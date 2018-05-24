 Моргана Фримана обвиняют в сексуальных домогательствах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2018
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Мир

Моргана Фримана обвиняют в сексуальных домогательствах

Восемь женщин утверждают, что знаменитый актер допустил в отношении них непристойные действия, сообщает CNN. Сам Фриман пока не отреагировал на эти обвинения.

Морган Фриман

Сразу восемь женщин обвинили знаменитого американского киноактера Моргана Фримана в сексуальных домогательствах. По их словам, ныне 80-летний Фриман совершал в отношении них непристойные действия на киносъемках и в других ситуациях, сообщает в четверг, 24 мая, американская телекомпания CNN.

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Одна из администраторов киносъемочной группы рассказала, что Фриман часто позволял себе жесты и комментарии сексуального характера на съемках комедии "Уйти красиво" в 2015 году. По ее словам, актер, к примеру, пытался залезть ей под юбку с вопросом, надела ли она нижнее белье. Другие женщины говорили, что Фриман часто допускал неподобающие комментарии по поводу их фигуры.

По сообщению CNN, Фриман, несмотря на неоднократные обращения к его пресс-секретарю, пока не отреагировал на эти обвинения.

Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Серебряный медведь" Морган Фриман снялся в огромном количестве фильмов и продолжает сниматься до сих пор. У него четверо детей, а также внуки и правнуки. В 2008 году Фриман расстался со своей второй женой Мирной после 24 лет супружеской жизни.

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    Автор: Никита Баталов


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