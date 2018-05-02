 МОК подаст апелляцию на оправдавшее россиян решение CAS | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2018
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Мир

МОК подаст апелляцию на оправдавшее россиян решение CAS

В МОК не удовлетворены решением Спортивного арбитражного суда в отношении Александра Легкова и Александра Зубкова. Оно будет обжаловано в Верховном суде Швейцарии.

Марк Адамс

Марк Адамс

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен обжаловать в Верховном суде Швейцарии решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего некоторых российских спортсменов от обвинений в нарушении допинговых правил на зимней Олимпиаде в Сочи. Об этом в четверг, 3 мая, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс. По его словам, в МОК "не удовлетворены решениями CAS" в части апелляций российского лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

Контекст

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не получили приглашения на Олимпиаду, поскольку не прошли отбор. (14.02.2018)

Удовлетворение Спортивным арбитражным судом исков спортсменов из России говорит о том, что вместо индивидуального подхода МОК должен был применить к РФ коллективные санкции, пишут СМИ Германии. (02.02.2018)

Адамс отказался приводить какие-либо подробности, поскольку в организации пока еще не получили мотивировочную часть решения спортивного арбитража.

За несколько дней до открытия Олимпиады в Пхёнчхане CAS  полностью удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов, которые опротестовали решение МОК об их отстранении от Олимпийских игр в Южной Корее и пожизненной дисквалификации.  Апелляция еще 11 атлетов была удовлетворена частично. МОК дисквалифицировал россиян на основании решений комиссии Освальда, обвинившей российских спортсменов в нарушении допинговых правил в Сочи.

Как указывает агентство AP, Верховный суд Швейцарии может отменить вердикт CAS, если обнаружит нарушения в процессе вынесения решения, но подобные прецеденты крайне редки.

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    Автор: Владимир Дорохов


 

Контекст

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

МОК пригласил для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе 169 атлетов из России. Среди них нет многих звезд и реальных претендентов на медали. О них галерея DW. (30.01.2018)  

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