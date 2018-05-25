Музей такс в Баварии - первый и единственный в мире

В Пассау теперь есть музей, посвященный легендарной немецкой породе охотничьих собак. Что же там выставлено? Смотрите нашу фотогалерею!
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