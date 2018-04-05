Москва поставит С-400 Анкаре на 8 месяцев раньше срока

Москва начнет поставлять Анкаре зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" более чем на полгода раньше намеченного срока - в июле 2019 года, а не в марте 2020-го. Об этом в четверг, 5 апреля, пишет издание "Коммерсант", ссылаясь на секретариат оборонной промышленности Турции и источники в сфере военно-технического сотрудничества.

Ускорение поставки С-400 было одним из ключевых вопросов на переговорах между президентами России и Турции и является, по словам высокопоставленного военного источника "Коммерсанта", "беспрецедентной уступкой со стороны Москвы". При этом сложностей с реализацией контракта не предвидится, российская армия даже готова уступить Турции часть своего оборонного заказа С-400.

"Символическим проектом по демонстрации вызова США, выступающих против этой сделки" называет этот проект Эрдогана главный редактор журнала "Moscow Defense Brief" Михаил Барабанов. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов был подписан в июле 2017 года. Турция стала первой страной НАТО, приобретшей столь серьезное оружие у России.

Встреча в Анкаре

В среду, 4 апреля, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани встретились в Анкаре, чтобы обсудить военный конфликт в Сирии, в который вовлечены все три страны. Хотя заявленной целью встречи стало восстановление мира в ближневосточной стране, в Германии смотрят на этот саммит критически. Так госминистр в МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen) отметил, что встречи глав России, Ирана и Турции никогда прежде не способствовали политическому решению конфликта.

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