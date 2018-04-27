Мишель Пфайффер: больше, чем просто красавица

Мишель Пфайффер - 60 лет

Романы со звездами

В начале 1980-х Мишель Пфайффер, не делая из этого шума, вышла замуж за малоизвестного актера и режиссера Питера Хортона, а несколько лет спустя также тихо развелась. После этого у нее были романы со многими кинозвездами, но ни одна связь не длилась долго. На фото - сцена из мелодрамы "Фрэнки и Джонни" (1991), где партнером Мишель был неотразимый Аль Пачино. С ним у нее как будто тоже был роман.