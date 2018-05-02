 Модные кроссовки и другие подделки на немецкой таможне | Кадр дня | DW | 03.05.2018
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Кадр за кадром

Модные кроссовки и другие подделки на немецкой таможне

Контрабандные сумки, кроссовки, запчасти для велосипедов из стран Дальнего Востока приходится регулярно изымать штутгартским таможенникам. Только за 2017 год они конфисковали 30 тысяч подделок.

Подделки на немецкой таможне

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Золото и другие немецкие клады

  • Слитки золота

    Какие клады находят жители Германии

    Кто спрятал это золото?

    В конце июля житель Берлина нашел под деревом папку с 22 слитками золота на сумму 35 тысяч евро и 3500 евро банкнотами. Мужчина отнес клад в полицию, теперь он получит до 5 процентов от стоимости находки в качестве вознаграждения. Владелец папки уже забрал свои драгоценности: по его словам, он пристегивал велосипед и случайно оставил слитки возле дерева.

  • Клад из Пассау

    Какие клады находят жители Германии

    Слитки под стеной

    В конце июня 2015 года во время сноса стены на частном участке в баварском городе Пассау были обнаружены листовое золото и золотые слитки с надписью "Швейцарский банк". Находка рабочих оценена примерно в один миллион евро. Возможно, часть клада еще остается в земле. Спор о том, кому принадлежит если не весь клад, то хотя бы вознаграждение за его находку, обещает быть долгим.

  • Эберсвальдский клад

    Какие клады находят жители Германии

    Эберсвальдские "трофеи"

    Этот браслет - один из предметов Эберсвальдского клада, крупнейшего собрания доисторических золотых изделий, найденных на территории Германии. Более 80 предметов, в том числе золотые слитки и чаши,обнаружили на территории фабрики в Эберсвальде в 1913 году. В 1945 года клад был тайно вывезен советскими трофейными бригадами и хранится в музее имени Пушкина в Москве. В музеях Германии - только копии.

  • Небесный диск из Небры

    Какие клады находят жители Германии

    Небесный диск из Небры

    Это сокровище было конфисковано швейцарской полицией во время попыток нелегально продать его в 2001 году. Бронзовый диск с золотыми аппликациями диаметром 30 см, который был изготовлен около 3600 лет назад, считается самым древним изображением звездного неба. Безработный учитель нашел его недалеко от городка Небра. Сегодня страховая цена "Небесного диска" составляет 100 миллионов евро.

  • Золото в прочтовом ящике

    Какие клады находят жители Германии

    Золото в почтовом ящике

    Украшения, представленные на этом полицейском снимке, 77-летняя пенсионерка из Крефельда нашла в своем почтовом ящике в 2010 году. В двух больших неподписанных конвертах лежали золотые серьги, кольца, браслеты, жемчужные ожерелья... Старушка была приятно удивлена и сразу же обратилась в полицию. Скорее всего, эти украшения были у кого-то украдены. У кого - пока не нашли.

  • Золото Азии

    Какие клады находят жители Германии

    Золото Азии

    Клад бронзового века был обнаружен в Нижней Саксонии во время прокладки газопровода. Украшения были завернуты в ткань и зарыты около 3300 лет назад. Результаты химического анализа показали, что золото добыли в Азии, предположительно, на территории Афганистана, Казахстана или Узбекистана. Коллекция насчитывает 117 предметов общим весом почти два килограмма.

  • Сокровище варваров

    Какие клады находят жители Германии

    Сокровище варваров

    Археологу-любителю пришлось предстать перед судом из-за своей находки стоимостью в 575 тысяч евро. 23-летний "черный копатель" был приговорен к 15 месяцам условно за незаконные раскопки в феврале 2014 года. После обнаружения античных монет и золотых украшений он не сообщил об этом властям. Зато выложил фотографии клада в Интернете, где их увидели и сотрудники правоохранительных органов.

  • Семейный тайник

    Какие клады находят жители Германии

    Семейный тайник

    В 1993 году во время строительных работ на подземной стоянке в Трире было обнаружено более 18 килограммов золотых монет времен Римской империи. Они находились в кожаном мешочке, который хранился в металлическом котелке. Похоже, что это был тайник одной семьи, который пополнялся на протяжении многих десятилетий.

  • Драгоценности на кухне

    Какие клады находят жители Германии

    Драгоценности на кухне

    Эти драгоценности обнаружил плиточник во время ремонта кухни в одной из квартир Ганновера в 2012 году. Перед тем как заложить основу с новым кафелем, мастер разобрал старую печь и нашел золотые слитки, монеты и серебряные столовые приборы общей стоимостью 100 тысяч евро.

  • Клад Северного потока

    Какие клады находят жители Германии

    Клад "Северного потока"

    Золотое кольцо с голубой жемчужиной и другие украшения возрастом около трех тысяч лет обнаружены во время строительства "Северного потока" в Дипхольце в апреле 2011 года. Археологов удивило происхождение золота - оно было добыто в Азии - и способ изготовления драгоценностей. Древние мастера использовали технологию сплава, хотя ранее считалось, что в XIV веке до н.э. умели только ковать.

    Автор: Ксения Сафронова


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