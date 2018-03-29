Москва требует от Киева освободить задержанных крымских рыбаков

Москва требует от Киева освободить 10 членов экипажа задержанного в Азовском море судна "Норд", заявила в четверг, 29 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, российская сторона настаивает на возвращении плавательного средства. "Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна "Норд" законному владельцу", - сказала директор департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства

По словам, украинская сторона действовала незаконно. Захарова отметила, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства.

Одиссея "Норда"

Корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал маломерное рыболовное судно "Норд" в украинских водах Азовского моря в воскресенье, 25 марта. "В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь", - сообщила в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На данный момент задержанное судно находится в порту Бердянска, где украинские правоохранители проводят проверочные и процессуальные действия. По данным украинской Генпрокуратуры, в связи с задержанием рыболовецкого судна под российским флагом в Азовском море завели уголовное дело по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее", которое предусматривает до пяти лет лишения свободы. Членов экипажа в настоящее время допрашивают, готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. В ходе осмотра сейнера был обнаружен трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

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