 Митинг в Волоколамске собрал около 3 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 01.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Митинг в Волоколамске собрал около 3 тысяч человек

Жители города потребовали немедленного закрытия свалки "Ядрово" и отставки подмосковных властей. Полиция задержала пять человек.

Митинг протеста против свалки Ядрово в Волоколамске

На митинг против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске вышли около трех тысяч человек. Жители города потребовали немедленного закрытия свалки, отставки местных властей и губернатора Андрея Воробьева.

Во время митинга были задержаны пять человек, четверо из них - активисты "Другой России", сообщается в телеграмм-канале организации. Задержанных доставили в ОВД Волоколамска. Накануне был задержан организатор протестных митингов в Волоколамске Артем Любимов. Акция прошла на улице Революционной у здания городской администрации, вход в здание охраняла полиция.

Митингующие держали плакаты "Мы хотим дышать", "Воробьева на вилы" и "Свободу Артему Любимову", речь идет о городском активисте-организаторе акции, задержанном полицией накануне.

Мнения жителей Волоколамска о политических требованиях разделились, некоторые из них держали плакаты "Путин, помоги!", некоторые наоборот - потребовали отставки российского президента. Один из митингующих предложил после акции отправиться автопробегом на Москву.

Смотрите также:

  • Плакат с надписью: Волоколамск - город, в котором хочется жить

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Волоколамск против свалки

    Волоколамск, в котором проживает около 20 тысяч жителей, никогда не входил в рейтинги экологов как самый чистый город Подмосковья. Но именно экологией, за отсутствием градообразующих предприятий, гордятся местные жители. По их словам, свежий воздух - это то немногое, ради чего они готовы выходить на акции протеста.

  • Въезд на полигон Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Источник загрязнения - мусорный полигон "Ядрово"

    Мусорный полигон "Ядрово" расположен всего в трех километрах от Волоколамска. Именно с ним связана экологическая угроза загрязнения воздуха, существовавшая всегда, но обострившаяся в связи с тем, что полигон переполнен. В ночь на 21 марта здесь произошел выброс свалочного газа. Горожане требуют от властей решить проблему как можно быстрее - полностью закрыть полигон.

  • Плакат, призывающий горожан выйти на пикет

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане готовы бороться за чистый воздух

    Торговый центр недалеко от городской администрации Волоколамска, возле которой 24 марта прошел пикет против мусорного полигона "Ядрово". Девочка в розовой шапке, десятилетняя Таня, стала символом борьбы горожан за чистый воздух.

  • Наклейки с призывом бороться за чистый воздух

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Борьба за чистый воздух всеми средствами

    Наклейки против свалки "Ядрово" напечатала и продает по себестоимости владелица двух магазинов автозапчастей города. Их можно встретить на местных автомобилях.

  • Машина МЧС на площади Волоколамска, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Горожане считают мусоровозы вручную

    Машина МЧС на главной площади Волоколамска, возле городской администрации. Ее поставили для того, чтобы жители могли следить за количеством мусоровозов, въезжающих на территорию полигона "Ядрово". Активисты жалуются, что данные обновляются не столь регулярно, поэтому они сами считают машины вручную, у входа на полигон.

  • Респиратор в машине жителя Волоколамска

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Респираторы и защитные маски

    Фото из машины активистки инициативной группы против свалки "Ядрово" Анны. И хотя местные жители говорят, что от свалочного газа их спасет только противогаз, многие возят с собой респираторы и защитные маски.

  • Russland Ökologie Müllversorgung (DW/E. Baryschewa)

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    "Горячая линия" в Волоколамске

    Объявление в здании автовокзала Волоколамска. В городе открыта "горячая линия", посвященная проблеме чистого воздуха и мусорного полигона "Ядрово"

  • Замеры воздуха на мусорном полигоне

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Замеры воздуха на мусорном полигоне

    После акций протеста на мусорный полигон регулярно приезжает выездная лаборатория и делает замеры воздуха.

  • В кабинете начальника полигона Ядрово

    Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

    Начальство в курсе, но выполнять требования не торопится

    На свалке выделены два участка для мусора. На первом, переполненном, который стал причиной волнений в городе, в середине апреля пройдут мероприятия по ликвидации свалочного газа. Второй должны открыть для завоза нового мусора: против этого также борются активисты.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 06:04

"Хватит нас душить!" - жители Волоколамска против отравляющей свалки

Контекст

"Будем перекрывать фуры собой": жители Коломны против свалки  

В Москве 7 апреля пройдет митинг "За чистый воздух"

В столичное правительство подано уведомление о проведении митинга на площади Революции, на котором потребуют закрыть мусорные полигоны в Московской области. (26.03.2018)  

В Подмосковье разгорается очередной мусорный скандал

Жители Коломенского района вторые сутки блокируют дорогу на полигон "Воловичи", сообщила DW местная жительница. Власти заявляют о 40-минутной акции. (26.03.2018)  

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

Ссылки в интернете

Полиция задержала организатора митингов в Волоколамске

Аудио- и видеофайлы по теме

Свалка в Коломне: как активисты борются с мусорным "экспортом" из Москвы  

"Хватит нас душить!" - жители Волоколамска против отравляющей свалки  

Митинг в Волоколамске против мусорного полигона  

Также по теме

Russland Mahnwache gegen Mülldeponie in Wolokolamsk

Полиция задержала организатора митингов в Волоколамске 01.04.2018

В ответ Артем Любимов объявил голодовку, сообщил его адвокат Денис Кунаев. 1 апреля в Волоколамске проходит митинг за чистый воздух.

Russland Mülldeponie bei Sankt Petersburg

Вопрос со свалкой под Волоколамском должны решить за три месяца 10.03.2018

Глава Московской области поставил задачу решить проблему локализации неприятных запахов с полигона ТБО "Ядрово" до 15 июня. В день приезда Ксении Собчак вход на свалку перекрыли.

Russland Mülldeponie bei Sankt Petersburg

На акцию против свалки в Волоколамске вышли пять тысяч человек 03.03.2018

Около пяти тысяч жителей Волоколамска протестовали против свалки "Ядрово". Всего в городе живут 20 тысяч человек.

Самые читаемые

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Комментарий: Евреев ненавидят в Европе? Довольно!  

Глава МИД ФРГ "открыт к диалогу" в отношениях с Россией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно