 Мифы и легенды современной Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.03.2018
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Культура и стиль жизни

Мифы и легенды современной Германии (фотогалерея)

Миф - это не сказка. Миф передает представления человека о мире, его месте в истории, о богах и героях. Какие события послевоенной истории Германии стали мифами, обросли легендами?

  • Час ноль, - так в Германии называют время после разгрома третьего рейха и безоговорочной капитуляции гитлеровского вермахта.

    Что стало в Германии легендарным

    Разгром

    "Час ноль", - так в Германии называют время разгрома "третьего рейха" и безоговорочной капитуляции гитлеровского вермахта. Развязанная нацистами война обернулась трагедией и для самой Германии. Немецкие города лежали в развалинах, больше 6 миллионов немцев погибли. Страна была разделена. Это было начало новой истории Германии. С этого начинается и выставка "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне.

  • В ГДР подчеркивалось, что в Восточной Германии чуть ли не все поголовно были антифашистами, а вот в Западной всем заправляли вечно вчерашние.

    Что стало в Германии легендарным

    Миф освобождения

    В ГДР официальная доктрина утверждала, что Германию освободила от нацизма Советская армия, западные союзники упоминались лишь вскользь. Кроме того, всячески подчеркивалось, что в Восточной Германии чуть ли не все поголовно были антифашистами, а вот в Западной всем заправляли нацисты - "вечно вчерашние". Этот миф муссировался долгие годы.

  • Таким же мифом стал пропагандистский тезис о строительстве в Восточной Германии первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян.

    Что стало в Германии легендарным

    Государство рабочих и крестьян

    Таким же мифом стал пропагандистский тезис о строительстве в Восточной Германии "первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян". Выставка в Музее современной истории Германии в Бонне показывает, как все заметнее становились "ножницы" между ГДР и ФРГ - как с точки зрения демократического развития, так и с точки зрения экономики.

  • Новые западногерманские марки

    Что стало в Германии легендарным

    Денежная реформа

    Особенно заметно экономическое отставание Восточной Германии стало после 1948 года, когда в западной части страны была проведена денежная реформа. Вместе с так называемым "планом Маршалла", который предполагал оказание помощи и Восточной Германии, но от которого Сталин категорически отказался, денежная реформа помогла преодолеть хозяйственную разруху и сформировать свободный рынок.

  • Купюра 100 марок

    Что стало в Германии легендарным

    Сто первых "дойче марк"

    Вокруг денежной реформы 1948 года сложилось множество легенд. Эскизы купюр были созданы в США, там же напечатаны первые "дойче марк". Нет ничего удивительного в том, что они были так похожи на доллары. Кстати восточногерманские марки, которые ввели вскоре, отпечатали в Москве, на фабрике Гознака. Раздел Германии стал не только политической, но и экономической реальностью.

  • В 1955 году с конвейера завода в Вольфсбурге сошел милионный фольксваген-жук.

    Что стало в Германии легендарным

    Немецкое экономическое чудо

    В восточной части страны конфисковывались и обобществлялись частные фирмы, банки, заводы, магазины, создавались сельскохозяйственные кооперативы, в западной формировался свободный рынок, поощрялась конкуренция. Это положило начало "немецкому экономическому чуду". Уже в 1955 году с конвейера завода в Вольфсбурге сошел милионный "фольксваген-жук" - еще одна легенда современной немецкой истории.

  • Фрагмент финального матча чемпионата мира по футболу 1954 года.

    Что стало в Германии легендарным

    Бернское чудо

    Так называют немцы финальный матч чемпионата мира по футболу 1954 года, который прошел в швейцарском городе Берне. Сборная ФРГ играла с командой Венгрии, которая считалась неоспоримым фаворитом и к 8-й минуте уже вела со счетом 2:0. Но немцам удалось переломить ход игры. Они вскоре сравняли счет, а в самом конце игры Хельмут Ран забил победный гол.

  • Болельщица на ЧМ-2006 в Германии.

    Что стало в Германии легендарным

    Немецкая машина

    В 1954 году, когда сборная ФРГ впервые завоевала звание чемпионов мира, родился миф о "немецкой футбольной машине", то есть о волевой, дисциплинированной, но не очень яркой и индивидуально сильной игре немцев. Это миф был развенчан на ЧМ-2006 в Германии. Хотя чемпионат не стал для немцев "золотым", он остался в народной памяти как праздник. Молодая сборная страны восхитила своей игрой.

