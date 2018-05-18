Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку

Мосгорсуд в понедельник, 21 мая, отменил приговор националисту Максиму Марцинкевичу, известному под кличкой Тесак. Дело направлено на новое рассмотрение. В июне 2017 года его осудили на 10 лет за экстремизм. При этом, несмотря на отмену приговора, меру пресечения в виде содержания под стражей было решено оставить без изменения.

Вместе с Марцинкевичем тогда были осуждены девять членов его организации "Реструкт". Троим из них в понедельник наказание было смягчено.

В июне 2017 года суд установил, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков и борьбой с педофилией, обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

В марте 2018 года суд в Санкт-Петербурге приговорил националиста Вячеслава Дацика к 3,5 годам колонии общего режима за нападение на подпольный публичный дом.

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