Мониторинг ЮНЕСКО в Крыму: миссия невыполнима?

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вплотную приблизилась к тому, чтобы начать осуществлять непосредственный мониторинг ситуации в Крыму. Во время 204-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО, завершившейся 17 апреля в Париже, была принята резолюция "Наблюдение за ситуацией в Автономной Республике Крым (Украина)". Во время голосования за документ представители 16 стран высказались "за", 11 - "против", а представители еще 24 стран во время голосования воздержались.

В резолюции, в частности, указывается, что непосредственное наблюдение за ситуацией на полуострове является "единственным действенным и безальтернативным средством реагирования" на масштабные нарушения прав человека в Крыму.

"Сегодняшний Крым, находящийся под оккупацией России, стал новым вызовом - испытанием на прочность системы международного права и ужасающим примером грубого попрания прав человека в современной истории", - говорится, в частности, в решении исполнительного совета ЮНЕСКО. В нем отмечается, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться, а РФ осуществляет на полуострове "политику социальной изоляции и преследования несогласных с оккупацией", навешивая на них ярлык "экстремистов". Наиболее уязвимыми группами населения в Крыму, страдающими от нарушений прав человека, являются крымские татары и украинцы, тысячам которых пришлось покинуть полуостров и бежать на подконтрольные Украине территории, констатируют в организации.

Наступление на СМИ и потери для украинской культуры

В ЮНЕСКО отмечают, что российские власти вводят жесткие ограничения на свободу СМИ и выражение мнений в Крыму, где украинские каналы выключаются и заменяются российскими, крымско-татарские СМИ принудительно закрываются, а журналисты подвергаются угрозам, запугиванию и преследованиям. Кроме того, в организации отмечают, что в результате политики, проводимой властями полуострова, в Крыму исчезает образование на украинском и крымско-татарском языках.

Олег Шамшур

Отдельно отмечаются потери, которые из-за аннексии Крыма понесла украинская наука и культура. В частности, в ЮНЕСКО напоминают, что Украина потеряла объект всемирного наследия - заповедник "Херсонес Таврический" и его хора, пять объектов, которые внесены в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, международный детский центр "Артек", а также многочисленные исторические и архитектурные памятники национального значения, музеи, биосферные заповедники, научные центры.

"Оккупационные власти продолжают активно вывозить и передавать в собственность федеральных российских государственных учреждений принадлежащие Украине объекты культурного и природного наследия. В отсутствие стороннего мониторинга и контроля практика незаконного перемещения предметов культурного наследия Украины из крымских музеев для целей организации выставок приобретает все более угрожающие масштабы ", - отмечают в ЮНЕСКО. В документе также приводятся примеры незаконных археологических и строительных работ, которые угрожают уничтожением культурных памятников в Крыму, в частности, археологические работы ведутся на территории древнего города Херсонес Таврический.

Необходимость мониторинга ЮНЕСКО

Главной причиной столь масштабных нарушений в ЮНЕСКО считают отсутствие системного и независимого наблюдения за ситуацией на местах. Вследствие этого "созданная оккупирующим государством атмосфера безнаказанности, являющаяся следствием полного отсутствия транспарентности, ведет к еще большему числу нарушений прав человека в Крыму".

Ситуацию осложняет то, что Россия препятствует доступу в Крым международных наблюдателей и мониторинговых групп, которые собирают информацию о нарушениях прав человека. В частности, уже в течение трех лет на территорию Крыма не могут попасть представители миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине.

Посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур в беседе с DW выразил надежду, что непосредственный мониторинг представителями ЮНЕСКО ситуации в Крыму может начаться уже до конца этого года. По его словам, юридическая база для такого мониторинга уже существует. "Сейчас ведется подготовительная работа для начала непосредственно мониторинга, то есть завершение внутренних процедур и внутренней координации, определение состава мониторинговой группы", - сообщил Шамшур.

Документы, принятые в результате переговоров между секретариатом ЮНЕСКО и Украиной, предполагают, что мониторинг в Крыму будет состоять из двух фаз. Во время первой фазы состоится визит мониторинговой группы на континентальную часть Украины для сбора информации о ситуации в Крыму.

Россия все заблокирует?

Работа группы непосредственно в Крыму должна начаться со второй фазой мониторинга. И здесь, признает посол, могут возникнуть сложности. "Исходя из печальных и трагических реалий, которые существуют, нужно будет обратиться к РФ и оккупационной власти с требованием предоставления доступа мониторинговой группе. Заявления, сделанные российской делегацией во время рассмотрения этого вопроса на исполнительном совете ЮНЕСКО, оснований для оптимизма не дают", - пояснил дипломат.

Он добавляет, что на сегодня российская делегация в исполнительном совете ЮНЕСКО "не проявляет готовности принимать такой мониторинг ". Поэтому, когда ЮНЕСКО обратится к России за разрешением на проведение мониторинга, "начнутся проблемы" - а рычаги влияния на Россию у ЮНЕСКО, как и у любой другой международной организации, ограничены, констатирует Шамшур.

Позиция российской стороны заключается в том, что ЮНЕСКО является "политизированной" в вопросе Крыма и не имеет соответствующего мандата. И поэтому о работе в Крыму мониторинговой миссии ЮНЕСКО не может быть и речи, отмечали до сих пор в МИД РФ. Впрочем, на крымских интернет-ресурсах в последние дни появились сообщения о том, что власти полуострова готовы принять мониторинговую комиссию ЮНЕСКО.

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