 ″Молодая гвардия″ создаст отряды для борьбы с оппозицией | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2018
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Россия

"Молодая гвардия" создаст отряды для борьбы с оппозицией

Как сообщает телеканал "Дождь", МГЕР создаст группы для противодействия оппозиции и организации митингов. Они должны будут выходить на уличную акцию в течение часа.

Активисты Молодой гвардии (фото из архива)

Активисты "Молодой гвардии" (фото из архива)

"Молодая гвардия Единой России" создаст группы по 100-200 человек для противодействия оппозиции и быстрой организации митингов. Об этом рассказал лидер МГЕР Денис Давыдов, сообщает в среду, 18 апреля, телеканал "Дождь".

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По его словам, такие группы должны будут появиться в каждом регионе и прежде всего в Москве, других городах-миллионниках и проблемных для "Единой России" городах. Эти люди должны быть способны "за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам", а в течение суток вывести на улицу полторы тысячи человек.

В группы, по словам Давыдова, будут набирать идеологически подкованных людей. Цель обучения - разрушить миф о том, что оппозиция контролирует улицу. "Если оппозиция начнет бросаться камнями - убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим", - говорит Давыдов. Группы должны быть готовы отвечать, в том числе на такие события, которые происходили на Майдане, добавляет он.

"Молодая гвардия Единой России" была создана в 2005 году, она часто используется как инструмент противодействия оппозиции. МГЕР заявляет. Что всего в ее региональных объединениях состоят около 170 тысяч человек.

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