  • Канцлер Ангела Меркель на трибуне во время ЧМ-2014 года.

    Что стало в Германии легендарным

    Канцлер на трибуне

    "Летняя сказка" 2006 года, как ее обычно называют в Германии, стала для немцев не только вехой в футбольной истории, но и важным фактором в формировании национального самосознания. Что касается футбола, то, конечно, не менее важной была победа сборной Германии на чемпионате мира 2014 года. За "своих" болела и канцлер Ангела Меркель - кстати говоря, действительно страстная любительница футбола.

  • Легендарными стали в Германии многотысячные демонстрации против размещения американских противоракет Першинг в ФРГ.

    Что стало в Германии легендарным

    Движение за мир

    Легендарными стали в Германии многотысячные демонстрации против размещения американских противоракет "Першинг" в ФРГ, а еще раньше - против политики НАТО. Массовое движение за мир опровергает стереотипное представление о немцах как о "генетических" сторонниках милитаристского мышления.

  • Демонстрация в ГДР. 1989 г.

    Что стало в Германии легендарным

    Революция в ГДР

    Экспозиция в Бонне построена как своеобразный коридор, по обе стороны которого показаны вехи западногерманской (с одной стороны) и восточногерманской (с другой) послевоенной истории. Потом коридор кончается, и его стороны сходятся в большом зале, который посвящен мирной революции в ГДР в 1989 году и воссоединению страны.

  • Газета с портретом папы римского Бенедикта XVI.

    Что стало в Германии легендарным

    "Мы - папа римский"

    Именно с таким огромным заголовком на первой странице вышла крунейшая в Германии бульварная газета Bild после того, как главой католической церкви был избран немецкий кардинал Йозеф Ратцингер. Он стал папой римским Бенедиктом XVI. Для Bild и для многих немцев это было предметом национальной гордости.

  • Гигантский штекер - экспонат выставки в Бонне.

    Что стало в Германии легендарным

    Экологическая сознательность

    Экологическая сознательность, забота об окружающей среде, - эти черты немецкого общества тоже стали легендарными. На практике они находят отражение в сортировке мусора, утилизации отходов, решении закрыть атомные электростанции. Поэтому гигантский штекер, вытащенный из розетки, тоже стал одним из экспонатов выставки "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне. Она продлится до 14 октября 2018 года.

    Автор: Ефим Шуман


  • Час ноль, - так в Германии называют время после разгрома третьего рейха и безоговорочной капитуляции гитлеровского вермахта.

    Что стало в Германии легендарным

    Разгром

    "Час ноль", - так в Германии называют время разгрома "третьего рейха" и безоговорочной капитуляции гитлеровского вермахта. Развязанная нацистами война обернулась трагедией и для самой Германии. Немецкие города лежали в развалинах, больше 6 миллионов немцев погибли. Страна была разделена. Это было начало новой истории Германии. С этого начинается и выставка "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне.

  • В ГДР подчеркивалось, что в Восточной Германии чуть ли не все поголовно были антифашистами, а вот в Западной всем заправляли вечно вчерашние.

    Что стало в Германии легендарным

    Миф освобождения

    В ГДР официальная доктрина утверждала, что Германию освободила от нацизма Советская армия, западные союзники упоминались лишь вскользь. Кроме того, всячески подчеркивалось, что в Восточной Германии чуть ли не все поголовно были антифашистами, а вот в Западной всем заправляли нацисты - "вечно вчерашние". Этот миф муссировался долгие годы.

  • Таким же мифом стал пропагандистский тезис о строительстве в Восточной Германии первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян.

    Что стало в Германии легендарным

    Государство рабочих и крестьян

    Таким же мифом стал пропагандистский тезис о строительстве в Восточной Германии "первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян". Выставка в Музее современной истории Германии в Бонне показывает, как все заметнее становились "ножницы" между ГДР и ФРГ - как с точки зрения демократического развития, так и с точки зрения экономики.

  • Новые западногерманские марки

    Что стало в Германии легендарным

    Денежная реформа

    Особенно заметно экономическое отставание Восточной Германии стало после 1948 года, когда в западной части страны была проведена денежная реформа. Вместе с так называемым "планом Маршалла", который предполагал оказание помощи и Восточной Германии, но от которого Сталин категорически отказался, денежная реформа помогла преодолеть хозяйственную разруху и сформировать свободный рынок.

