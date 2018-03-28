Мифы и легенды современной Германии (фотогалерея)

Миф - это не сказка. Миф передает представления человека о мире, его месте в истории, о богах и героях. Какие события послевоенной истории Германии стали мифами, обросли легендами?
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