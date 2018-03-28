Мифы и легенды современной Германии (фотогалерея)

Что стало в Германии легендарным

Канцлер на трибуне

"Летняя сказка" 2006 года, как ее обычно называют в Германии, стала для немцев не только вехой в футбольной истории, но и важным фактором в формировании национального самосознания. Что касается футбола, то, конечно, не менее важной была победа сборной Германии на чемпионате мира 2014 года. За "своих" болела и канцлер Ангела Меркель - кстати говоря, действительно страстная любительница футбола.