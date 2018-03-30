 Миятович стала комиссаром Совета Европы по правам человека | Новости из Германии о Европе | DW | 01.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Миятович стала комиссаром Совета Европы по правам человека

Дунья Миятович ранее занимала пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, найти ей сменщика до сих пор не удалось.

Дунья Миятович

Дунья Миятович

Бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович с воскресенья, 1 апреля, приступила к исполнению обязанностей комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека.

Контекст

Представитель ОБСЕ Дунья Миятович рассказала DW о том, как война на Украине усложняет работу СМИ, а также о том, почему она выступает против патриотической журналистики. (21.05.2015)

Власти России разными способами обходят закрепленный законом запрет цензуры и оказывают давление на СМИ и журналистов, заявила спецпредставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. (21.02.2012)

На заседании Парламентской ассамблеи СЕ в Страсбурге в поддержку ее кандидатуры во втором туре были отданы 107 голосов. Ее главный соперник - французский юрист Пьер-Ив ле Борн - получил 103 голоса, словенский комиссар по предотвращению коррупции Горан Клеменчич - 19. Ле Борн изначально считался фаворитом, однако в итоге не смог заручиться поддержкой большинства.

Миятович начинала свою карьеру с должности директора программного отдела агентства коммуникаций в Боснии и Герцеговине. Она стала первой женщиной на посту представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. Впервые Миятович вступила в эту должность в 2010 году, спустя три года ее утвердили на еще один срок. В 2016 году странам ОБСЕ не удалось согласовать кандидатуру сменщика Дуньи Миятович, поэтому ее полномочия в порядке исключения продлили до марта 2017 года. Тем не менее назначить преемника до сих пор не удалось.

Смотритетакже:

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 01:10

За пять лет в мире убили 530 журналистов

Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

За пять лет в мире убили 530 журналистов  

Американские журналисты получили премию DW "За свободу слова"  

Хуже Гондураса, но лучше Руанды: ситуация со свободой СМИ в России - DW Новости  

Также по теме

Zhanna Nemtsova Andrei Richter Nemtsova.Interview

Работа представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ может быть парализована 09.03.2017

Андрей Рихтер, старший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, рассказал Жанне Немцовой, почему нет преемника у Дуньи Миятович, чьи полномочия истекают 10 марта.

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Комментарий: Евреев ненавидят в Европе? Довольно!  

Глава МИД ФРГ "открыт к диалогу" в отношениях с Россией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно