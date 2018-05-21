 Москва уведомила ВТО о введении защитных мер против США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2018
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Мир

Москва уведомила ВТО о введении защитных мер против США

Из-за американских пошлин на сталь и алюминий Россия теряет 537 миллионов долларов. И собирается взыскать их с американских товаров.

Российский алюминий

Москва уведомила Совет Всемирной торговой организации о готовности принять эквивалентные меры против США в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали. Соответствующее уведомление было направлено Россией в ВТО во вторник, 22 мая.

Контекст

Ожидалось, что встреча лидеров ФРГ и США наверняка окажется неловкой. Вместо этого Меркель и Трамп отнеслись друг к другу с уважением. Это хороший знак для обеих стран, считает Михаэль Книгге. (28.04.2018)

Евросоюз потребовал "скорейших консультаций" и "безусловного" освобождения от пошлин США на сталь и алюминий. Ранее с жалобой на решение Трампа обратился в ВТО Китай. (17.04.2018)

Инициировав "специальные защитные меры", Россия может повысить пошлины на американские товары на 537 миллионов долларов США. Именно столько Россия должна потерять из-за американских пошлин на сталь и алюминий. Введя эти пошлины, США не проводили с Россией переговоров по линии ВТО, поэтому Москва считает, что вправе ввести односторонние меры.

Подобное обращение в ВТО, по данным агентства Reuters, направила и Япония. Убытки этой страны от американских пошлин составляют 440 миллионов долларов.

Крайне негативно к инициативе США относится и Европейский Союз . Брюссель собирается добиться того, чтобы Соединенные Штаты полностью отказались от введения пошлин на металлы. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 2 мая, назвала их неоправданными. По ее словам, ЕС должен выработать общую позицию по поводу этих мер.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов - на ввоз алюминия. Позднее Вашингтон отложил введение новых мер для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня.

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  • Франкфуртская биржа в 1934 году.

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  • Центр Франкфурта-на-Майне в 1945 году.

    60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

    ...А таким исторический центр Франкфурта-на-Майне был в 1945 году, сразу после окончания войны. Здание биржи, от которого остались только стены и провалившаяся крыша, на этой фотографии разбомбленного центра города найти очень трудно. Осталась стоять только церковь, с колокольни которой был сделан предыдущий снимок.

  • Скульптура быка перед здание франкфуртской биржи.

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    "Медведи", наоборот, прижимают противника к земле. Поэтому "медведями" называют тех биржевых игроков, которые зарабатывают деньги на падении рынка ценных бумаг.

  • Главный торговый зал Франкфуртской фондовой биржи.

    60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

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  • Брокер на бирже.

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    Автор: Ефим Шуман


Контекст

60 лет назад снова открылась Франкфуртская фондовая биржа

9 февраля 1957 года брокеры впервые после Второй мировой войны вошли в торговый зал франкфуртской биржи. Репрезентативное здание восстанавливали несколько лет. (09.02.2017)  

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