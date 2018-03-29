Москва просит Лондон объяснить досмотр самолета "Аэрофлота" в Хитроу

Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки, которой недавно в аэропорту Лондона был подвергнут самолет компании "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ в субботу, 31 марта. Если объяснений не последует, российская сторона сочтет проверку самолета неправомерной и "оставит за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков".

Накануне в лондонском аэропорту Хитроу был досмотрен пассажирский самолет "Аэрофлота", перевозивший 236 пассажиров. По информации газеты Telegraph, сотрудники таможенной службы "провели стандартную расширенную проверку кабины". Источники газеты в правительстве Великобритании "ясно дали понять", что случившееся не связано с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

В посольстве РФ инцидент назвали "грубой провокацией"

В посольстве РФ в Великобритании сообщило, что самолет выполнял рейс Москва - Лондон - Москва и назвало проверку "еще одной грубой провокацией британских властей". "Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре", - сообщает дипмиссия, отмечая, что не были предоставлены объясняющие проверку документы.

Капитан экипажа самолета Виталий Митрофанов рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что проверка была связана с поиском запрещенных предметов.

Полиция Лондона не причастна к досмотру

Лондонская полиция в своем микроблоге в Twitter сообщила, что "знает о курсирующем в соцсетях сообщении" и заявляет о своей непричастности к досмотру.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР.

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