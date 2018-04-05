 Москва поставит С-400 Анкаре на 8 месяцев раньше срока | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2018
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Мир

Москва поставит С-400 Анкаре на 8 месяцев раньше срока

Россия оказывает "беспрецедентную уступку" Турции и начнет поставки ракетных комплексов С-400 уже в июле 2019 года. Российская армия даже готова уступить часть своего оборонного заказа.

С-400 в Феодосии

Москва начнет поставлять Анкаре зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" более чем на полгода раньше намеченного срока - в июле 2019 года, а не в марте 2020-го. Об этом в четверг, 5 апреля, пишет издание "Коммерсант", ссылаясь на секретариат оборонной промышленности Турции и источники в сфере военно-технического сотрудничества.

Контекст

После операции в Африне Турция превратилась в одного из основных игроков в Сирии. Но чего добивается в долгосрочной перспективе президент Реджеп Тайип Эрдоган - и на что он готов ради своей цели? (23.03.2018)

В Анкаре Эрдоган, Путин и Роухани обсуждают конфликт в Сирии и уже высказались за долгосрочное прекращение огня. В Берлине напоминают, что предыдущая встреча президентов мира не принесла. (04.04.2018)

Ускорение поставки С-400 было одним из ключевых вопросов на переговорах между президентами России и Турции и является, по словам высокопоставленного военного источника "Коммерсанта", "беспрецедентной уступкой со стороны Москвы". При этом сложностей с реализацией контракта не предвидится, российская армия даже готова уступить Турции часть своего оборонного заказа С-400.

"Символическим проектом по демонстрации вызова США, выступающих против этой сделки" называет этот проект Эрдогана главный редактор журнала "Moscow Defense Brief" Михаил Барабанов. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов был подписан в июле 2017 года. Турция стала первой страной НАТО, приобретшей столь серьезное оружие у России.

Встреча в Анкаре

В среду, 4 апреля, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани встретились в Анкаре, чтобы обсудить военный конфликт в Сирии, в который вовлечены все три страны. Хотя заявленной целью встречи стало восстановление мира в ближневосточной стране, в Германии смотрят на этот саммит критически. Так госминистр в МИД Германии Нильс Аннен (Niels Annen) отметил, что встречи глав России, Ирана и Турции никогда прежде не способствовали политическому решению конфликта.

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  • Танки и машина на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Начало путча

    Это первые фото, которые пришли из Турции вечером 15 июля 2016 года: танки заблокировали мост через Босфор в Стамбуле. Становится все более очевидным, что часть военных предприняла попытку госпереворота. Звучат выстрелы, есть раненые. В ночном небе слышен звук летающих истребителей и вертолетов.

  • Человек перед танком в стамбульском аэропорту

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Танки в аэропорту

    Аналогичная картина в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Перед ним встали танки. Кроме того, мятежники заняли помещение, откуда осуществляется управление полетами, и остановили воздушное сообщение. Пока путчистам противостоят всего лишь отдельные группы людей.

  • Парламент после обстрела с воздуха

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Парламент под огнем

    Парламент в Анкаре также становится целью путчистов. Ровно в 2 часа 32 минуты по местному времени здание Великого народного собрания Турции было атаковано с воздуха несколькими истребителями F-16.

  • Человек, протестующий против путча, на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Жертвы мятежа

    В ходе перестрелок и столкновений, по официальным данным, погибли 249 человек, более 2000 получили ранения. Те из них, кто выступили против путчистов, превозносятся сегодня властями как "мученики".

  • Человек схватил автомат в руках военного

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Отпор путчистам

    Еще ночью стало ясно, что попытка госпереворота провалится. На фото - полиция и другие военные задерживают на площади Таксим в Стамбуле солдат, причастных к военному мятежу.

  • Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган дает о себе знать

    Президент Турции предстает перед народом необычным способом. Телеведущий показывает в камеру телефон, с экрана которого Реджеп Тайип Эрдоган обращается к туркам: "Я призываю наш народ собираться на площадях и в аэропорту". Появление в эфире Эрдогана опровергает слухи об отстранении его от власти.

  • Жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Люди выходят на улицы

    Многие турки откликнулись на призыв президента. Они заполонили улицы, оказали сопротивление путчистам и, тем самым, способствовали тому, что попытка переворота провалилась. На фото - жители Анкары, забравшись на танки, размахивают турецкими флагами.

  • Человек бьет дубинкой солдат, принимавших участие в мятеже

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Акты мести

    На следующее утро путчисты почти повсеместно потерпели поражение. Только отдельные группы продолжали сопротивление. Теперь настал черед стихийных актов мести в отношении сторонников неудавшегося военного переворота.

  • Раздетые участники путча лежат на дороге под прицелом сотрудников сил безопасности

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Поиски путчистов

    Силы безопасности начали охоту на тех, кто был причастен к попытке госпереворота. Начались аресты.

  • проповедник Фетхуллах Гюлен

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Предполагаемый закулисный организатор

    Возможно, за попыткой военного переворота стоял он - проповедник Фетхуллах Гюлен. Турецкое руководство возложило вину именно на него. Гюлен отверг обвинения в свой адрес. Уже многие годы он проживает в США, американские власти отказали Анкаре в экстрадиции проповедника.

  • Празднование победы над путчистами на мосту через Босфор

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Празднование победы

    Спустя сутки после начала мятежа картина резко поменялась: тысячи людей праздновали победу над путчистами на мосту через Босфор. Позднее он был переименован в мост "Мучеников 15 июля".

  • Эрдоган объявляет чрезвычайное положение

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Чрезвычайное положение

    Через пять дней после попытки мятежа президент Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение, на следующие сутки оно вступило в силу. После этого у президента появились значительно более широкие полномочия. Кроме того, начались дискуссии о возобновлении применения смертной казни в стране. Спустя год после введения чрезвычайного положения в Турции оно все еще действует.

  • Сбежавших в Грецию турецких солдат доставляют в греческий суд

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Масштабные чистки

    После провала путча Эрдоган заговорил о "божьем благословении". Цель его - "очистить вооруженные силы, которые должны быть абсолютно безупречными". Между тем чистки затронули не только сторонников Гюлена в армии. В поле зрения попали противники Эрдогана из числа журналистов, ученых и других профессиональных групп. Всего были уволены более 100 000 госслужащих, свыше 50 000 человек взяты под арест.

  • Эрдоган с микрофоном в руках

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Эрдоган расширяет свою власть

    До путча Эрдогану не удалось ввести в Турции предпочитаемую им президентскую форму правления. Провалившийся мятеж он использовал как повод для выстраивания властной системы с одним человеком во главе. В середине апреля 2017 года цель была достигнута. С небольшим перевесом турки одобрили на референдуме соответствующие изменения конституции.

  • Акция протеста оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП)

    Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

    Ослабленная оппозиция

    Турецкая оппозиция после неудавшегося путча оказалась ослаблена - прежде всего, прокурдская Партия демократии народов (ПДН). Оба ее председателя, а также 9 других депутатов парламента были арестованы в ноябре 2016 года. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) долгое время хранит молчание. Нынешним летом она опять-таки воздержалась от проведения массовых демонстраций.

    Автор: Кристиан Вольф


Контекст

Ночь неудавшегося путча в Турции и ее последствия

Год назад мятежники попытались свергнуть турецкого президента. Но путч провалился, и Эрдоган лишь усилил свои позиции. Неудавшийся переворот и его последствия - в фотогалерее DW. (14.07.2017)  

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