 Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку | Новости из Германии о России | DW | 21.05.2018
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Россия

Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку

Максима Марцинкевича осудили на 10 лет за нападения на людей якобы в рамках борьбы с наркоманией и педофилией. Теперь этот приговор отменен, но на свободу он пока не выйдет.

Марш российских националистов (из архива)

Марш российских националистов (из архива)

Мосгорсуд в понедельник, 21 мая, отменил приговор националисту Максиму Марцинкевичу, известному под кличкой Тесак. Дело направлено на новое рассмотрение. В июне 2017 года его осудили на 10 лет за экстремизм. При этом, несмотря на отмену приговора, меру пресечения в виде содержания под стражей было решено оставить без изменения.

Контекст

Организаторы шествия националистов отказались от его проведения из-за запрета на баннеры. Полиция задержала около 40 человек. Второй "Русский марш" собрал до 500 человек. (04.11.2017)

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Вместе с Марцинкевичем тогда были осуждены девять членов его организации "Реструкт". Троим из них в понедельник наказание было смягчено.

В июне 2017 года суд установил, что под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков и борьбой с педофилией, обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

В марте 2018 года суд в Санкт-Петербурге приговорил националиста Вячеслава Дацика к 3,5 годам колонии общего режима за нападение на подпольный публичный дом.

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