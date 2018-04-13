Миссия ОЗХО в Сирии представит доклад в течение 30 дней

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжат расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Думе вне зависимости от недавнихточечных авиаударов, проведенных силами США, Великобритании и Франции. Об этом сообщилапресс-служба ОЗХО в субботу, 14 апреля. При этом, как говорится в заявлении ОЗХО, организация "не может и не будет распространять сведения о длящемся расследовании".

Основанием для этого названы "цельность" расследования и его результатов, а также безопасность задействованных экспертов. От всех участников процесса требуется хранить конфиденциальность, необходимую для "тщательного и беспрепятственного" расследования.

Эксперты ОЗХО отправились в Сирию в минувший четверг. В составе группы находятся химики, врачи, а также специалисты по вооружению. Они должны не только взять и проанализировать пробы почвы и тканей, но также имеют разрешение на опрос свидетелей, жертв и медицинских работников. Ожидается, что участники расследования представят свой доклад исполнительному комитету ОЗХО в течение 30 дней.

Совместная миссия ОЗХО и ООН возложила ответственность на сирийское правительство за ряд ранее совершенных нападений с использованием химического оружия. Россия, используя право вето, заблокировала продление мандата этой комиссии.

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