Молодые футболисты России и Германии сыграли "матч мира" в Волгограде

Молодые футболисты России и Германии во вторник, 8 мая, сыграли товарищеский "матч мира" в Волгограде. Организаторы матча хотели, чтобы игроки "именно в этом месте и именно в таком историческом контексте продемонстрировали умение справедливой игры и уважение", - отметил президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel).

Перед матчем футболисты и спортивные функционеры из России и Германии возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.

Комментируя ситуацию с ЧМ-2018, Гриндель заявил, что "чемпионат мира служит платформой, объединяющей людей". По мнению президента DFB, предстоящее первенство поможет навести мосты между Западом и Россией. А для укрепления связей между молодежью Германии и РФ в ходе ЧМ-2018 запланирован товарищеский матч между командами юниоров Брауншвейга и Казани.

Проблема футбольных фанатов

Россия принимает меры по решению проблемы футбольных фанатов, полагает Гриндель. По его мнению, на предстоящем спортивном мероприятии не повторится ситуация чемпионата Европы по футболу 2016 года, когда в Марселе в преддверии матча между сборными РФ и Англии произошла драка болельщиков двух стран.

Футбол "не в силах изменить то, что не могут изменить сильные мира сего", - прокомментировал Гриндель массовые задержания в результате акций протеста, которые 5 мая прошли в нескольких десятках городов России. Однако футбол может продемонстрировать, что жизнью России интересуются и за рубежом, утверждает президент DFB.

Призывы к бойкоту

Ранее правозащитники, гуманитарные организации и ряд политиков в разных странах призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. В частности, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Лондон отменил поездку на чемпионат официальной делегации Великобритании. В конце марта об отказе присутствовать на матчах ЧМ-2018 заявило также руководство Исландии. 20 апреля 60 депутатов Европарламента призвали правительства всех стран ЕС не посещать чемпионат.

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