  • Купюра 100 марок

    Что стало в Германии легендарным

    Сто первых "дойче марк"

    Вокруг денежной реформы 1948 года сложилось множество легенд. Эскизы купюр были созданы в США, там же напечатаны первые "дойче марк". Нет ничего удивительного в том, что они были так похожи на доллары. Кстати восточногерманские марки, которые ввели вскоре, отпечатали в Москве, на фабрике Гознака. Раздел Германии стал не только политической, но и экономической реальностью.

  • В 1955 году с конвейера завода в Вольфсбурге сошел милионный фольксваген-жук.

    Что стало в Германии легендарным

    Немецкое экономическое чудо

    В восточной части страны конфисковывались и обобществлялись частные фирмы, банки, заводы, магазины, создавались сельскохозяйственные кооперативы, в западной формировался свободный рынок, поощрялась конкуренция. Это положило начало "немецкому экономическому чуду". Уже в 1955 году с конвейера завода в Вольфсбурге сошел милионный "фольксваген-жук" - еще одна легенда современной немецкой истории.

  • Фрагмент финального матча чемпионата мира по футболу 1954 года.

    Что стало в Германии легендарным

    Бернское чудо

    Так называют немцы финальный матч чемпионата мира по футболу 1954 года, который прошел в швейцарском городе Берне. Сборная ФРГ играла с командой Венгрии, которая считалась неоспоримым фаворитом и к 8-й минуте уже вела со счетом 2:0. Но немцам удалось переломить ход игры. Они вскоре сравняли счет, а в самом конце игры Хельмут Ран забил победный гол.

  • Болельщица на ЧМ-2006 в Германии.

    Что стало в Германии легендарным

    Немецкая машина

    В 1954 году, когда сборная ФРГ впервые завоевала звание чемпионов мира, родился миф о "немецкой футбольной машине", то есть о волевой, дисциплинированной, но не очень яркой и индивидуально сильной игре немцев. Это миф был развенчан на ЧМ-2006 в Германии. Хотя чемпионат не стал для немцев "золотым", он остался в народной памяти как праздник. Молодая сборная страны восхитила своей игрой.

  • Канцлер Ангела Меркель на трибуне во время ЧМ-2014 года.

    Что стало в Германии легендарным

    Канцлер на трибуне

    "Летняя сказка" 2006 года, как ее обычно называют в Германии, стала для немцев не только вехой в футбольной истории, но и важным фактором в формировании национального самосознания. Что касается футбола, то, конечно, не менее важной была победа сборной Германии на чемпионате мира 2014 года. За "своих" болела и канцлер Ангела Меркель - кстати говоря, действительно страстная любительница футбола.

  • Легендарными стали в Германии многотысячные демонстрации против размещения американских противоракет Першинг в ФРГ.

    Что стало в Германии легендарным

    Движение за мир

    Легендарными стали в Германии многотысячные демонстрации против размещения американских противоракет "Першинг" в ФРГ, а еще раньше - против политики НАТО. Массовое движение за мир опровергает стереотипное представление о немцах как о "генетических" сторонниках милитаристского мышления.

  • Демонстрация в ГДР. 1989 г.

    Что стало в Германии легендарным

    Революция в ГДР

    Экспозиция в Бонне построена как своеобразный коридор, по обе стороны которого показаны вехи западногерманской (с одной стороны) и восточногерманской (с другой) послевоенной истории. Потом коридор кончается, и его стороны сходятся в большом зале, который посвящен мирной революции в ГДР в 1989 году и воссоединению страны.

  • Газета с портретом папы римского Бенедикта XVI.

    Что стало в Германии легендарным

    "Мы - папа римский"

    Именно с таким огромным заголовком на первой странице вышла крунейшая в Германии бульварная газета Bild после того, как главой католической церкви был избран немецкий кардинал Йозеф Ратцингер. Он стал папой римским Бенедиктом XVI. Для Bild и для многих немцев это было предметом национальной гордости.

  • Гигантский штекер - экспонат выставки в Бонне.

    Что стало в Германии легендарным

    Экологическая сознательность

    Экологическая сознательность, забота об окружающей среде, - эти черты немецкого общества тоже стали легендарными. На практике они находят отражение в сортировке мусора, утилизации отходов, решении закрыть атомные электростанции. Поэтому гигантский штекер, вытащенный из розетки, тоже стал одним из экспонатов выставки "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне. Она продлится до 14 октября 2018 года.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

Во что играли немецкие дети после войны

  • Возрождение из пепла

    Во что играли немецкие дети после войны

    Возрождение из пепла

    "Экономическое чудо", - так назвали беспрецедентный феномен послевоенного возрождения Западной Германии, ее мощный рывок вперед после финансовой реформы 1948 года, стремительную модернизацию промышленности, еще недавно ориентированной на войну. Технический прогресс не обошел стороной и мир игрушек. О том, во что играли тогда немецкие дети, рассказывает выставка в западногерманском Коммерне.

