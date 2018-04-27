 Мишель Пфайффер: больше, чем просто красавица | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.04.2018
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Культура и стиль жизни

Мишель Пфайффер: больше, чем просто красавица

Кроме красоты природа наделила Мишель Пфайффер большим умом и талантом. Голливудской звезде исполнилось 60 лет.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Красота, ум, талант

    Эта миниатюрная блондинка с тонкими чертами лица и манящим взглядом шесть раз попадала в список самых красивых женщин мира. Впрочем, природа наделила ее не только сногсшибательной внешностью, но также большим умом и талантом. Знаменитой американской актрисе, звезде Голливуда Мишель Пфайффер, снявшийся болеее чем в полусотне фильмов, исполняется 60 лет - и она по-прежнему в отличной форме.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Путь в кино

    Мишель Мари Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года в Калифорнии в семье торговца кондиционерами. После школы работала кассиршей в супермаркете, собиралась стать стенографисткой в суде. Но в 1978 году она победила в местном конкурсе красоты. Ее заметили, и с этого начался ее путь в кино. На фото - сцена из фильма "Иствикские ведьмы" (1987), где Пфайффер сыграла одну из главных ролей.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    На съемках в СССР

    Американский шпионский боевик "Русский дом" (1990), поставленный по одноименному роману Джона Ле Карре, - первый полнометражный голливудский фильм, снятый в СССР. Мишель Пфайффер сыграла в нем москвичку Катю Орлову, которой ее друг-физик поручил передать секретные документы знакомому англичанину. Его сыграл Шон Коннери (на снимке).

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Романы со звездами

    В начале 1980-х Мишель Пфайффер, не делая из этого шума, вышла замуж за малоизвестного актера и режиссера Питера Хортона, а несколько лет спустя также тихо развелась. После этого у нее были романы со многими кинозвездами, но ни одна связь не длилась долго. На фото - сцена из мелодрамы "Фрэнки и Джонни" (1991), где партнером Мишель был неотразимый Аль Пачино. С ним у нее как будто тоже был роман.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Роковая женщина?

    Одним из мужчин, попавших под чары Мишель Пфайффер, был Джон Малкович, с которым она сыграла в драме "Опасные связи" (1988). Их роман завязался на съемочной площадке. Любовная связь зашла так далеко, что стала причиной развода Малковича с женой – актрисой Гленн Хедли. Однако и отношения с Пфайффер дальнейшего развития не получили. Спустя короткое время Мишель и Джон расстались.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Близко к сердцу

    В отличие от многих красавиц, Мишель Пфайффер не стремилась козырять своей внешностью на экране, и даже отказалась от нескольких ролей, в первую очередь предполагавших демонстрацию ее прелестей. Кстати, именно ей сначала предлагали сыграть в таких фильмах, как "Красотка" и "Основной инстинкт". Но вот приглашение к участию в фильме "Близко к сердцу" (1996) с Робертом Редфордом пришлось ей по душе.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Сын и дочь

    В мелодраме "Один прекрасный день" (1996) Мишель Пфайффер сыграла вместе со своим лучшим другом Джорджем Клуни. Она исполнила роль матери-одиночки. Кстати, в свое время актриса взяла на воспитание афроамериканскую девочку. Это было на заре ее бурного романа со сценаристом и продюсером Дэвидом Эдвардом Келли. Через год после женитьбы у них родился сын. Он на два года младше приемной дочери.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Изменение приоритетов

    С обретением семьи Мишель Пфайффер стала сниматься реже. И она, и ее муж также старались не работать по выходным, чтобы как можно больше времени проводить с детьми и друг с другом. Но от участия в фильме "Сон в летнюю ночь" (1999), снятом по мотивам одноименной пьесы Шекспира, актриса не могла отказаться. Здесь она вместе с великолепным Кевином Клайном.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Женщина с разбитым сердцем

    Одним из самых значимых проектов с участием Мишель Пфайффер в последние годы стала экранизация романа Джанет Фитч "Белый олеандр" (2002), где актриса с блеском исполнила сложную роль женщины с разбитым сердцем и сломанной судьбой. Мишель покорила и зрителей, и прессу, и критиков.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Невзирая на возраст

    "Она - лучшее, что у нас есть", - сказал о Мишель Пфайффер Мартин Скорсезе. Судя по количеству приглашений сниматься, которые получает актриса от режиссеров, такого мнения не он один. Среди самых последних ее фильмов – роль миссис Хаббард в экранизации драмы Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017). Автор: Наталия Королева

