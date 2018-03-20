Минюст арестовал все активы ″Газпрома″ в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 20.03.2018

Все активы российской энергетической компании "Газпром" арестованы на территории Украины во исполнение постановления Антимонопольного комитета страны. Об этом во вторник, 20 марта, сообщил украинский министр юстиции Павел Петренко.

Под арест, в частности, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украины" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

По словам Петренко, в соответствии с приговором суда корпорация, признанная виновной в злоупотреблениях на украинском энергорынке, обложена штрафом в размере 6 млрд долларов (около 4,8 млрд евро).

"Часть средств мы уже списали. Все, что было у "Газпрома" на территории Украины, описано, арестовано и взыскано в пользу госбюджета. Это более 100 млн гривен (около 3 млн евро)", - пояснил он. Павел Петренко уточнил, что будет добиваться выполнения приговора суда и в других странах, с которыми у Киева "есть соответствующие договоры".

Общий объем задолженностей - 8,5 млрд гривен

Министр также уточнил, что с учетом других задолженностей российская сторона должна Киеву порядка 8,5 млрд гривен (около 263 млн евро).

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов (около 3,7 млрд евро) за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов (около 2,3 млрд евро).

Арбитраж при этом отклонил требования украинской стороны о пересмотре транзитного тарифа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.

"Газпром" назвал решение асимметричным и позднее объявил, что расторгает контракты на поставки и транзит газа с "Нафтогазом". Позднее российская компания обжаловала решение Стокгольмского арбитража.

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