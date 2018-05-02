МОК подаст апелляцию на оправдавшее россиян решение CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен обжаловать в Верховном суде Швейцарии решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего некоторых российских спортсменов от обвинений в нарушении допинговых правил на зимней Олимпиаде в Сочи. Об этом в четверг, 3 мая, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс. По его словам, в МОК "не удовлетворены решениями CAS" в части апелляций российского лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.

Адамс отказался приводить какие-либо подробности, поскольку в организации пока еще не получили мотивировочную часть решения спортивного арбитража.

За несколько дней до открытия Олимпиады в Пхёнчхане CAS полностью удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов, которые опротестовали решение МОК об их отстранении от Олимпийских игр в Южной Корее и пожизненной дисквалификации. Апелляция еще 11 атлетов была удовлетворена частично. МОК дисквалифицировал россиян на основании решений комиссии Освальда, обвинившей российских спортсменов в нарушении допинговых правил в Сочи.

Как указывает агентство AP, Верховный суд Швейцарии может отменить вердикт CAS, если обнаружит нарушения в процессе вынесения решения, но подобные прецеденты крайне редки.

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