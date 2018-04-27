Митинг в защиту Telegram: Бумажные самолетики и лозунги за свободу интернета

Мессенджеры: не только WhatsApp

Telegram: свобода слова и не только

Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.