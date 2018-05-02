 Молодые европейцы считают необходимыми политические реформы в их странах | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2018
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Европа

Молодые европейцы считают необходимыми политические реформы в их странах

Почти половина участников соцопроса в семи государствах ЕС считает, что их странам требуются политические реформы. Более четверти респондентов хотят радикальных изменений.

Symbolbild Studenten Jugend Europa (picture-alliance/dpa)

Почти половина молодых европейцев считают необходимыми политические реформы в их государствах. Такие данные содержатся в итогах проведенного фондом TUI опроса , которые были опубликованы в четверг, 3 мая. За возможные политические изменения высказались 45 процентов респондентов. Опрос проводился среди молодежи от 16 до 26 лет в семи странах ЕС - Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии Польши и Франции.

Контекст

Несмотря на закостенелую политическую систему, среди кандидатов на местных и региональных выборах в РФ много молодежи, которая вселяет надежду на будущее России, считает Миодраг Шорич. (09.09.2017)

Ангела Меркель впервые побеседовала с четырьмя известными видеоблогерами YouTube. Интервьюеры задали канцлеру множество вопросов, в том числе об апатии на предстоящих выборах и о страхах по поводу исламизации Германии. (16.08.2017)

При этом 28 процентов участников опроса хотят радикальных изменений. В частности, лишь 5 процентов греков и 6 процентов итальянцев считают, что политическая система в их стране дееспособна. В свою очередь в Германии политической системой удовлетворены более трети респондентов.

Лучшая форма правления - демократия

Свыше половины участников (58 процентов) назвали лучшей формой правления демократию. По сравнению с предшествующим годом, этот показатель вырос на 6 процентных пунктов. Согласно опросу TUI, такая точка зрения особенно популярна в Греции, Испании и Германии.

Борьба с терроризмом и защита окружающей среды

Наиболее важной задачей Евросоюза 44 процента респондентов назвали борьбу против терроризма. На втором месте - защита окружающей среды.

При этом в ФРГ значимость охраны природы отметили 43 процента опрошенных, а значимость борьбы с терроризмом - 38 процентов. Еще треть немецких респондентов считают важной задачей регулирование миграции.

В данный момент Евросоюз "переживает возвращение молодежи", - полагает председатель совета попечителей фонда TUI Томас Эллербек (Thomas Ellerbeck). При этом в менее спокойных регионах мира пропагандируют национальную изоляцию, отмечает Эллербек.

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    Generation What? Европейские ученые решили узнать, чем живет молодое поколение сегодня. Исследование стартовало в 2013 году во Франции, в 2016 году оно уже охватило 13 стран континента. Более 183 тысяч молодых немцев приняли участие в этом опросе, ответив на 140 вопросов о семье, карьере, сексе и деньгах. DW проанализировала ответы участников в возрасте от 18 до 25 лет.

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    Чуть больше половины опрошенных в возрасте от 18 до 25 лет не могут представить себе жизнь без интернета. Музыка - вот, что делает счастливым абсолютное большинство. Любит немецкая молодежь и книги. А вот общую страсть немцев к автомобилям она не разделяет: 70 процентов могут представить свою жизнь без машины. Не нужны молодым немцам для счастья алкоголь, наркотики и фастфуд.

  • Мама и дочка

    Чем живет молодое поколение в Германии

    Отношения с родителями

    Чуть больше четверти опрошенных назвали свои отношения с родителями идеальными, а половина считает, что родители их "не грузят". 90 процентов заявили о том, что родители ими гордятся. Около 50 процентов получают финансовую помощь от родителей: каждый пятый - от 50 до 200 евро в месяц, а примерно каждый десятый - от 500 до 1000 евро.

  • Деньги

    Чем живет молодое поколение в Германии

    Деньги

    Вместе с тем, молодые немцы считают, что социальное неравенство возрастает. В обществе слишком много бедных, уверены почти 90 процентов опрошенных. Но и богатых, - об этом заявили 70 процентов.

  • Образование

    Чем живет молодое поколение в Германии

    Образование

    Только 2 процента опрошенных уверены в том, что вузы готовят студентов к реальным условиям на рынке труда. Обучение в в высших учебных заведениях должно оставаться бесплатным, считают более 80 процентов. Только 6 процентов готовы взять кредит, чтобы получить образование. Каждый четвертый рассчитывает на помощь родителей.

  • Молодые люди в парке

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    Любовь

    Молодые немцы не могут представить себе счастья без любви. Верность - качество, которое они очень ценят в партнере. Две трети не одобряют флирт "на стороне".

  • Свадьба

    Чем живет молодое поколение в Германии

    Семья

    С детьми или без? Здесь мнения разделились почти поровну: одни не могут представить себе счастье без детей, другие - напротив. Треть опрошенных считают развод болезнью нашего времени, но большая часть считает, что в этом нет никакой трагедии.

  • Девушка

    Чем живет молодое поколение в Германии

    Страхи

    Чего же боится молодое поколение в Германии? Опрос показал, что больше всего немцев пугает потеря близкого человека. Многие испытывают страх перед будущим, войной и одиночеством. Пугают их и последствия глобального потепления, угроза терроризма, болезни. Интересно, что 6 процентов респондентов боятся быть "нормальными", а 3 процента переживают, что их могут принять за сумасшедших.

  • Церковь

    Чем живет молодое поколение в Германии

    Родина

    Каждый пятый готов уехать из Германии при первой же возможности. Половина рассматривает такой вариант в долгосрочной перспективе. И только 7 процентов заявили, что ни в коем случае не уедут из страны, так как им здесь все нравится.

  • Молодой человек на природе

    Чем живет молодое поколение в Германии

    Будущее

    Треть опрошенных уверены, что их судьба сложится лучше, чем у родителей. Четверть респондентов в возрасте от 18 до 25 лет настроены пессимистично. Остальные придерживаются мнения, что их жизнь не будет отличаться от жизни родных. 43 процента считают, что следующему поколению придется сложнее.

    Автор: Вероника Прохорова


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Молодежь за Путина и против: немецкий взгляд - "Европа в фокусе"

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Весной 2017 года завершилось европейское исследование о современном поколении. О чем думают молодые немцы, каким они видят свое будущее, хотят ли иметь детей? Вот ответы. (01.06.2017)  

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