подтвердится использование химического оружия.

Трамп обещает быстрый ответ

Ранее Трамп не исключил нанесения военного удара по правительственным войскам Сирии, если будет подтверждено применение химоружия. На совещании 9 апреля он пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления исламистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По последним данным, погибли не менее 42 и обратились в больницы более 500 человек. По другой информации, жертв атаки было не менее 60, пострадавших - более тысячи.

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    Автор: Павел Лось


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