    Автор: Наталия Королева


  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Красота, ум, талант

    Эта миниатюрная блондинка с тонкими чертами лица и манящим взглядом шесть раз попадала в список самых красивых женщин мира. Впрочем, природа наделила ее не только сногсшибательной внешностью, но также большим умом и талантом. Знаменитой американской актрисе, звезде Голливуда Мишель Пфайффер, снявшийся болеее чем в полусотне фильмов, исполняется 60 лет - и она по-прежнему в отличной форме.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Путь в кино

    Мишель Мари Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года в Калифорнии в семье торговца кондиционерами. После школы работала кассиршей в супермаркете, собиралась стать стенографисткой в суде. Но в 1978 году она победила в местном конкурсе красоты. Ее заметили, и с этого начался ее путь в кино. На фото - сцена из фильма "Иствикские ведьмы" (1987), где Пфайффер сыграла одну из главных ролей.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    На съемках в СССР

    Американский шпионский боевик "Русский дом" (1990), поставленный по одноименному роману Джона Ле Карре, - первый полнометражный голливудский фильм, снятый в СССР. Мишель Пфайффер сыграла в нем москвичку Катю Орлову, которой ее друг-физик поручил передать секретные документы знакомому англичанину. Его сыграл Шон Коннери (на снимке).

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Романы со звездами

    В начале 1980-х Мишель Пфайффер, не делая из этого шума, вышла замуж за малоизвестного актера и режиссера Питера Хортона, а несколько лет спустя также тихо развелась. После этого у нее были романы со многими кинозвездами, но ни одна связь не длилась долго. На фото - сцена из мелодрамы "Фрэнки и Джонни" (1991), где партнером Мишель был неотразимый Аль Пачино. С ним у нее как будто тоже был роман.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Роковая женщина?

    Одним из мужчин, попавших под чары Мишель Пфайффер, был Джон Малкович, с которым она сыграла в драме "Опасные связи" (1988). Их роман завязался на съемочной площадке. Любовная связь зашла так далеко, что стала причиной развода Малковича с женой – актрисой Гленн Хедли. Однако и отношения с Пфайффер дальнейшего развития не получили. Спустя короткое время Мишель и Джон расстались.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Близко к сердцу

    В отличие от многих красавиц, Мишель Пфайффер не стремилась козырять своей внешностью на экране, и даже отказалась от нескольких ролей, в первую очередь предполагавших демонстрацию ее прелестей. Кстати, именно ей сначала предлагали сыграть в таких фильмах, как "Красотка" и "Основной инстинкт". Но вот приглашение к участию в фильме "Близко к сердцу" (1996) с Робертом Редфордом пришлось ей по душе.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Сын и дочь

    В мелодраме "Один прекрасный день" (1996) Мишель Пфайффер сыграла вместе со своим лучшим другом Джорджем Клуни. Она исполнила роль матери-одиночки. Кстати, в свое время актриса взяла на воспитание афроамериканскую девочку. Это было на заре ее бурного романа со сценаристом и продюсером Дэвидом Эдвардом Келли. Через год после женитьбы у них родился сын. Он на два года младше приемной дочери.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Изменение приоритетов

    С обретением семьи Мишель Пфайффер стала сниматься реже. И она, и ее муж также старались не работать по выходным, чтобы как можно больше времени проводить с детьми и друг с другом. Но от участия в фильме "Сон в летнюю ночь" (1999), снятом по мотивам одноименной пьесы Шекспира, актриса не могла отказаться. Здесь она вместе с великолепным Кевином Клайном.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Женщина с разбитым сердцем

    Одним из самых значимых проектов с участием Мишель Пфайффер в последние годы стала экранизация романа Джанет Фитч "Белый олеандр" (2002), где актриса с блеском исполнила сложную роль женщины с разбитым сердцем и сломанной судьбой. Мишель покорила и зрителей, и прессу, и критиков.

  • Мишель Пфайффер - 60 лет

    Мишель Пфайффер - 60 лет

    Невзирая на возраст

    "Она - лучшее, что у нас есть", - сказал о Мишель Пфайффер Мартин Скорсезе. Судя по количеству приглашений сниматься, которые получает актриса от режиссеров, такого мнения не он один. Среди самых последних ее фильмов – роль миссис Хаббард в экранизации драмы Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе" (2017). Автор: Наталия Королева

    Автор: Наталия Королева


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