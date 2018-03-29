 Москва просит Лондон объяснить досмотр самолета ″Аэрофлота″ в Хитроу | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2018
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Европа

Москва просит Лондон объяснить досмотр самолета "Аэрофлота" в Хитроу

Посольство РФ в Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" в аэропорту Хитроу "еще одной грубой провокацией". Британские таможенники заявили, что речь шла о стандартной мере.

Самолет Аэрофлота (фото из архива)

Самолет "Аэрофлота" (фото из архива)

Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки, которой недавно в аэропорту Лондона был подвергнут самолет компании "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ в субботу, 31 марта. Если объяснений не последует, российская сторона сочтет проверку самолета неправомерной и "оставит за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков".

Контекст

Россия приняла ответные меры и выслала ряд западных дипломатов. Эта реакция содержит два месседжа и вовсе не означает дальнейшую эскалацию конфликта с Западом, пишет FAZ. (31.03.2018)

Большинство стран Европы выслали дипломатов РФ в связи с отравлением экс-агента Скрипаля. В ответ Москва пошла на эскалацию конфликта вместо сотрудничества в расследовании преступления, считает Роберт Шварц. (30.03.2018)

Накануне в лондонском аэропорту Хитроу был досмотрен пассажирский самолет "Аэрофлота", перевозивший 236 пассажиров. По информации газеты Telegraph, сотрудники таможенной службы "провели стандартную расширенную проверку кабины". Источники газеты в правительстве Великобритании "ясно дали понять", что случившееся не связано с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

В посольстве РФ инцидент назвали "грубой провокацией"

В посольстве РФ в Великобритании сообщило, что самолет выполнял рейс Москва - Лондон - Москва и назвало проверку "еще одной грубой провокацией британских властей". "Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре", - сообщает дипмиссия, отмечая, что не были предоставлены объясняющие проверку документы.

Капитан экипажа самолета Виталий Митрофанов рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что проверка была связана с поиском запрещенных предметов.

Полиция Лондона не причастна к досмотру 

Лондонская полиция в своем микроблоге в Twitter сообщила, что "знает о курсирующем в соцсетях сообщении" и заявляет о своей непричастности к досмотру.

Отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР. 

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

Ответ пресс-секретаря посольства РФ в Великобритании на вопрос о досмотре самолета "Аэрофлота" в аэропорту Хитроу

Минтранспорта РФ: Координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета "Аэрофлота"

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Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

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