Музей такс в Баварии - первый и единственный в мире

Фоторепортаж: С собакой за трюфелями

Едим импорт

Но трюфели, которые подают в немецких ресторанах и продают в магазинах деликатесов, как правило, импортируют - в основном из Италии, Франции и Испании. Кстати, далеко не каждый вид трюфеля пригоден для еды. На своих семинарах Сабине Хёрнике знакомит с вкусовыми особенностями трюфелей и учит, как искать их с собаками.