Модные кроссовки и другие подделки на немецкой таможне

Контрабандные сумки, кроссовки, запчасти для велосипедов из стран Дальнего Востока приходится регулярно изымать штутгартским таможенникам. Только за 2017 год они конфисковали 30 тысяч подделок.
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На язычке этой модели изображен годовой проездной транспортной компании BVG. Лимитированную коллекцию обуви начнут продавать с 16 января.
Этот молодой немецкий предприниматель шнурки не гладит, зато возвращает заношенным кроссовкам прежний лоск. Аналога у его стартапа в Германии пока нет.
Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги.
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