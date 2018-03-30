Монолит кинофантастики: "Космическая одиссея" прибыла в 2018 год

50 лет тому назад вышел на экраны фильм "Космическая одиссея 2001 года". Немецкий музей кино приглашает на встречу с провидческим и непостижимым шедевром Стэнли Кубрика.
Научная фантастика в кино - это больше, чем "Звездные войны". Шедевр Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" стал вехой в истории мирового кино и эпохальным событием в культуре. Еще до высадки человека на Луну он позволил заглянуть в интригующие просторы Вселенной. До сих пор кружит голову философская глубина сюжета, исследующего тайну мироздания и генезис человека. На эстетике этого фильма выросли поколения режиссеров, художников, дизайнеров. Фильм стал камертоном научной фантастики, его мотивы иконографическими для этого жанра в кино.
50 лет "Космической одиссеи" Кубрика
По случаю 50-летия культового научно-фантастического эпоса, премьера которого состоялась 2 апреля 1968 года, во Франкфурте-на-Майне открылась масштабная выставка об истории фильма. Экспозицию "Kubrick's 2001. 50 Years а Space Odyssey" подготовил Немецкий музей кино.
Посетители музея с 21 марта по 23 сентября могут увидеть оригинальные эскизы к фильму, модели, костюмы, реквизиты, прочие производственные материалы и фотографии, в частности, из архива Кубрика в Лондоне. Выставка ставит фильм в контекст эпохи его создания, прослеживает, как полвека тому назад рождалось видение будущего, которое сегодня стало настоящим, и смотрит, насколько оно соответствует реалиям наших дней.
Одиссея через всю историю человечества
Двухчасовой кинофильм "Космическая одиссея 2001 года" в трех своих сюжетных частях рассказывает о встречах людей с таинственными черными монолитами, направляющими ход человеческой эволюции. Первая встреча произошла в каменном веке. Второй раз монолит обнаружили на Луне в эпоху освоения околоземного пространства.
Обнаружение третьего монолита стало поводом для снаряжения экспедиции на Юпитер, в ходе которой фактическое управление космическим кораблем отбирает в итоге у людей искусственный интеллект. И, наконец, загадочный финал фильма позволяет предположить начало новой эры в эволюции человека.
Центральное творение гениального Стэнли Кубрика, которому на момент премьеры фильма было 40 лет, появилось в эпоху, когда поколение шестидесятников открывало для общества новые горизонты, а вера во всемогущество науки, проложившей человеку дорогу в космос, достигла своего апогея. "Космическая одиссея 2001 года" подчеркивает величие созидательного гения человечества и одновременно позволяет себе усомниться в оправданности безграничного технологического оптимизма. В целом этот монументальный философский кинотрактат, открытый для самых разных трактовок и интерпретаций, содержит больше вопросов, чем ответов. Кубрик о своем фильме говорил: "В основе этого фильма лежит концепция Бога".
Не уступает содержанию и форма. Эстетика фильма была настолько новаторской, смелой и впечатляющей, что сразу резко и безнадежно устарело все, что было снято в жанре до тех пор, а всем последующим поколениям приходится мерять свои силы по высоте этой планки. От классической музыки в саундтреке и поразительно реалистичных сцен в невесомости до монтажа, который эффектно соединяет каменный век со звездной эрой, когда подброшенная австралопитеком кость в следующем кадре превращается в космический корабль. Визуальные образы из шедевра Кубрика бесконечно цитирует до сих пор культура на всех своих стилевых и интеллектуальных уровнях.
Полное погружение в историю "Космической одиссеи 2001 года"
Неслучайно поэтому Немецкий музей кино во Франкфурте-на-Майне подготовил к выставке о фильме "Космическая Одиссея 2001 года" обширную дискуссионную программу. С докладами и лекциями, посвященными самым разным аспектам фильма и его резонанса в культуре, выступают в музее киноведы и критики, дизайнеры, ученые, специалисты по Кубрику и научной фантастике. Немецкий астронавт Томас Райтер (Thomas Reiter) в рамках этой программы расскажет, действительно ли выглядит космос так, каким он предстал на киноэкране ошеломленной публике полвека тому назад. Лекционную часть дополняет, разумеется, показ на большом экране "Космической одиссеи 2001 года" и других фильмов Стэнли Кубрика.
2001 год был для Кубрика далеким будущим. Не устарел ли его фильм с перспективы наших дней? "Ничего не изменилось", - в унисон отвечали дочь Кубрика Катарина и бывший продюсер режиссера Ян Харлан на открытии выставки в Немецком музе кино. Космос по-прежнему хранит свои тайны, и поиски внеземного разума продолжаются. Куратор выставки Ханс-Петер Райхман (Hans-Peter Reichmann), в свою очередь, назвал "Космическую одиссею 2001 года" Стэнли Кубрика незнающим себе равных в эстетике, непревзойденным в своем понимании человека и Вселенной, провидческим и непостижимым "монолитом".
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