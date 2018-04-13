 Миссия ОЗХО в Сирии представит доклад в течение 30 дней | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.04.2018
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Мир

Миссия ОЗХО в Сирии представит доклад в течение 30 дней

Эксперты ОЗХО будут расследовать химатаку в Думе вне зависимости от недавних авиаударов США. При этом какие-либо сведения обнародуют только после окончания расследования.

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжат расследование предполагаемой химической атаки в сирийском городе Думе вне зависимости от недавнихточечных авиаударов, проведенных силами США, Великобритании и Франции. Об этом сообщилапресс-служба ОЗХО в субботу, 14 апреля. При этом, как говорится в заявлении ОЗХО, организация "не может и не будет распространять сведения о длящемся расследовании".

Контекст

В ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе президент Трамп объявил, что США совершили военный удар в Сирии. DW ведет хронику событий (время мск). (14.04.2018)

В Берлине незамедлительно отреагировали на нанесение воздушных ударов по Сирии. Ангела Меркель одобрила действия западных союзников, однако ее позиции придерживаются не все партии Германии. (14.04.2018)

Основанием для этого названы "цельность" расследования и его результатов, а также безопасность задействованных экспертов. От всех участников процесса требуется хранить конфиденциальность, необходимую для "тщательного и беспрепятственного" расследования.

Эксперты ОЗХО отправились в Сирию в минувший четверг. В составе группы находятся химики, врачи, а также специалисты по вооружению. Они должны не только взять и проанализировать пробы почвы и тканей, но также имеют разрешение на опрос свидетелей, жертв и медицинских работников. Ожидается, что участники расследования представят свой доклад исполнительному комитету ОЗХО в течение 30 дней.

Совместная миссия ОЗХО и ООН возложила ответственность на сирийское правительство за ряд ранее совершенных нападений с использованием химического оружия. Россия, используя право вето, заблокировала продление мандата этой комиссии.

Смотрите также:

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    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:11

Удары по Сирии: как это было

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление пресс-службы ОЗХО

Аудио- и видеофайлы по теме

Удары по Сирии: как это было  

Трамп предложил России сделать выбор  

Война в Сирии глазами фотографа  

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