Мишель Пфайффер: больше, чем просто красавица

Кроме красоты природа наделила Мишель Пфайффер большим умом и талантом. Голливудской звезде исполнилось 60 лет.
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