  • Самолет компании Lufthansa

    Во что играли немецкие дети после войны

    Самолет компании Lufthansa

    Карточная система, пустые полки магазинов, - в послевоенной Германии люди буквально боролись за выживание. Об игрушках и говорить не приходилось. Девочки играли в куклы из тряпок, мальчишки мастерили деревянные пистолеты, вместо футбольных мячей были консервные банки... Но едва ситуация улучшилась, стали выпускать и игрушки. На снимке: самолет производства фирмы Schuco.

  • На игрушечной трассе

    Во что играли немецкие дети после войны

    На игрушечной трассе

    Этот игровой набор под названием Varianto был выпущен в 1951 году. Он состоит из трех машинок с ручным заводом и собирающейся трассы с тоннелями, мостами, домиками, деревьями и дорожными знаками. К 1956 году экономический потенциал ФРГ по сранению с 1950 годом удвоился, а к 1962-му – утроился. Объем производства товаров для детей увеличивался очень быстрыми темпами, а их ассортимент расширялся.

  • Фигурки из дерева

    Во что играли немецкие дети после войны

    Фигурки из дерева

    Домики, елочки, лошадки, овцы, конечно же, и человечки, разрисованные кубики, - такие развивающие деревянные игрушки стали снова выпускаться в Германии в 1950-е годы. Они стоили недорого и были практически у каждого ребенка. Малыши обожали с ними играть.

  • Формочки для песочницы

    Во что играли немецкие дети после войны

    Формочки для песочницы

    В широкой продаже снова появились и всевозможные игрушки для песочницы и пляжа: формочки чаще всего в виде фруктов или рыбок. маленькие ведра, лопатки, совки, грабли... В то время детям вольно или невольно приходилось часто играть на свежем воздухе. Это . одна из тем выставки в Коммерне.

  • Катушка для вязания

    Во что играли немецкие дети после войны

    Катушка для вязания

    Такие катушки (по-немецки они называются Strickliesel) со вбитыми в них и загнутыми гвоздиками, исполняющими роль крючка, - чисто немецкое изобретение. В ФРГ их стали выпускать в 1960-е годы. Вязанием с помощью такого приспособления увлекались не только девочки, но и взрослые женщины. Простое приспособление позволяет создавать самые разные узоры.

  • Коляска для кукол

    Во что играли немецкие дети после войны

    Коляска для кукол

    Радости девочек не было предела, когда они стали получать в подарок от родителей появившиеся в продаже нарядные коляски для кукол. Стоили они поначалу немало, но вскоре стали доступны практически для всех. Уложив в такую коляску любимую куклу, девочка отправлялась на прогулку. Можно было приобрести и аксессуары: подушки, одеяла, изящные сумочки.

  • Поваренная книга для кукольной кухни

    Во что играли немецкие дети после войны

    Поваренная книга для кукольной кухни

    Настоящий восторг у девочек вызвало и появление всевозможных моделей кукольных кухонь - со шкафчиками, плитой, набором посуды, крошечными чайными и кофейными сервизами. Специально для детей стали издаваться и поваренные книги с рецептами, по которым в этих кастрюльках и сковородках можно было готовить различные блюда . На снимке - кулинарное пособие бренда Doktor Oetker.

  • Животные на колесах

    Во что играли немецкие дети после войны

    Животные на колесах

    Такие плюшевые собаки, слоны, медведи тоже стали приметой западногерманского "экономического чуда". Выставка "Wir Wirtschaftskinder. Spielen und Spielzeug in den 1950er und 1960er Jahren" ("Мы – дети экономического чуда. Игры и игрушки 1950-х – 1960-х годов") проходит в Музее под открытым небом Краевого союза Рейнской области (LVR) до 24 сентября 2017 года.

    Автор: Наталия Королева


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Миф - это не сказка. Миф передает представления человека о мире, его месте в истории, о богах и героях. Какие события в послевоенной Германии стали мифами, обросли легендами? (28.03.2018)  

Во что играли немецкие дети после войны

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