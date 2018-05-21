Москва уведомила ВТО о введении защитных мер против США

Москва уведомила Совет Всемирной торговой организации о готовности принять эквивалентные меры против США в ответ на введение пошлин на импорт алюминия и стали. Соответствующее уведомление было направлено Россией в ВТО во вторник, 22 мая.
Инициировав "специальные защитные меры", Россия может повысить пошлины на американские товары на 537 миллионов долларов США. Именно столько Россия должна потерять из-за американских пошлин на сталь и алюминий. Введя эти пошлины, США не проводили с Россией переговоров по линии ВТО, поэтому Москва считает, что вправе ввести односторонние меры.
Подобное обращение в ВТО, по данным агентства Reuters, направила и Япония. Убытки этой страны от американских пошлин составляют 440 миллионов долларов.
Крайне негативно к инициативе США относится и Европейский Союз . Брюссель собирается добиться того, чтобы Соединенные Штаты полностью отказались от введения пошлин на металлы. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 2 мая, назвала их неоправданными. По ее словам, ЕС должен выработать общую позицию по поводу этих мер.
Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов - на ввоз алюминия. Позднее Вашингтон отложил введение новых мер для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня.
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Автор: Ефим Шуман